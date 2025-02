Le nouveau projet de la Coalition of Manitoba Cultural Communities for Families vise à rapprocher les communautés culturelles d'un bout à l'autre du pays

WINNIPEG, MB, le 20 févr. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada soutient la Coalition of Manitoba Cultural Communities for Families dans la création d'un réseau qui rapprochera les communautés culturelles et leurs alliés d'un bout à l'autre du Canada.

Aujourd'hui, Ben Carr, député de Winnipeg-Centre-Sud, a annoncé l'octroi d'une aide de 328 985 $ au projet CollaborationNet, qui vise à favoriser la paix et la sécurité dans les communautés en renforçant et en tissant des réseaux et des partenariats de justice sociale au Manitoba et au Canada. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap.

CollaborationNet rapprochera les communautés culturelles et leurs alliés des communautés urbaines, rurales et nordiques d'un bout à l'autre du pays. Le projet facilitera le dialogue et la collaboration entre les groupes culturels et constituera une plaque tournante où les connaissances pourront être facilement partagées. Il aidera également la Coalition of Manitoba Cultural Communities for Families et ses partenaires à faire progresser leurs travaux communs en matière de justice sociale, d'équité, de diversité et d'inclusion. En travaillant ensemble, tous les groupes pourront accroître leurs efforts visant à lutter contre le racisme, la haine et la discrimination.

Le gouvernement du Canada accorde ce financement dans le cadre du volet Renforcement des capacités organisationnelles du Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme de Patrimoine canadien.

« La diversité est un fait, mais l'inclusion est un choix. Quand nous choisissons d'inclure tout le monde, nos communautés et tout le Canada en ressortent gagnants. La Coalition of Manitoba Cultural Communities for Families élimine les obstacles et facilite le dialogue pour garantir l'inclusion de toutes les personnes au Canada. En collaborant et en mettant en commun leurs connaissances, les organisations comme celle-ci renforceront l'incidence de leurs mesures en matière de justice sociale, et s'emploieront à rendre notre pays plus inclusif et plus sûr pour tout le monde. »

-- L'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap

« La Coalition of Manitoba Cultural Communities for Families a déjà beaucoup fait pour promouvoir la justice sociale, l'équité, la diversité et l'inclusion dans la province. CollaborationNet élargira considérablement son champ d'action en rapprochant les communautés culturelles de tout le Canada. Grâce à une base de connaissances communes et à des occasions de collaboration, le travail de la Coalition pour rendre nos communautés plus inclusives s'étendra désormais bien au-delà du Manitoba, ce qui améliorera le Canada pour tout le monde. »

-- Ben Carr, député de Winnipeg-Centre-Sud

« Au fil du temps, la Coalition of Manitoba Cultural Communities for Families et nos partenaires ont attendu ce moment pour unir les diverses communautés du Manitoba au sein d'un réseau durable de paix, enraciné dans leurs forces, leurs traditions et leurs coutumes. Des pôles urbains aux pôles ruraux et nordiques du réseau, nous nous tiendrons ensemble, avec un désir d'ériger des fondations solides afin de garantir une paix durable pour tous et toutes. »

-- Zarreen Barlas, présidente, Coalition of Manitoba Cultural Communities for Families

La Coalition of Manitoba Cultural Communities for Families est un organisme à but non lucratif constitué en société provinciale qui est en activité à Winnipeg depuis 2018. Elle crée des occasions de dialogue entre les membres de diverses communautés culturelles dans un environnement ouvert, sûr et respectueux. Elle fait la promotion de la sécurité et du bien-être des enfants, des jeunes et de leur famille au sein des communautés culturelles. Les projets de l'organisme ont permis de cerner les besoins des communautés et d'y répondre tout en créant des espaces sûrs pour que des voix diverses puissent être entendues.

Le Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme soutient des projets qui favorisent le dialogue sur le multiculturalisme, les mesures de lutte contre le racisme, l'équité raciale, la diversité et l'inclusion, ainsi que des projets qui encouragent la diversité ethnoculturelle et l'inclusion et qui favorisent la compréhension interculturelle et interconfessionnelle. Le Programme compte trois volets de financement : projets, événements et renforcement des capacités organisationnelles.

