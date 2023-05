Le gouvernement du Canada investit plus de 5 millions de dollars dans le Chinese Canadian Museum

VANCOUVER, BC, le 23 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Mary Ng, ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, a annoncé un investissement de 5 179 000 dollars dans le Chinese Canadian Museum. Ce soutien inclut du financement de Patrimoine canadien et de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan).

La ministre Ng a fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien, et de l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développpement international et ministre responsable de PacifiCan.

Premier musée du genre au Canada, le Chinese Canadian Museum rendra hommage à l'histoire, aux contributions et au patrimoine vivant des Canadiens et Canadiennes d'origine chinoise.

Patrimoine canadien a accordé un financement de 3 millions de dollars par l'intermédiaire du Fonds du Canada pour les espaces culturels afin de rénover l'édifice Wing-Sang, le plus ancien bâtiment du quartier chinois de Vancouver, qui abrite le musée de façon permanente. Une fois les travaux terminés, le musée disposera d'environ 21 000 pieds carrés d'espace fonctionnel modernisé. Patrimoine canadien a également octroyé 179 000 dollars, dans le cadre du programme Commémoration Canada, à l'exposition inaugurale du musée, The Paper Trail to the 1923 Chinese Exclusion Act. L'exposition présentera des thèmes et offrira des renseignements clés au sujet de la Loi d'exclusion des Chinois. Elle mettra également en valeur des liens personnels grâce aux récits de personnes et de familles qui ont vécu à cette époque et permettra de découvrir divers éléments de la Loi et ses effets dévastateurs sur la communauté chinoise.

PacifiCan versera 2 millions de dollars par le truchement du Fonds d'aide au tourisme pour les nouveaux locaux permanents du musée, qui permettront au Chinese Canadian Museum de créer des expériences touristiques marquantes et transformatrices. Le financement comprend un soutien pour les plans de rénovation et de conservation, la conception d'expositions, le marketing, les communications et les opérations administratives. La création du nouveau musée aura une incidence positive sur l'économie locale, tout en suscitant l'intérêt et la mobilisation au moyen du tourisme national et international, l'un des secteurs les plus touchés depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Citations

« Le financement du Chinese Canadian Museum appuie la création d'un lieu essentiel pour célébrer et préserver la culture sino-canadienne, et y rendre hommage. À l'approche du centenaire de l'adoption de la Loi d'exclusion des Chinois, il est plus important que jamais de réfléchir à cet aspect important et complexe de l'histoire de la communauté sino-canadienne ainsi qu'aux multiples facettes, et de créer des occasions d'éduquer et d'apprendre. De tels projets renforcent notre engagement de bâtir un Canada plus inclusif. Investir dans le Chinese Canadian Museum et d'autres sites voués au patrimoine enrichit nos communautés et rassemble les gens. Et c'est ainsi que les histoires qui ont façonné la trame de notre nation sont racontées et que les nombreuses voix à l'origine de ces récits sont amplifiées. »

− Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

« Les musées sont au cœur de nos communautés. Ils sont devenus des acteurs de premier plan qui appuient le développement économique et durable de notre pays par le tourisme. Le Chinese Canadian Museum deviendra un répertoire essentiel d'expériences vécues par les Canadiens et Canadiennes d'origine chinoise. En effet, il documentera l'art, l'histoire et le patrimoine, tout en créant un espace dynamique où les visiteurs du Canada et d'ailleurs pourront découvrir les histoires, les luttes et les réalisations de la communauté sino-canadienne. J'attends avec impatience l'ouverture officielle le mois prochain, et j'ai hâte d'accueillir le Canada et le monde au cœur de cette expérience riche et unique sur le plan culturel. »

− Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« En soulignant le Mois du patrimoine asiatique, nous célébrons également la résilience, l'endurance, les réalisations et les progrès des Sino-Canadiens et Sino-Canadiennes, et ce qui en témoigne sera conservé au Chinese Canadian Museum. Cet établissement remarquable offre un espace essentiel pour la mémoire, l'histoire et l'identité. Le musée devient ainsi le gardien d'artefacts, d'œuvres d'art, d'histoires orales et d'enseignements profonds et importants, et bien plus encore. En outre, il présentera des récits éloquents sur les liens entre les membres de la communauté et des chroniques d'un milieu qui a été continuellement mis à l'épreuve par la discrimination et les préjugés, et qui a pourtant continué d'apporter des contributions extraordinaires à la société canadienne. La valorisation de notre culture et de notre histoire, au moyen du Chinese Canadian Museum, permettra aux générations à venir de se sentir liées à leur patrimoine tout en soulignant la place du musée parmi les plus importants établissements patrimoniaux du Canada. »

− Mary Ng, ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique

« Les Canadiens et Canadiennes d'origine chinoise représentent une partie importante de l'histoire du pays qui nous définit en tant que Canadiens. La Colombie-Britannique compte des Sino-Canadiens et des Sino Canadiennes depuis le 18e siècle, et ceux-ci ont apporté à la province des contributions importantes, de la littérature aux arts, en passant par la politique, les droits civils, les affaires et la philanthropie. À l'instar de tout autre patrimoine, le patrimoine chinois enrichit le tissu social de notre pays. Je suis fier de voir le tout premier musée sino-canadien, hébergé dans l'édifice Wing-Sang, le plus ancien bâtiment du quartier chinois de Vancouver. Il mettra en valeur l'histoire des Canadiens et Canadiennes d'origine chinoise de partout au pays et il permettra aux visiteurs et aux générations à venir de la découvrir et d'en tirer des apprentissages. »

− Wilson Miao, député de Richmond-Centre

« Ce financement du gouvernement du Canada est essentiel pour nous aider à poursuivre les premières phases de travaux majeurs afin d'ouvrir le musée cet été. Le Chinese Canadian Museum présentera des expositions et des programmes qui permettront de célébrer la diversité de la diaspora sino-canadienne, laquelle englobe un large éventail de communautés et s'étend sur plusieurs générations et différentes vagues de migration en provenance de toute l'Asie et d'autres parties du monde. »

− Melissa Karmen Lee, Ph. D., directrice générale, Chinese Canadian Museum Society of British Columbia

« Nous sommes très reconnaissants du soutien essentiel offert par le gouvernement du Canada au Chinese Canadian Museum. Il arrive à un moment important de notre histoire collective. Le Chinese Canadian Museum prendra sa place dans le secteur culturel canadien en tant que nouveau musée permanent de portée provinciale et nationale, axé sur l'éducation du public et le patrimoine culturel ainsi que la résilience et l'apport passés et présents des Sino-Canadiens et des Sino Canadiennes en Colombie-Britannique et au Canada. Ce sera un atout culturel important qui contribuera à la vitalité du quartier chinois de Vancouver, stimulera le tourisme et favorisera l'inclusion culturelle. »

− Grace Wong, présidente du conseil d'administration, Chinese Canadian Museum Society of British Columbia

Les faits en bref

Le Chinese Canadian Museum ouvrira officiellement ses portes au public le 1er juillet 2023, à l'occasion du 100e anniversaire de la Loi de l'immigration chinoise, communément appelée la Loi d'exclusion des Chinois, une politique discriminatoire et raciste qui a presque complètement empêché les Chinois et Chinoises d'entrer au Canada pendant près d'un quart de siècle.

L'édifice Wing-Sang est en soi considéré comme une destination culturelle unique. Il abrite une salle de classe d'origine du quartier chinois au troisième étage, un mur de brique de six étages qui faisait autrefois partie d'un corridor au deuxième étage ainsi que des galeries rénovées au deuxième étage également.

La Chinese Canadian Museum Society of British Columbia, qui supervise l'exploitation et la gestion du Chinese Canadian Museum, a créé, en prévision de l'ouverture officielle du musée, six expositions temporaires dans les quartiers chinois de Vancouver et de Victoria, les deux étant des lieux historiques nationaux du Canada.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels.

Le programme Commémoration Canada offre un appui financier à des projets ou activités qui permettent de commémorer ou célébrer des personnes, des lieux, des réalisations et des événements marquants à l'échelle nationale.

Le Fonds d'aide au tourisme en Colombie-Britannique aide les entreprises et les organismes touristiques à adapter leurs activités pour répondre aux exigences en matière de santé publique, tout en investissant dans des produits et des services pour faciliter leur croissance future.

SOURCE Patrimoine canadien

