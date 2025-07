Produit : Natrol DHEA Mood & Stress 25 mg

Natrol DHEA Mood & Stress 25 mg Problème : Produits de santé -- Produit non autorisé

Ce qu'il faut faire : Cessez d'utiliser ce produit. Consultez votre professionnel de la santé si vous avez utilisé ce produit et avez des préoccupations concernant votre santé.

Problème

Santé Canada met en garde les consommateurs contre l'usage du produit non homologué Natrol DHEA Mood & Stress (25 mg), un supplément destiné à la régulation hormonale. La déhydroépiandrostérone (DHEA) est une substance contrôlée qui peut présenter de graves risques pour la santé. Les produits de santé non homologués ne sont pas approuvés par Santé Canada, ce qui signifie que leur innocuité, leur efficacité et leur qualité n'ont pas été évaluées.

La société Retail Revolt a suspendu la vente du produit illégal et a remis le stock restant à Santé Canada. Le produit était auparavant vendu dans ses deux points de vente (95, avenue McLeod unité 101, Spruce Grove, AB et 82, boulevard Boulder unité 107, Stony Plain, AB) et en ligne sur le site web de l'entreprise.

Ce qu'il faut faire

N'utilisez pas ce produit. Consultez votre professionnel de la santé si vous l'avez utilisé et que vous êtes préoccupés quant à votre santé.

Veuillez retourner le produit à votre pharmacie pour qu'il soit éliminé de manière appropriée.

Il convient de ne pas acheter ni utiliser de médicaments non homologués. Veuillez lire les étiquettes des produits afin de vérifier s'ils ont été autorisés à la vente par Santé Canada .

. Les produits de santé autorisés portent un numéro d'identification du médicament (DIN) à huit chiffres, un numéro de produit naturel (NPN) ou un numéro de médicament homéopathique (DIN-HM). Vous pouvez également vérifier si les produits ont été autorisés à la vente en consultant la base de données sur les produits pharmaceutiques et la base de données sur les produits de santé naturels autorisés de Santé Canada .

. Soyez vigilant quant aux risques liés à l'achat de produits de santé en ligne.

Signalez tout effet secondaire ou toute plainte liés à un produit de santé à Santé Canada .

Contexte

La DHEA (déhydroépiandrostérone) est une substance contrôlée en vertu de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances. Elle peut causer des taux anormalement élevés d'hormones femelles et d'hormones mâles dans le corps et peut augmenter le risque de cancers de la prostate, du sein et d'autres cancers hormono-sensibles. Les possibles effets indésirables comprennent des maladies cardiovasculaires graves et des changements de la fertilité et de la production de spermatozoïdes. La DHEA peut provoquer de l'acné et une pilosité masculine chez les femmes (hirsutisme). Les personnes ayant des antécédents d'anomalies du rythme cardiaque, des troubles de coagulation sanguine, des maladies du foie et les personnes enceintes ou allaitantes devraient éviter la DHEA. La DHEA peut également aggraver les troubles psychiatriques et augmenter le risque de manie chez les personnes souffrant de troubles de l'humeur en raison d'interactions médicamenteuses avec des antipsychotiques et d'autres médicaments contre les troubles de l'humeur.

