Déclaration du secrétaire d'État van Koeverden : le Canada accueille le tout premier match masculin à domicile de la Coupe du Monde de la FIFA™

Les partisans et partisanes des quatre coins du pays s'unissent pour célébrer un autre moment historique pour le sport au Canada

OTTAWA, ON, le 12 juin 2026 /CNW/ - L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports) et sherpa du Canada à la FIFA, a fait la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, le Canada est de nouveau entré dans l'histoire, et les Canadiens et Canadiennes d'un océan à l'autre sont de la partie.

Pour la toute première fois, un match masculin de la Coupe du Monde de la FIFA™ sera disputé en sol canadien. C'est un moment historique pour le soccer au Canada, rendu possible grâce à des générations de joueurs, entraîneurs, bénévoles et partisans. Aujourd'hui, les communautés de partout au Canada célèbrent pendant que le sport le plus populaire au monde occupe le devant de la scène ici même, chez nous.

La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sera le plus grand tournoi de l'histoire de la compétition, le premier à être organisé par trois nations et le plus grand rendez-vous sportif unisport au monde. Le Canada, le Mexique et les États-Unis s'unissent pour offrir et montrer ce que les pays peuvent accomplir quand ils s'unissent et se mobilisent autour d'un objectif commun.

Au Canada, accueillir le monde, c'est faire en sorte que le rendez-vous appartienne à tout le pays. La Coupe du Monde de la FIFA 2026 ne se limitera pas aux 13 matchs qui se dérouleront à Toronto et à Vancouver. Elle stimulera le tourisme; soutiendra les entreprises locales et la création d'emplois; renforcera les infrastructures; et créera des débouchés sur les marchés mondiaux qui mettront le Canada à l'honneur sur la scène internationale.

Mais surtout, la population des quatre coins du pays sera portée par l'engouement. En effet, le gouvernement du Canada permet à plus de 330 communautés de participer à des célébrations entourant le tournoi, en plus de soutenir le Canada en fête de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, un programme unique en son genre de la FIFA, qui donnera à des communautés la chance de vivre l'expérience de la Coupe du Monde. Par ailleurs, le gouvernement fédéral s'est engagé à construire de nouveaux terrains de soccer communautaires partout au pays, ainsi qu'à investir dans un futur centre national d'entraînement. Ces efforts aideront plus de jeunes à accéder au sport et ils favoriseront leur parcours, des terrains aux podiums.

Aux équipes, partisans et visiteurs, je vous souhaite la bienvenue. Le Canada est honoré de vivre ce moment avec vous et il est prêt à accueillir le monde avec ouverture, respect, hospitalité et fierté.

Aux Canadiens et Canadiennes, ce tournoi est à l'image du Canada que nous connaissons, soit un pays façonné par de nombreuses histoires et de nombreux horizons. Au cours du tournoi, certains d'entre nous peuvent encourager différentes équipes. Mais, quand le Canada foule le terrain, nous sommes tous unis.

À l'équipe nationale masculine du Canada, vous avez déjà inspiré toute une génération et montré au monde entier que le pays a sa place sur la scène mondiale. C'est votre moment. Vous portez la feuille d'érable et, avec elle, les espoirs, la fierté et le soutien de tout un pays. Onze joueurs sont sur le terrain, et des millions de personnes sont à vos côtés.

À son meilleur, le sport ne se résume pas au pointage final. Il rassemble les gens et nous rappelle ce que nous partageons et ce que nous pouvons accomplir ensemble. Pendant que le Canada accueille le monde et joue à domicile, nous perpétuons cet esprit, fiers de ce moment, fiers de notre équipe et fiers du pays qui est à ses côtés.

Bonne chance! Allez, Canada! »

SOURCE Patrimoine canadien

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