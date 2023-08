Le financement est annoncé à l'occasion de l'ouverture de l'exposition 2023 sur l'aérospatiale, la défense et la sécurité

NORTH SAANICH, BC, le 10 août 2023 /CNW/ - La Colombie-Britannique possède un secteur aérospatial dynamique qui fournit de bons emplois et stimule la croissance économique. Le gouvernement du Canada s'est engagé à aider ce secteur à conserver son dynamisme tout en préparant l'avenir.

C'est pourquoi l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un financement de 165 750 $ de PacifiCan à Harwood Custom Composites pour lui permettre de développer ses activités et d'élargir ses capacités de fabrication. Ce financement est accordé dans le cadre de l'Initiative de relance régionale de l'aérospatiale.

Harwood Custom Composites, une entreprise autochtone certifiée est un fournisseur essentiel de services de fabrication, de réparation et de conception de composites sur mesure pour l'industrie aérospatiale locale depuis plus de 20 ans. L'entreprise est bien positionnée pour fournir des pièces et des services afin de répondre à la demande croissante des constructeurs d'avions. Le financement de PacifiCan permettra à Harwood de se développer pour répondre à la demande accrue de sa clientèle en se procurant de l'équipement et du matériel, en embauchant et en formant du personnel et en attirant de nouveaux clients.

L'annonce de ce financement coïncide avec l'ouverture de l'exposition 2023 sur l'aérospatiale, la défense et la sécurité, organisée par l'Association des industries aérospatiales du Canada. En 2019, Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), le prédécesseur de PacifiCan, a versé 1,5 million de dollars à l'Association pour soutenir la croissance de l'industrie aérospatiale de l'Ouest canadien, notamment l'organisation de l'exposition de 2023.

Cette exposition, qui en est à sa 13e année, constitue un important forum de rencontre entre l'industrie, le gouvernement et les principaux intervenants. Grâce à des expositions, des conférenciers et des ateliers, cet événement contribue à la construction d'une industrie aérospatiale canadienne compétitive à l'échelle mondiale.

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique dédiée aux Britanno-Colombiens. PacifiCan travaille avec des partenaires qui mettent en place des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent une croissance inclusive dans toute la province. PacifiCan, précédemment DEO, soutient depuis longtemps une industrie aérospatiale dynamique en Colombie-Britannique.

Citations

« L'ingéniosité et les compétences des Britanno-Colombiens contribuent à la construction des avions qui transportent des personnes et des marchandises au Canada et dans le monde entier. Ce financement témoigne de l'engagement du gouvernement du Canada à l'égard d'un secteur aérospatial prospère en aidant les entreprises locales à développer leurs activités, à créer des emplois hautement qualifiés et à être compétitives sur la scène internationale. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Le financement dans le cadre de L'IRRA accordé par PacifiCan a aidé Harwood Custom Composites à traverser une période difficile. Grâce au soutien du gouvernement du Canada, nous continuons à fournir des composites aérospatiaux de haute qualité et sommes prêts à saisir de nouvelles opportunités. »

- Jon Harwood, président de Harwood Custom Composites

« La contribution essentielle de Pacifican à l'organisation de l'exposition sur l'aérospatiale, la défense et la sécurité renforce la notoriété du secteur aérospatial de l'Ouest canadien sur un marché mondial en constante expansion. L'Initiative de relance régionale de l'aérospatiale a un impact manifeste sur les petites et moyennes entreprises de la Colombie-Britannique et de l'ensemble du pays. L'AIAC est fière de promouvoir cet important programme qui aide les entreprises aérospatiales à mieux se positionner au sortir de la pandémie. »

- Mike Mueller, président et directeur général de l'Association des industries aérospatiales du Canada

Faits en bref

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique régional dédiée à la Colombie-Britannique. PacifiCan encourage la croissance et la diversification de l'économie de la Colombie-Britannique en renforçant l'innovation, en améliorant la compétitivité des entreprises et en favorisant une croissance inclusive

Le programme IRRA a aidé plusieurs entreprises situées en Colombie-Britannique, dont Harwood Custom Composites, qui a reçu l'approbation en novembre 2022. Le programme est maintenant clos.

Le programme Écosystèmes d'innovation régionaux vise à faire croître et à soutenir les secteurs prioritaires en Colombie-Britannique, notamment les secteurs des technologies propres, des sciences de la vie, et des technologies numériques, afin de créer un écosystème d'innovation inclusif qui permet à ces secteurs d'innover et d'être compétitifs à l'échelle mondiale.

Fondée en 1999, Harwood Custom Composites est une entreprise canadienne privée située à l'aéroport international de Victoria , sur l'île de Vancouver .

Pendant plus de soixante ans, l'Association des industries aérospatiales du Canada a travaillé avec ses membres pour mettre en place ce qui est aujourd'hui l'une des plus grandes industries aérospatiales du monde.

