Le gouvernement du Canada soutient un nouveau complexe de logements abordables à Winnipeg

WINNIPEG, le 14 juin 2019 /CNW/ - À Winnipeg, des particuliers, des familles et des aînés à revenu faible et moyen bénéficieront d'un ensemble de 64 logements abordables, la coopérative d'habitation Old Grace, inaugurée par le gouvernement du Canada.

L'annonce de l'inauguration a été faite aujourd'hui par Robert-Falcon Ouellette, député de Winnipeg Centre, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et l'honorable Heather Stefanson, ministre de la Famille.

La coopérative d'habitation Old Grace comprend deux phases. La phase 1, située au 200, rue Arlington, comprend 30 logements abordables intergénérationnels, qui ont commencé à être occupés en mars 2018. La phase 2, située entre le 250 et le 262, rue Evanson, comprend quatre maisons en rangée de trois chambres pour les familles, qui sont occupées depuis décembre 2018.

Citation

« Notre gouvernement continue d'investir dans le logement abordable ici à Winnipeg, et partout au Canada, pour contribuer à la création d'emplois et à l'amélioration de la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Grâce aux efforts concertés de nos partenaires de la province du Manitoba et du secteur à but non lucratif, nous pouvons donner un coup de main aux personnes dans le besoin et, ce faisant, nous contribuons à la prospérité économique et au bien-être de toute la collectivité. »

- Robert-Falcon Ouellette, député de Winnipeg Centre

« Nous sommes fiers de ce que nous avons bâti ici. Un groupe dévoué de bénévoles a travaillé sans relâche à ce projet au cours des sept dernières années. Le financement provenant du Fonds consacré à l'infrastructure sociale a contribué à faire de notre vision d'une coopération d'habitation diversifiée, abordable et durable, une belle réalité. »

- Laura Sevenhuysen, présidente, coopérative d'habitation Old Grace

Faits en bref

Les gouvernements du Canada et de Manitoba ont investi 2,1 millions de dollars par l'intermédiaire du Fonds consacré à l'infrastructure sociale.

et de ont investi 2,1 millions de dollars par l'intermédiaire du Fonds consacré à l'infrastructure sociale. La coopérative d'habitation Old Grace est un organisme sans but lucratif, en activité depuis 2012.

Douze des logements de la phase 1 seront des logements dont le loyer sera proportionné au revenu, tout comme une des maisons en rangée de la phase 2.

Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique.

Liens connexes

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour plus d'information, consultez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn , Instagram et Facebook

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Valérie Glazer, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, 613-220-1841, valerie.glazer@hrsdc-rhdcc.gc.ca; Alexandre Tremblay, Relations publiques, SCHL, 613-748-2559, aatrembl@cmhc-schl.gc.ca

Related Links

www.cmhc-schl.gc.ca