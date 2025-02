Le Musée de Saint-Boniface rénovera et modernisera le bâtiment historique qui l'abrite

WINNIPEG, MB, le 25 févr. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada soutient le projet d'infrastructure du Musée de Saint-Boniface visant à rénover et à moderniser le bâtiment historique qui l'abrite.

Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, député de Saint-Boniface-Saint-Vital, a annoncé un financement de 1 916 573 $ pour la rénovation et la restauration de ce bâtiment vieux de 170 ans. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Rachel Bendayan, ministre des Langues officielles et ministre associée de la Sécurité publique. Le financement fédéral est octroyé par l'entremise du Fonds pour les espaces communautaires des Programmes d'appui aux langues officielles.

C'est le premier grand projet d'infrastructure du Musée depuis 1991. Il consistera à renforcer la structure du toit; à moderniser les systèmes énergétiques, y compris un nouveau système de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (CVCA), à restaurer les fenêtres; à remplacer les finitions extérieures endommagées; à rénover le hall d'entrée et l'aire d'accueil; à refaire le plancher; et à installer une rampe d'accès.

Le projet permettra de créer un espace plus fonctionnel, plus accueillant et plus accessible pour le personnel et les visiteurs. Il assurera également la préservation et la protection continues de la vaste collection d'artéfacts historiques francophones et métis du Musée.

Les travaux ont débuté en juin 2024 et devraient s'achever en 2026, à temps pour les célébrations du 175e anniversaire du bâtiment.

Citations

« Les communautés francophones et métisses de Saint-Boniface ont contribué de manière significative à l'histoire du Manitoba et du Canada. La restauration et la rénovation du bâtiment du Musée de Saint-Boniface permettront à tous les visiteurs de continuer d'admirer et d'apprécier les artéfacts et les histoires qu'il recèle. L'investissement que nous accordons aujourd'hui pour cette infrastructure historique fera en sorte qu'un élément important de notre patrimoine culturel restera accessible pour les années à venir. »

- L'honorable Rachel Bendayan, ministre des Langues officielles et ministre associée de la Sécurité publique

« Le Musée de Saint-Boniface est un gardien important du patrimoine francophone et métis, et son bâtiment fait partie de cette histoire. Vieux de 170 ans, l'édifice est un lieu où l'on peut découvrir les histoires des communautés francophones et métisses non seulement dans les artéfacts, mais aussi sur les planchers mêmes que l'on foule. Sa préservation et sa modernisation permettront aux visiteurs d'aujourd'hui et de demain de continuer à découvrir cette partie importante de l'histoire du Manitoba et du Canada. »

- L'honorable Dan Vandal, député de Saint-Boniface-Saint-Vital

« La restauration et la modernisation de ce site historique témoignent de l'engagement de nos partenaires financiers à préserver une partie irremplaçable de notre patrimoine commun. Mais ce n'est qu'un début. Cette structure historique nécessite des investissements continus pour rester sûre, accessible et capable de remplir son rôle dans le partage de notre histoire collective. Sans financement supplémentaire, nous risquons de perdre un élément essentiel de notre patrimoine. Nous faisons appel à nos partenaires - les gouvernements, les donateurs privés et la communauté - pour nous aider à faire en sorte que le Musée de Saint-Boniface reste solide pour les générations à venir. »

- Serge Balcaen, président, Musée de Saint-Boniface

Faits en bref

Le Musée de Saint-Boniface a ouvert ses portes en 1967. Le bâtiment a été construit entre 1846 et 1851 pour abriter le couvent des Sœurs Grises. C'est le plus vieux bâtiment de Winnipeg et il est classé monument historique à l'échelle municipale, provinciale et nationale. Reconnu comme gardien du patrimoine francophone et métis, le Musée de Saint-Boniface compte environ 30 000 artéfacts qui témoignent de l'évolution des communautés francophones et métisses depuis leur établissement dans l'Ouest canadien, en particulier au Manitoba.

Le volet Fonds pour les espaces communautaires des Programmes d'appui aux langues officielles offre un financement aux communautés de langue officielle en situation minoritaire pour des projets de construction de nouveaux espaces communautaires et culturels et de rénovation et d'amélioration des infrastructures existantes.

