Le gouvernement du Canada appuie les 37es Francos de Montréal

Les Francos de Montréal reçoivent l'appui du gouvernement du Canada

MONTRÉAL, le 12 juin 2026 /CNW/ - La francophonie est un pilier de notre patrimoine collectif et de notre identité nationale. Véritable rendez-vous emblématique de la musique et de la chanson francophones, les Francos de Montréal contribuent au rayonnement de la langue française et à la vitalité culturelle de notre pays.

Aujourd'hui, Madeleine Chenette, secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et du secrétaire d'État (Sports) et députée de Thérèse-De Blainville, a annoncé l'octroi d'un appui financier de 262 500 $ aux Francos de Montréal de 2026. Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Accordée par l'entremise du Fonds du Canada pour la présentation des arts, cette somme permettra aux Francos d'offrir une programmation diversifiée pour célébrer la francophonie d'ici et d'ailleurs tout en mettant en vedette des artistes de renom et de la relève.

Citations

« Nous sommes fiers d'appuyer de nouveau les Francos de Montréal, un rendez-vous incontournable qui lance en grande pompe la saison des festivals de la métropole. Véritable vitrine de la richesse et de la diversité des musiques francophones, les Francos font vibrer Montréal et rassemblent des artistes et des publics de tous les horizons. J'espère que vous viendrez célébrer notre belle francophonie en grand nombre! »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Les Francos de Montréal proposent une programmation diversifiée et des découvertes prometteuses. Ce rendez-vous formidable est toujours très attendu. Il contribue à la richesse culturelle de la métropole ainsi qu'au rayonnement de la musique francophone du Canada. »

- Madeleine Chenette, secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et du secrétaire d'État (Sports) et députée de Thérèse-De Blainville

« Les Francos sont avant tout une invitation à la découverte. Avec une majorité de spectacles offerts gratuitement au cœur de Montréal, elles permettent au public de faire des rencontres inattendues avec des artistes d'ici et d'ailleurs. Pour la 37e édition, la programmation nous fait voyager du Saguenay-Lac-Saint-Jean à Mashteuiatsh, en passant par les Antilles et le Congo, tout en célébrant la vitalité d'une scène francophone en constante évolution. Les Francos demeurent un espace rare où cette musique peut être entendue, partagée et célébrée à grande échelle. »

- Maurin Auxéméry, directeur de la programmation, Les Francos de Montréal

Les faits en bref

Les 37es Francos de Montréal se tiendront du 12 au 20 juin 2026. Elles offriront plus de 150 concerts gratuits en plein air et payants en en salle, dans le Quartier des spectacles.

Parmi les sept grands rendez-vous gratuits offerts à la place des Festivals, mentionnons le spectacle hommage à Jean Leloup et aux 30 ans de la sortie de l'album Le Dôme, de Jean Leloup, avec Lou-Adriane Cassidy, Thierry Larose, Safia Nolin, Klô Pelgag, Rau_Ze, Les Louanges, We Are Wolves et Zach Zoya, présenté par ICI Musique.

Le festival s'est doté d'une politique de développement durable en 2024. Conformément aux critères des différentes instances publiques en matière de développement durable, les Francos mènent depuis plusieurs années une démarche structurée en écoresponsabilité événementielle.

Liens connexes

Fonds du Canada pour la présentation des arts

Les Francos de Montréal

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]