Le gouvernement du Canada fait une déclaration pour souligner le mois du ramadan

OTTAWA, ON, le 17 févr. 2026 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a fait la déclaration suivante :

« Ce soir, au coucher du soleil, les communautés musulmanes au Canada et ailleurs dans le monde se rassembleront pour célébrer le début du ramadan, un mois sacré et spécial qui se vit sous le signe de la foi, de la générosité, du recueillement et de la compassion.

Dans les prochaines semaines, familles et amis se réuniront à la maison et dans les mosquées pour prier et se recueillir. Après avoir jeûné du lever au coucher du soleil, les gens partageront l'iftar, un repas traditionnel, empreint de gratitude et de fraternité, pris en soirée avec leurs proches.

En ce début de ramadan, nous en profitons pour souligner et célébrer les nombreuses contributions des quelque 1,8 million de personnes musulmanes qui vivent au Canada et enrichissent les communautés d'innombrables manières.

Il est donc opportun de réitérer notre détermination à lutter contre l'islamophobie et toutes les autres formes de haine. Tout le monde mérite de vivre sans peur et d'exprimer sa foi librement et en toute sécurité.

En nous inspirant des valeurs chéries durant le ramadan, rappelons-nous à quel point il importe d'agir avec bienveillance, dans un esprit de solidarité, et ce, particulièrement auprès des personnes qui font l'objet de discrimination et de haine, au Canada et ailleurs dans le monde.

À tous les pratiquants et pratiquantes, je souhaite un ramadan heureux et porteur de sens.

رمضان مبارك

Ramadan Mubarak! »

SOURCE Patrimoine canadien

