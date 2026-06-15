Le gouvernement du Canada rassemble les Canadiens et Canadiennes grâce à de grandes rencontres sportives d'envergure internationale

Cet été, le gouvernement du Canada appuie une série de rencontres sportives internationales à travers le pays, afin d'unir la population canadienne et de mettre en valeur la force et la diversité de nos communautés.

GATINEAU, QC, le 15 juin 2026 /CNW/ - Le sport est au cœur de notre identité nationale. Il favorise la croissance économique et la cohésion nationale, en plus d'être une source intarissable de fierté et d'inspiration. Le sport a la capacité unique de rassembler les Canadiens et Canadiennes en leur faisant vivre des moments empreints de fierté et d'excellence.

Aujourd'hui, l'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), a annoncé un financement pour appuyer la présentation d'une série de rencontres sportives internationales cet été au Canada. Les fonds seront distribués comme suit :

50 000 $ à Cyclisme Canada pour la Série continentale de VM de l'UCI à Canmore, en Alberta, du 9 au 13 juin;

50 000 $ à Cyclisme Canada pour le Tour de Beauce, qui se déroulera en Beauce, au Québec, du 10 au 14 juin;

150 000 $ à Volleyball Canada pour la Ligue des nations de volleyball masculin 2026, qui se tiendra à Ottawa, du 10 au 14 juin.

120 000 $ à Natation artistique Canada pour la Super finale World Aquatics de la Coupe du monde de natation artistique 2026, qui se tiendra à Toronto, du 19 au 21 juin;

250 000 $ à Canoe Kayak Canada pour les Championnats du monde de vitesse FIC juniors et moins de 23 ans 2026, qui se tiendront à Halifax, du 1er au 5 juillet;

150 000 $ à Canoe Kayak Canada pour la Coupe du monde de vitesse et de paracanoë FIC - Montréal/Championnats panaméricains, à Montréal, du 9 au 12 juillet.

Ces investissements, auxquels d'autres viendront s'ajouter au cours de l'été, aideront les organismes nationaux de sport à présenter des compétitions de classe mondiale et à offrir aux athlètes d'ici l'occasion de se mesurer aux meilleurs athlètes internationaux, au pays, devant leurs supporters. Au-delà du soutien au sport de haut niveau, ces compétitions stimulent l'économie locale, attirent des visiteurs, unissent les communautés et mettent en valeur le Canada en tant que destination de choix.

Ces investissements s'inscrivent dans le cadre d'un effort national plus large visant à renforcer le système sportif canadien et à unir les Canadiens et Canadiennes grâce à des expériences communes. Ils s'ajoutent aux 13 millions de dollars que le gouvernement du Canada a alloués à l'organisation des Championnats du monde route UCI 2026 à Montréal, en septembre prochain, ainsi qu'à la co-organisation du plus grand rendez-vous sportif au monde, avec les matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026™ cet été à Toronto et à Vancouver.

En accueillant des rencontres sportives de calibre mondial dans les communautés partout au pays, le Canada continue de démontrer son leadership dans le domaine du sport et son engagement à créer des occasions qui unissent les gens, célèbrent la diversité et inspirent la prochaine génération.

Citations

« Le sport a un pouvoir rassembleur sans pareil. Alors que nous soulignons l'Année du sport au Canada en accueillant des rencontres d'envergure internationale en 2026, nous créons des occasions pour les athlètes, les bénévoles, les entreprises et les communautés entières de faire partie de quelque chose de plus grand qu'eux. Ces rencontres laissent un héritage durable : elles renforcent les systèmes sportifs locaux, incitent les jeunes à être actifs et présentent le Canada comme une destination de classe mondiale pour le sport, le tourisme et les célébrations communautaires. »

- L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports)

Les faits en bref

Le Programme d'accueil de Sport Canada soutient l'accueil de compétitions sportives internationales au Canada, telles que les championnats du monde, les épreuves de qualification aux Jeux olympiques et paralympiques, et les coupes du monde.

En tant que principal bailleur de fonds du système sportif au pays, le gouvernement du Canada investit dans le développement des athlètes canadiens, des organismes nationaux de sport et des organismes multisports qui les soutiennent, ainsi que dans des projets visant à accueillir en sol canadien des rencontres sportives internationales.

La Mise à jour économique du printemps de 2026 propose d'allouer un financement de 755 millions de dollars sur 5 ans, à compter de 2026-2027, et de 118 millions de dollars par année par la suite, à Patrimoine canadien pour appuyer le système sportif au pays afin de réaliser les objectifs suivants :

Accueillir des événements sportifs et rivaliser avec les meilleurs : 50 millions de dollars sur 5 ans pour organiser davantage de manifestations sportives de calibre mondial au Canada. Le financement portera sur des projets pour les générations futures qui auront des retombées durables, au-delà de l'événement lui-même. Les installations qui seront construites ou modernisées pour accueillir ces grandes manifestations sportives continueront à servir les communautés, renforceront la participation des populations qui habitent à proximité et stimuleront les systèmes sportifs locaux pendant bien des années.

Aider nos athlètes et la prochaine génération à exceller au plus haut niveau : 45 millions de dollars sur 5 ans et 8 millions de dollars par année par la suite, pour aider nos athlètes à s'entraîner, à participer aux compétitions, et à se distinguer. Ce financement portera notamment sur des services qui favorisent la santé mentale, et il sera lié à des mesures et des cadres robustes de sécurité dans le sport. Ces activités renforceront le système sportif et donneront suite à certaines des constatations soulevées dans le rapport final de la Commission sur l'avenir du sport au Canada, tandis que le gouvernement poursuit l'étude de toutes ses recommandations.

Encourager une participation accrue des Canadiens au sport : 660 millions de dollars sur 5 ans et 110 millions de dollars par année par la suite aux organismes de sport, ce qui augmentera un financement qui est resté pratiquement inchangé depuis 2005. Ils pourront ainsi investir dans un système sportif robuste et sécuritaire, et encourager la participation des enfants et des jeunes partout au pays. Nous demanderons aux organismes de sport de collaborer avec des partenaires du secteur privé qui partagent un but commun, celui d'accroître la participation des Canadiens au sport. Et nous attendons de ces organismes de sport qu'ils apportent des modifications à leurs programmes afin qu'ils investissent dans le sport à tous les niveaux.

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SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Lauren Hadaller, Cheffe de cabinet, Cabinet du secrétaire d'État (Sports), [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]