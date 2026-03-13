Lisa Hepfner, députée d'Hamilton Mountain, annonce l'octroi d'un financement au Centre culturel Woodland de Brantford

BRANTFORD, ON, le 13 mars 2026 /CNW/ - Les lieux de diffusion permettent aux artistes de faire rayonner des œuvres qui parlent de nous, qui racontent nos histoires et qui reflètent notre identité. Ces lieux sont essentiels afin de pouvoir transmettre notre culture et de bâtir un avenir meilleur pour les générations futures.

Aujourd'hui, Lisa Hepfner, députée d'Hamilton Mountain, a annoncé une aide de 67 766 $ au Centre culturel Woodland de Brantford. Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Accordée dans le cadre du Fonds du Canada pour les espaces culturels, cette aide financière permettra d'appuyer l'analyse de faisabilité du projet « Dwade.'nyota' Dwaga:'sho.:'o.h Nous célébrons nos histoires ». Les besoins de la communauté étant grandissants, les infrastructures du Centre culturel Woodland devront éventuellement être rénovées afin d'accueillir de nouveaux espaces de création, de diffusion et d'exposition. Les fonds serviront également à recueillir la vision de la communauté ainsi qu'à analyser la viabilité d'une nouvelle installation culturelle qui abriterait le musée, la galerie d'art, des bureaux, divers lieux de rencontre et la boutique de cadeaux.

Ces nouveaux espaces polyvalents seront adaptés et conçus pour répondre aux besoins des conceptions autochtones ainsi qu'aux pratiques traditionnelles (comme la broderie perlée, la sculpture et la narration) et aux disciplines contemporaines comme les arts visuels, la musique et les médias numériques.

Citations

« La capacité des peuples autochtones à se réapproprier et à revitaliser leur culture est essentielle à la réconciliation. Le Centre culturel Woodland est bien plus qu'un lieu de mémoire : c'est un espace de transmission, de fierté et de rassemblement. En investissant dans son amélioration, nous renforçons la vitalité de la communauté et faisons en sorte que la richesse de la culture haudenosaunee soit célébrée et transmise aux générations futures. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Le Woodland Cultural Centre est un important lieu de rassemblement pour les communautés autochtones en Ontario et a toujours été un espace précieux où n'importe qui peut apprendre, tisser des liens et réfléchir. Je suis honorée et touchée de représenter notre gouvernement qui soutient ce travail, une étape essentielle sur le chemin de la réconciliation. »

- Lisa Hepfner, députée d'Hamilton Mountain

« Le Centre culturel Woodland remercie Patrimoine canadien du soutien continu qu'il nous apporte dans notre travail visant à protéger, à promouvoir et à préserver la culture, la langue et les arts haudenosaunee. Grâce au financement que nous avons reçu, nous pourrons entreprendre un projet important qui nous permettra de collaborer avec des artistes, des éducateurs et des membres de la communauté afin de déterminer leurs besoins concernant un centre culturel ultramoderne et spécialement conçu à cet effet. »

- Heather George, directrice générale, Centre culturel Woodland

Les faits en bref

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation, l'acquisition d'équipement spécialisé ainsi que la planification et la conception d'études de faisabilité liées aux espaces culturels voués aux arts et au patrimoine.

Le Centre culturel Woodland comprend deux bâtiments principaux : un musée et une galerie d'art, ainsi que l'ancien pensionnat Mohawk Institute, le premier pensionnat pour Autochtones au Canada. Ce bâtiment a depuis été utilisé pour abriter des bureaux, une bibliothèque et un centre d'enseignement des langues. Chaque année, 20 000 personnes font les visites guidées, suivent les programmes et les ateliers, et visitent les expositions dans les deux bâtiments du Centre.

Le pensionnat du Centre a été ouvert de 1828 à 1970. En 1972, le Centre culturel Woodland a été fondé, et des travaux ont commencé pour faire de la recherche et établir des collections, garantissant que les preuves étaient sauvegardées et que les victimes et les survivants étaient honorés.

Liens connexes

Fonds du Canada pour les espaces culturels

Centre culturel Woodland (en anglais seulement)

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]