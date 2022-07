LAC-MÉGANTIC, QC, le 5 juill. 2022 /CNW/ - Les forêts du Canada font partie intégrante de toute solution visant à lutter contre les changements climatiques et la perte de biodiversité ainsi qu'à assurer un avenir sans émissions de gaz à effet de serre. Les forêts rendent service aux Canadiens de bien des façons : elles servent de réservoirs de carbone et d'habitat pour la faune, tout en étant nécessaires à la santé et au bien-être des humains et une source de bons emplois. Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir l'innovation et la technologie transformatrice dans le secteur forestier canadien pour accroître la résilience du secteur et maximiser ce que les produits du bois à longue durée de vie peuvent apporter à une économie à zéro émission nette.

Voilà pourquoi l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, est heureux de souligner l'inauguration de la nouvelle usine de Tafisa Canada et sa nouvelle ligne de production de panneaux laqués LUMMIA, à Lac-Mégantic (Québec). Le projet de nouvelle ligne bénéficie d'un financement de 4 millions de dollars du programme Investissements dans la transformation de l'industrie forestière (ITIF) , qui aide le secteur forestier canadien à devenir plus concurrentiel sur le plan économique et plus durable sur le plan environnemental grâce à des investissements ciblés dans les technologies de pointe.

Ce projet novateur permettra à Tafisa de réduire son empreinte écologique, notamment grâce à l'utilisation de bois recyclé, ce qui contribuera à sauver des millions d'arbres chaque année. Il favorise la compétitivité sur un nouveau marché tout en renforçant les chaînes d'approvisionnement locales et en diversifiant la gamme de produits de Tafisa. Le projet comprend l'installation et la mise en service de la nouvelle ligne de production ainsi que l'amélioration du rendement de l'une des usines de Tafisa à Lac-Mégantic qui génère des centaines d'emplois. L'introduction par Tafisa de cette ligne de production de panneaux laqués lui permettra non seulement d'ajouter une nouvelle gamme de produits à son portefeuille, mais aussi de présenter une technologie de pointe en Amérique du Nord pour les matériaux de construction à faible émission de carbone.

Le programme ITIF de Ressources naturelles Canada facilite l'adoption de technologies et de produits transformateurs en comblant les écarts entre la mise au point et la commercialisation. Les projets financés par l'ITIF contribuent à diversifier le marché des produits forestiers grâce à des bioproduits de grande valeur comme les produits de bioénergie, les biomatériaux, les produits biochimiques et les produits de construction de nouvelle génération.

« Le gouvernement du Canada est ravi d'octroyer 4 millions de dollars à ce projet innovant en partenariat avec Tafisa. Nous investissons ainsi dans l'emploi, la croissance propre ainsi que les technologies et produits forestiers novateurs à Lac-Mégantic (Québec) et dans tout le reste du Canada. »

« Nous sommes très fiers de ces projets innovants qui permettront à Tafisa de continuer à se distinguer dans le marché, poursuivre son engagement envers sa clientèle nord-américaine et lui offrir des produits novateurs et de qualité. Un merci particulier à nos partenaires et à notre équipe pour les efforts et l'énergie déployés, sans qui ces réalisations n'auraient pas été possibles. »

