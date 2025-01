La campagne de financement des immobilisations Play It Forward du Manitoba Theatre for Young People reçoit un coup de pouce du gouvernement du Canada

WINNIPEG, MB, le 9 janv. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada veille à ce que les jeunes Canadiens puissent apprécier les arts et investit dans les salles de spectacle afin qu'elles puissent accueillir les technologies les plus récentes et demeurer durables sur le plan environnemental.

Aujourd'hui, Taleeb Noormohamed, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien, a annoncé un financement de 500 000 dollars pour la rénovation et la modernisation du Manitoba Theatre for Young People (MTYP). Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien.

Ce projet de rénovation prévoit la conversion de l'aire de programmation secondaire du MTYP, le pavillon Richardson, pour en faire le Richardson Studio Theatre, un studio-théâtre entièrement fonctionnel. D'autres améliorations permettront de moderniser les systèmes techniques du théâtre et de rendre l'espace plus durable et plus accessible.

Le gouvernement du Canada a octroyé de plus de 1,8 million de dollars au projet par l'entremise de deux programmes : le Fonds du Canada pour les espaces culturels de Patrimoine canadien, et le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada. Outre la rénovation du pavillon Richardson, le projet prévoit l'installation d'un nouvel éclairage à DEL et d'un nouveau système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air, ainsi que le remplacement des fenêtres, des portes, de la membrane du toit et de l'isolation, ce qui améliorera l'efficacité énergétique du bâtiment. Les améliorations aux fins d'accessibilité comprennent l'installation d'un nouveau système de sonorisation assistée, des toilettes rénovées et pleinement accessibles, et le réaménagement de la salle de repos du MTYP où les spectateurs, y compris les enfants neuroatypiques, peuvent apprécier les spectacles dans un espace accueillant.

La campagne de financement Play It Forward a été lancée en avril 2024. L'objectif est de 9 millions de dollars, dont 6,5 millions de dollars pour couvrir les dépenses liées à l'amélioration des immobilisations. L'achèvement des rénovations est prévu pour juin 2025.

« Qu'il s'agisse de théâtre, de musique ou de danse, découvrir les arts du spectacle pendant l'enfance peut changer une vie. C'est pourquoi notre gouvernement est fier de soutenir la rénovation du Manitoba Theatre for Young People. Ces améliorations permettront au MTYP de continuer à offrir sa programmation unique tout en améliorant l'accessibilité pour les enfants et leur famille. La modernisation des installations permet également au MTYP de fonctionner dans le respect de l'environnement, afin que le public ressente plus de magie et d'émerveillement au cours des années à venir. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« Le Manitoba Theatre for Young People divertit et inspire les enfants depuis plus de 40 ans. Grâce à ce projet formidable, la compagnie continuera d'occuper ses installations uniques dans le quartier historique de La Fourche, à Winnipeg. En plus de rehausser l'expérience théâtrale, l'amélioration de l'édifice accroîtra l'accessibilité afin que les enfants et les adultes de tous les horizons puissent continuer à vivre la magie des représentations théâtrales. »

- Taleeb Noormohamed, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien

« Cette installation est le siège du MTYP depuis 25 ans. Elle nous a non seulement bien servi, mais a également été un espace important pour de nombreux autres organismes de notre collectivité qui comptent sur son utilisation pour leurs propres activités. Nous savons à quel point les expériences vécues dans ce bâtiment ont eu une incidence sur les nombreuses générations de personnes qui ont franchi ces portes. Ce bâtiment est un endroit où tout le monde peut se sentir bienvenu pour apprécier et participer aux arts, ainsi qu'en partager la passion. Il est temps pour nous de redonner de l'amour à ce bâtiment, afin qu'il puisse continuer à bien nous servir pendant au moins 25 ans. Les travaux entrepris permettront d'améliorer l'accessibilité, d'accroître notre capacité d'utilisation en créant une salle de spectacle supplémentaire et d'améliorer considérablement les résultats de notre organisme en matière d'impact climatique et de consommation énergétique. Des rénovations de cette ampleur ne seraient pas possibles sans les nombreux contributeurs à notre campagne Play it Forward. Nous sommes ravis de pouvoir compter parmi eux Patrimoine canadien, qui investit dans le MTYP et ces projets, et nous le remercions de ce soutien essentiel.

- Debra Zoerb, administratrice déléguée, Manitoba Theatre for Young People

Le MTYP crée et présente des productions théâtrales professionnelles pour les enfants et les familles depuis 1982. L'organisme occupe ses locaux dans le lieu historique national de La Fourche depuis 1999. Il est devenu l'une des troupes de théâtre professionnelles les plus respectées au Canada et c'est le plus grand diffuseur d'œuvres nationales et internationales pour les jeunes dans les Prairies.

En plus de présenter des productions sur scène et en tournée, le MTYP gère une école de théâtre où, chaque année, plus de 1 500 jeunes et enfants apprennent l'art et le métier du théâtre ainsi que d'autres disciplines connexes. Le programme Indigenous Theatre for Youth du MTYP offre des cours gratuits aux jeunes autochtones de Winnipeg, dirigés et offerts par des artistes autochtones.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistiques, patrimoniaux et créatifs. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels.

