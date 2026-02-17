La ministre Diab souligne les investissements en appui à l'enseignement du français langue seconde

HALIFAX, NS, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Nous sommes fiers d'annoncer l'octroi d'un financement pour consolider les programmes de français langue seconde en Nouvelle-Écosse et soutenir le bilinguisme, lequel permet de rapprocher les Canadiens et Canadiennes vivant aux quatre coins du pays.

Aujourd'hui, l'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et députée de Halifax-Ouest, a annoncé l'octroi de plus de 540 000 $ pour financer le programme annuel de Canadian Parents for French - Nouvelle-Écosse. Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Cet investissement servira à financer diverses mesures pour que, entre autres, les enfants et les jeunes aient plus d'occasions d'apprendre le français; pour que les familles cheminent plus facilement dans les programmes de français langue seconde; et pour aider à bâtir des communautés plus dynamiques et plus inclusives dans toute la province. Dans le cadre de ses programmes, Canadian Parents for French accompagne les jeunes qui souhaitent perfectionner leurs capacités langagières, se sensibiliser aux autres cultures et développer un sentiment d'appartenance à leur identité bilingue canadienne.

Le gouvernement du Canada est déterminé à promouvoir la dualité linguistique et à soutenir les organismes qui encouragent l'usage du français comme langue seconde. Les investissements comme celui-ci permettent aux jeunes néo-écossais d'améliorer leur maîtrise de leur seconde langue officielle et de participer pleinement à la vie sociale et culturelle du Canada, ce qui élargira leurs horizons et ouvrira la porte à de nouvelles possibilités.

« Le bilinguisme est l'une des plus grandes forces du Canada. L'apprentissage du français langue seconde donne aux jeunes les outils pour réussir dans la vie, en plus de contribuer à raffermir notre identité commune en tant que pays bilingue. Nous sommes fiers d'investir dans Canadian Parents for French - Nouvelle-Écosse, qui contribue au rapprochement des communautés et veille à ce que les jeunes puissent participer pleinement à la vie linguistique et culturelle du Canada. »

-- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Les organismes comme Canadian Parents for French jouent un rôle primordial en appuyant les familles et en proposant aux jeunes des occasions d'apprendre et de vivre en français. Leurs programmes aident les jeunes à gagner en confiance, renforcent leurs compétences et favorisent la compréhension culturelle, ce qui leur donne les moyens de poursuivre des études, d'entreprendre une carrière et de faire preuve de leadership. En investissant dans le bilinguisme, nous investissons dans une génération de Canadiens et Canadiennes qui voient le français non seulement comme une langue, mais aussi comme un atout dont ils pourront tirer parti tout au long de leur vie. »

-- L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et députée de Halifax-Ouest

« Nous sommes extrêmement reconnaissants pour l'appui continu de Patrimoine canadien durant le cycle de financement 2026-2028. Cet investissement permettra à Canadian Parents for French - Nouvelle-Écosse de multiplier ses efforts dans la province, de soutenir les familles et le corps enseignant, et de répondre aux intérêts croissants pour l'enseignement du français langue seconde. Grâce à ce partenariat, nous pouvons continuer de bâtir un environnement d'apprentissage du français plus accessible, plus représentatif et plus viable pour les élèves de toute la Nouvelle-Écosse. »

-- Salma Khattab, présidente du conseil d'administration, Canadian Parents for French - Nouvelle-Écosse

Canadian Parents for French est un organisme bénévole national sans but lucratif qui appuie les familles et veille à multiplier les occasions d'apprendre le français en tant que langue seconde au Canada. Canadian Parents for French fournit un leadership stratégique et des programmes nationaux, de même qu'une banque de services, comme la gouvernance, les communications, la technologie, la gestion du risque, les ressources humaines et le soutien à la défense des intérêts.

Fondée en 1984, Canadian Parents for French - Nouvelle-Écosse fait partie d'un réseau national créé en 1977. En Nouvelle-Écosse, Canadian Parents for French travaille de concert avec les familles, le corps enseignant et les communautés afin d'encourager les jeunes à apprendre le français, tant en classe qu'en dehors de l'école.

Le Programme Mise en valeur des langues officielles fait la promotion de la pleine reconnaissance et de l'usage du français et de l'anglais dans la société canadienne.

