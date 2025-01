Plus de 700 000 $ investis par PrairiesCan dans la North Saskatoon Business Association

SASKATOON, SK, le 16 janv. 2025 /CNW/ - La décarbonisation, ou l'élimination/la réduction du CO 2 dans l'atmosphère, est importante pour aider le Canada à atteindre un avenir sobre en carbone.

L'honorable Terry Duguid, ministre de PrairiesCan, a annoncé aujourd'hui un financement fédéral de 718 400 $ à la NSBA-Saskatoon's Business Association pour le lancement d'une initiative de promotion de la décarbonisation auprès des entreprises de la Saskatchewan.

Le gouvernement du Canada soutient une initiative de décarbonisation pour aider les entreprises de la Saskatchewan (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Plus que jamais, les clients et les intervenants attendent des entreprises avec lesquelles ils interagissent qu'elles trouvent des moyens de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin d'être plus durables et plus compétitives. L'initiative de la NSBA aidera les entreprises à trouver les moyens les plus flexibles et les plus rentables d'atténuer les incidences négatives sur l'environnement, de répondre aux attentes des consommateurs et de poursuivre leur croissance. Elle vise à promouvoir la décarbonisation en tant qu'outil d'amélioration des affaires, notamment une efficacité accrue grâce à la transformation numérique, une meilleure comptabilisation des émissions de carbone et une plus grande durabilité.

Le projet de la NSBA vise à promouvoir des pratiques durables qui sont non seulement bonnes pour notre environnement, mais aussi pour les entreprises de Saskatoon.

Citations

« Les entreprises des Prairies ont toujours été des chefs de file mondiaux en matière d'innovation, se démarquant de la concurrence et stimulant une économie canadienne forte et compétitive. C'est pourquoi notre gouvernement est fier de soutenir les entreprises avant-gardistes de la Saskatchewan, qui se tournent vers l'avenir et bâtissent une économie des Prairies résiliente, carboneutre et verte. »

-L'honorable Terry Duguid, ministre de PrairiesCan

« Avec l'expansion de l'économie de la Saskatchewan pour inclure de grandes multinationales qui ont des politiques et des objectifs stricts en matière de gestion environnementale et sociale, il est logique que les PME de la Saskatchewan travaillent de concert pour faire partie de l'équation de l'économie, ainsi que de la solution pour la réduction des gaz à effet de serre. Le monde est en pleine mutation, et si nos membres et le monde des affaires ne suivent pas ces changements, ils seront malheureusement laissés pour compte. Nous sommes très reconnaissants à PrairiesCan du soutien et de l'aide financière qu'elle nous apporte. »

-Keith Moen, directeur général, NSBA

Faits en bref

La NSBA est une association d'entreprises de Saskatoon axée sur ses membres qui sert, promeut et protège les entreprises de Saskatoon et d'ailleurs.

La North Saskatoon Business Association a récemment changé de nom pour être connue simplement par son acronyme - NSBA - afin de refléter le nombre de ses membres, qui a augmenté au-delà de la région nord de Saskatoon.

Le Plan de réduction des émissions pour 2030 du gouvernement du Canada décrit les mesures nécessaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de lutter contre le changement climatique, tout en renforçant notre économie grâce à des emplois durables et à une croissance industrielle propre.

du gouvernement du décrit les mesures nécessaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de lutter contre le changement climatique, tout en renforçant notre économie grâce à des emplois durables et à une croissance industrielle propre. PrairiesCan aide les entreprises et les communautés à saisir de nouvelles possibilités de réussite dans un avenir carboneutre en soutenant le développement économique régional, notamment en s'engageant à respecter les principes du Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies .

. Le Cadre est un engagement à long terme à travailler différemment, en collaborant plus étroitement avec les intervenants des Prairies sur leurs priorités et en renforçant la coordination avec les ministères fédéraux sur les investissements pour une économie prospère et durable dans les Prairies.

