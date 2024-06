Le gouvernement du Canada appuie le Festival International de Jazz de Montréal

MONTRÉAL, le 27 juin 2024 /CNW/ - Le Festival International de Jazz de Montréal reprend du service cet été. Il promet 10 jours de spectacles à ne pas manquer, souvent gratuits, dans les rues et sur les scènes du Quartier des spectacles de Montréal. De plus, il accueillera de grandes têtes d'affiche au plus grand bonheur des mélomanes

Aujourd'hui, l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, ainsi que l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), ont annoncé l'octroi d'une aide au Festival.

En effet, Patrimoine canadien accorde une somme de 800 000 dollars pour la mouture de 2024 par l'entremise du Fonds du Canada pour la présentation des arts. Ce fonds permettra d'offrir aux mélomanes une programmation variée et d'accueillir un grand éventail d'artistes de talent.

Dans le budget de 2024, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il accordait 31 millions de dollars supplémentaires sur 2 ans au Fonds du Canada pour la présentation des arts. Cette somme contribuera à rassembler les communautés à l'occasion de festivals et de prestations artistiques, qui nous unissent en nous permettant de célébrer ce que le Canada a de mieux à offrir.

Pour sa part, DEC rappelle sa contribution financière non remboursable totalisant 2 062 125 dollars pour les moutures de 2022, 2023 et 2024 du Festival. En plus de favoriser le développement de nouveaux produits, cet appui permet de soutenir la commercialisation et la promotion du rendez-vous.

« La programmation du Festival est, sans contredit, impressionnante avec ses différents courants du jazz, du blues et de la musique du monde. C'est toujours un plaisir de découvrir des artistes de la relève ainsi que d'entendre des artistes plus connus dont on fredonne les chansons et les airs. Cette année encore, la rencontre marie créativité et diversité. Bon festival à tous et à toutes! »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre de Patrimoine canadien

« Les festivals stimulent la création et représentent des retombées économiques indéniables au Québec et partout au pays. C'est pourquoi notre gouvernement est fier de soutenir le 44e Festival International de Jazz de Montréal, un véritable fleuron culturel, qui permet non seulement de faire rayonner la métropole au-delà de nos frontières, mais aussi de stimuler la croissance économique du Québec et de nos entreprises. Je salue le travail de toute l'équipe du festival et de tous les artistes pour la belle réussite de cette mouture. »

- L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Le jazz se nourrit constamment des autres styles de musique actuels et il s'immisce à son tour dans le rock, la pop et le hip-hop, pour ne nommer que ceux-là. Notre incroyable équipe a bâti encore une fois cette année une programmation moderne, globale et diversifiée qui reflète cette saine évolution et prouve la pertinence du jazz dans notre paysage musical. »

- Maurin Auxéméry, directeur de la programmation, Festival International de Jazz de Montréal

Les faits en bref

Depuis plus de 40 ans, le Festival International de Jazz de Montréal est l'endroit où les artistes de grande renommée côtoient la relève et où le jazz s'éclate au carrefour des genres et des influences.

Du 27 juin au 6 juillet, plus de 350 spectacles seront présentés au cœur de la métropole, dont les deux tiers seront offerts gratuitement, pour le plus grand bonheur de centaines de milliers de festivaliers et festivalières.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts de Patrimoine canadien offre une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels. Le Fonds appuie également les organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques.

Le Programme de développement économique du Québec de DEC aide les communautés à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

