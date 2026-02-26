CASTLEGAR, BC, le 26 févr. 2026 /CNW/ -

Événement : L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan), annoncera des investissements qui aideront les entreprises du Southern Interior de la Colombie-Britannique à réorienter leurs activités afin d'accroître leur productivité, de créer des emplois et de trouver de nouvelles voies de croissance face aux défis liés aux droits de douane et au commerce. Date : Lundi 2 mars Heure : 14 h 15 (visite)

15 h (annonce)

Une carte de la Colombie-Britannique accompagnée du texte suivant : Avis aux médias, Castlegar (C.-B.)

Une option de diffusion en direct sera également disponible pour les médias accrédités.

