Octroi d'un million de dollars pour la réalisation d'activités communautaires d'éducation, de sensibilisation et de services en matière de deuil

OTTAWA, ON, le 16 nov. 2023 /CNW/ - La plupart des gens connaîtront le deuil dans leur vie, que ce soit à la suite du décès d'un proche, de la perte de leur santé et de leur indépendance, ou de quelque autre événement significatif profondément ressenti. Il s'agit d'une réponse à une perte et l'expérience de chacun est unique et valable. Il peut être difficile d'en parler et, c'est la raison pour laquelle , les personnes en deuil se battent souvent seules, et ne connaissent pas les services qui sont mis à leur disposition.

C'est pourquoi l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un million de dollars sur deux ans à l'Alliance canadienne pour le deuil, en partenariat avec le Portail canadien en soins palliatifs et la Canadian Alliance for Children's Grief, pour son projet Améliorer la compréhension du deuil au Canada. Ce financement soutiendra l'élaboration de ressources en ligne, d'activités d'apprentissage et d'une campagne nationale de sensibilisation afin d'aider les personnes en deuil et celles qui les accompagnent à mieux comprendre leur expérience, à être prêts à réagir de manière constructive à leur deuil et à savoir comment accéder aux services à leur disposition pendant les moments difficiles.

Le projet Améliorer la compréhension du deuil au Canada va dans le sens du Plan d'action sur les soins palliatifs du gouvernement du Canada, qui continue à jeter de meilleures bases pour une action coordonnée sur les besoins en matière de soins palliatifs et de soutien face au deuil. Le soutien face au deuil est un élément important des soins palliatifs pour les personnes gravement malades, leurs familles et toutes les personnes touchées.

Le gouvernement du Canada continue de collaborer avec les provinces et les territoires, les organisations, les personnes ayant une ou plus d'une maladie grave, les aidants et les collectivités pour s'assurer que toute personne endeuillée reçoive de l'aide.

« Le projet Améliorer la compréhension du deuil au Canada montre les progrès que nous avons accomplis afin de parvenir à la concrétisation de notre vision commune en matière de soins palliatifs au Canada et pour soutenir les personnes confrontées au deuil, quelle qu'en soit la forme. Le projet améliorera l'accès aux outils éducatifs et aux possibilités d'apprentissage pour les personnes en deuil, leurs familles et leurs amis. Je suis reconnaissant pour le rôle joué par l'Alliance canadienne pour le deuil dans la sensibilisation du public à l'importance des soins palliatifs et des services d'aide aux personnes en deuil. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé du Canada

« L'Alliance canadienne pour le deuil est encouragée par l'engagement du gouvernement à améliorer le soutien aux Canadiens endeuillés. Avec nos partenaires, nous avons hâte de dialoguer avec les spécialistes du deuil et le public pour mettre au point des ressources qui répondront aux besoins non satisfaits. Nous sommes convaincus qu'ensemble, nous parviendrons à créer des communautés plus respectueuses du deuil et mieux informées, plus à même de se soutenir mutuellement. »

Paul Adams

Porte-parole et membre du conseil exécutif de l'Alliance canadienne pour le deuil

Faits en bref

Un montant de 29,8 millions de dollars sur six ans, à compter de 2021-2022, a été annoncé dans le budget de 2021 pour faire progresser la mise en œuvre du Plan d'action sur les soins palliatifs du gouvernement et pour jeter des bases plus solides en vue d'une intervention coordonnée visant à répondre aux besoins en matière de soins de soutien et à long terme.

Un montant de six milliards de dollars sur dix ans était également prévu dans le budget de 2017 pour élargir la portée des services de soutien dans les provinces et les territoires afin d'offrir des soins à domicile et communautaires, y compris des soins palliatifs.

L'engagement du gouvernement à augmenter le financement en soins de santé a été confirmé dans le budget de 2023 avec près de 200 milliards de dollars sur 10 ans, y compris un montant de 46,2 milliards de dollars en nouveau financement pour les provinces et les territoires afin d'appuyer l'effectif en santé, notamment les préposés aux services de soutien à la personne, ce qui sera bénéfique pour le secteur des soins à domicile et palliatifs.

Aujourd'hui, l'Alliance canadienne pour le deuil a lancé une consultation publique pancanadienne afin de se faire une meilleure idée de ce que les Canadiennes et les Canadiens comprennent de la perte et du deuil, et de ce qui peut les aider. Les enseignements tirés de cette consultation serviront à créer des ressources qui doteront la population canadienne des moyens de comprendre et de reconnaître le deuil, et d'y faire face. Chacun est encouragé à partager son point de vue.

