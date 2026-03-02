Les investissements réalisés dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire aideront à surmonter les défis liés à l'évolution des réalités commerciales mondiales et à renforcer les entreprises de la Colombie-Britannique

CASTLEGAR, BC, le 2 mars 2026 /CNW/ - L'économie de la Colombie-Britannique repose sur des entreprises solides dans toutes les régions de la province, qui créent des emplois de qualité et des collectivités dynamiques. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises de la Colombie-Britannique, comme celles de tout le Canada, sont confrontées à une incertitude croissante, car les droits de douane et l'évolution rapide des conditions commerciales mondiales causent une augmentation des coûts et perturbent les chaînes d'approvisionnement.

Pour rester compétitives et résilientes, les entreprises devront s'orienter vers de nouvelles voies de croissance. L'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT) les aide à y arriver.

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 13 millions de dollars dans dix projets dans le Southern Interior de la Colombie-Britannique dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT). Ces investissements aideront les entreprises touchées par les droits de douane à augmenter leur productivité, à réduire les coûts, à bâtir des chaînes d'approvisionnement plus résilientes et à s'implanter dans de nouveaux marchés. Cet investissement contribuera également à protéger les emplois pendant que le Canada bâtit l'économie la plus solide du G7.

Dans le cadre de l'IRRT, ces investissements visent des secteurs qui ont été particulièrement touchés par les perturbations du commerce mondial, tels que la foresterie, la fabrication de matériel et la fabrication de produits du bois à valeur ajoutée. Ces investissements soutiennent des entreprises individuelles ainsi que des initiatives sectorielles visant à améliorer la fiabilité des transports, la visibilité de la chaîne d'approvisionnement et l'accès aux marchés nationaux et internationaux.

L'annonce d'aujourd'hui a été faite à Kalesnikoff, à Castlegar, un fabricant de produits du bois établi de longue date en Colombie-Britannique et un employeur important dans la région de West Kootenays, qui produit des matériaux de construction en bois massif d'ingénierie. Kalesnikoff reçoit un investissement remboursable de 5,5 millions de dollars pour l'aider à acheter de nouveaux équipements destinés à la fabrication de composants préfabriqués pour des logements collectifs, des écoles, des garderies et des bâtiments commerciaux. Cet équipement permettra d'augmenter la capacité de production, d'améliorer la productivité et d'aider l'entreprise à répondre aux pressions commerciales en diversifiant ses marchés.

Dans le contexte mondial en rapide évolution d'aujourd'hui, le gouvernement du Canada bâtit une économie canadienne forte en veillant à ce que les entreprises disposent des outils dont elles ont besoin pour croître au pays, être concurrentielles à l'échelle mondiale et créer de bons emplois. PacifiCan offre un soutien ciblé en matière de réponse tarifaire dans toute la Colombie-Britannique afin que les entreprises puissent saisir de nouvelles occasions et se positionner pour une croissance à long terme.

De plus amples détails sur tous les investissements annoncés aujourd'hui sont présentés dans le document d'information ci-dessous.

Citations

« Les droits de douane ont un impact réel sur les collectivités de toute la Colombie-Britannique. C'est pourquoi nous intensifions nos investissements. Le travail que nous accomplissons donne aux entreprises forestières et manufacturières les outils dont elles ont besoin pour s'adapter, en renforçant les chaînes d'approvisionnement et en protégeant les emplois, en particulier dans les secteurs qui sont essentiels pour notre province. Dans un monde en rapide évolution, nos investissements apporteront aux travailleurs et travailleuses et aux entreprises le soutien nécessaire pour prospérer et réussir. »

-L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Dans le Southern Interior se trouvent de nombreuses entreprises résilientes, axées sur la croissance et qui soutiennent des emplois bien rémunérés dans leurs collectivités. Les investissements d'aujourd'hui fourniront aux entreprises les outils dont elles ont besoin pour relever les défis commerciaux actuels. En investissant dans ces entreprises, notre gouvernement protège les emplois locaux et renforce la réputation de la région en tant que lieu où les entreprises innovent, s'adaptent et prospèrent. »

-L'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État, Approvisionnement en matière de défense, et député de Kelowna

« Le financement annoncé aujourd'hui nous permettra d'étendre encore davantage notre capacité unique à construire et à livrer des logements modulaires en bois, des salles de classe, des espaces commerciaux et d'autres bâtiments de manière précise, abordable et efficace. Nous sommes maintenant prêts à nous associer à des promoteurs et à des entrepreneurs généraux afin de répondre à la forte demande en logements ici, dans l'Ouest canadien, et au-delà de nos frontières, en utilisant du bois de la Colombie-Britannique et notre processus de fabrication intégré verticalement. »

-Chris Kalesnikoff, président-directeur général, Kalesnikoff

Faits en bref

L'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT) est un programme d'un milliard de dollars visant à aider les entreprises à s'adapter aux nouvelles réalités commerciales et à se préparer pour l'avenir.

L'IRRT permet aux entreprises de s'adapter aux défis commerciaux en ouvrant de nouveaux marchés, en stimulant la productivité, et en renforçant les chaînes d'approvisionnement nationales.

Kalesnikoff est l'une des deux seules entreprises au Canada (et la seule dans l'Ouest canadien) à être entièrement intégrée, couvrant à la fois la gestion forestière, le sciage, la conception et la production de bois massif et la fabrication modulaire. Cela crée une valeur ajoutée beaucoup plus importante pour le bois de la Colombie-Britannique et du Canada.

En 2022, le secteur forestier représentait environ 10 % des revenus totaux dans le Southern Interior.

La diversité des ressources naturelles de la région favorise la croissance des activités à valeur ajoutée. La fabrication de produits du bois est le deuxième contributeur au secteur manufacturier , générant 24 % des revenus manufacturiers en 2022.

Document d'information

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 13 millions de dollars dans dix projets dans le Southern Interior de la Colombie-Britannique afin d'aider les entreprises à faire face aux pressions tarifaires en renforçant les chaînes d'approvisionnement, en stimulant la productivité et en diversifiant les marchés.

Les projets annoncés aujourd'hui sont les suivants :

Axis Forestry Inc. - 590 000 $

Basée à Kamloops, Axis Forestry construit des abatteuses spécialisées de grande taille en acier qui permettent d'améliorer l'efficacité des opérations d'exploitation forestière. L'investissement aidera l'entreprise à adapter ses abatteuses afin qu'elles puissent traiter du bois à faibles dimensions et à promouvoir le produit sur de nouveaux marchés internationaux. La croissance de l'entreprise favorisera la création d'emplois et renforcera les chaînes d'approvisionnement locales, car Axis s'approvisionne principalement en acier auprès de fournisseurs canadiens.

Command Industries Inc. - 730 291 $

Command est un fabricant de métaux basé à Kelowna qui conçoit et fabrique des produits en acier sur mesure utilisés dans des secteurs tels que le bois massif et le traitement des eaux usées. L'investissement permettra d'acheter des équipements avancés de découpe et d'usinage au laser et de financer la formation afin que l'entreprise puisse réduire ses délais de livraison, améliorer son efficacité et élargir son champ de production. Il en résultera de nouveaux produits et des ventes plus résilientes, ce qui soutiendra les emplois dans le secteur manufacturier et renforcera la capacité industrielle dans le Southern Interior de la province.

Association des produits forestiers du Canada (APFC) - 973 980 $

L'APFC représente les intérêts des producteurs de bois, de pâte et de papier du Canada. Elle milite en faveur de pratiques et de politiques forestières durables qui soutiennent la croissance économique, la gestion environnementale et l'innovation dans le secteur. L'investissement aidera l'APFC à créer une plateforme d'intelligence numérique qui donnera aux entreprises un aperçu en temps réel du transport ferroviaire des produits forestiers dans l'Ouest canadien jusqu'aux ports de la Colombie-Britannique. Ce projet permettra de réduire les retards de transport, d'améliorer la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement et de renforcer l'accès aux marchés nationaux et internationaux.

Heartland Economics (2006) Ltd. - 644 400 $

Ce projet soutient une entreprise forestière appartenant à la Première Nation de Westbank qui gère et récolte des ressources forestières et se lance dans la production de produits en bois sur mesure. L'investissement aidera l'entreprise à acheter de l'équipement pour les nouveaux produits et à élargir sa clientèle, soutenant ainsi la participation économique des Autochtones à la chaîne d'approvisionnement forestière de la Colombie-Britannique.

Independent Lumber Manufacturers Association (ILMA) - 862 132 $

Basée à Castlegar, l'ILMA représente les fabricants forestiers indépendants qui sont d'importants employeurs dans les collectivités de la Colombie-Britannique. L'investissement aidera l'ILMA à mettre en œuvre un programme de modernisation numérique et d'intelligence artificielle pour les usines membres, en les aidant à évaluer leur état de préparation, à établir des feuilles de route pour l'adoption, à mener des projets pilotes et à former leur personnel. En aidant des usines à utiliser des données et des outils numériques pour accroître leur productivité et améliorer la visibilité de la chaîne d'approvisionnement, le programme soutient la compétitivité des entreprises forestières et protège des emplois régionaux.

Kalesnikoff - 5 500 000 $

Kalesnikoff est un fabricant de produits du bois établi de longue date en Colombie-Britannique et un employeur important dans la région de West Kootenays qui produit des matériaux de construction en bois massif d'ingénierie. Cet investissement aidera Kalesnikoff à acheter des équipements pour fabriquer des composants préfabriqués destinés à des logements collectifs, des écoles, des garderies et des bâtiments commerciaux. En utilisant ses propres produits en bois d'œuvre et en bois massif comme intrants, l'entreprise peut augmenter ses ventes sur les marchés nationaux, conserver davantage de valeur en Colombie-Britannique et soutenir des solutions de construction plus rapides et plus efficaces.

Porcupine Wood Products - 583 354 $

Porcupine, basée à Salmo, fabrique des produits en bois de haute qualité. Cet investissement aidera Porcupine à acheter de nouveaux équipements pour fabriquer plus efficacement des composants courts, ce qui améliorera la cohérence des produits, accélérera la production et aidera l'entreprise à tirer davantage de valeur de chaque grume. Grâce à l'augmentation de sa productivité, l'entreprise pourra se développer sur de nouveaux marchés.

Rapid-Span Structures Limited Partnership - 827 601 $

Rapid-Span, basée à Armstrong, fabrique des composants préfabriqués pour les ponts et les infrastructures de transport à travers l'Amérique du Nord, permettant un assemblage plus rapide sur site. L'investissement aidera Rapid-Scan à acheter des équipements de fabrication avancés, notamment des robots et des équipements de traitement de l'acier, afin d'internaliser davantage de travail, de réduire les coûts et d'augmenter la vitesse de production. Rapid-Span sera ainsi en mesure d'obtenir des projets plus importants et de renforcer les chaînes d'approvisionnement canadiennes.

Simolo Customs Ltd. - 1 556 787 $

Simolo est un fabricant de la région d'Armstrong qui construit des véhicules électriques à basse vitesse, notamment des voiturettes de golf et des véhicules de livraison « du dernier kilomètre ». L'investissement aidera Simolo à moderniser et à automatiser ses installations et à internaliser des aspects clés de la production de batteries, afin de pouvoir fabriquer davantage de véhicules à moindre coût et de réduire les risques liés à la chaîne d'approvisionnement. L'objectif de Simolo est d'augmenter ses ventes au Canada et de se développer sur les marchés européens, tout en soutenant l'emploi et l'activité économique dans le nord de l'Okanagan.

SKYTRAC - 761 676 $

Basée à Kelowna, SKYTRAC fabrique des systèmes de communication par satellite et d'avionique pour les aéronefs du monde entier, des avions commerciaux et des jets d'affaires aux giravions indispensables aux missions. Cet investissement aidera SKYTRAC à internaliser des technologies de fabrication de pointe et des tests et à soutenir la conception d'un nouveau produit pour ses clients internationaux. Le maintien de cette capacité au Canada contribue à la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement nationale plus fiable pour les technologies aérospatiales de pointe.

