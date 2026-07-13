L'investissement de PrairiesCan aide le parc historique de Blackfoot Crossing à tirer pleinement parti des avantages économiques, opérationnels et environnementaux de l'énergie solaire, afin que le site puisse continuer à proposer, de manière fiable, des expériences liées aux cultures autochtones

SIKSIKA, AB, le 13 juill. 2026 /CNW/ - Le patrimoine, la résilience et la détermination des peuples autochtones sont essentiels à l'identité du Canada. Il est aujourd'hui plus important que jamais de préserver et de faire connaître l'histoire de la naissance du Canada et de notre identité. Conscient de l'importance de la préservation de la culture des peuples autochtones et du tourisme autochtone, le gouvernement du Canada réalise des investissements ciblés afin de contribuer à la diffusion d'histoires autochtones authentiques et de soutenir la réconciliation économique, tout en favorisant la prospérité des régions rurales.

Le gouvernement du Canada soutient la viabilité à long terme et le partage des connaissances autochtones au parc historique de Blackfoot Crossing

Aujourd'hui, Terry Duguid, député de Winnipeg-Sud, au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), a visité le parc historique de Blackfoot Crossing (Blackfoot Crossing). Dans le cadre de cette visite, le député Duguid a annoncé un investissement fédéral de 93 000 dollars destiné à aider Blackfoot Crossing à mener des activités de mobilisation communautaires et à déterminer les sites potentiels pour un nouveau projet d'énergie solaire. Ce projet permettra de garantir que la communauté de Siksika participe de façon significative à ce projet d'énergie solaire, pour pleinement réaliser les avantages économiques, opérationnels et environnementaux.

Le financement annoncé aujourd'hui est octroyé par PrairiesCan, par l'intermédiaire de l'Initiative sur l'énergie propre pour les Autochtones de l'Alberta, dans le cadre de l'Initiative sur les partenariats stratégiques (IPS). Les projets de l'IPS sont dirigés par Services aux Autochtones Canada et visent à favoriser la création de nouveaux partenariats et à renforcer le rôle du gouvernement fédéral dans la croissance économique des Autochtones.

Ce projet permettra à Blackfoot Crossing de continuer à apporter une contribution économique à la population de la nation Siksika et favorisera la mise en place d'activités qui mettront en valeur la résilience des peuples autochtones de ce lieu historique national pour les générations à venir.

Citations

« Au cours des cinq dernières années, PrairiesCan a investi près d'un million de dollars pour aider le parc historique de Blackfoot Crossing à faire connaître la grande richesse de l'histoire, de la culture et des traditions des peuples autochtones. Des investissements comme celui annoncé aujourd'hui favorisent la réconciliation économique et contribuent à l'énergie remarquable -- au sens propre comme au figuré -- dont témoignent les visiteurs lorsqu'ils viennent à Blackfoot Crossing. »

-L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan)

« Visiter le parc historique de Blackfoot Crossing et voir de mes propres yeux l'endroit où le Traité n° 7 a été signé en 1877 m'a profondément touché et je n'oublierai jamais cette expérience. Ce parc joue un rôle important dans la transmission de l'histoire des peuples autochtones ainsi que dans la création d'espaces destinés à mettre en valeur leurs contributions et leurs cultures. Les investissements continus de nos gouvernements pour appuyer Blackfoot Crossing, notamment le nouveau financement que j'ai été fier d'annoncer aujourd'hui, favorisent la réconciliation économique et créent des emplois de qualité au sein de la nation Siksika. »

-L'honorable Terry Duguid, député de Winnipeg-Sud

Faits en bref

Le parc historique de Blackfoot Crossing est un site de Patrimoine canadien, situé à environ 115 km à l'est de Calgary, sur le territoire de la Nation Siksika. L'endroit où le Traité n° 7 a été signé se trouve dans le parc.

Le parc historique de Blackfoot Crossing vise à préserver, à faire connaître, à enseigner et à promouvoir la langue et le mode de vie de la Nation Siksikawa.

En comptant le financement annoncé aujourd'hui, PrairiesCan a investi plus de 950 000 dollars au cours des cinq dernières années, par l'intermédiaire de divers programmes, pour aider le parc historique de Blackfoot Crossing à proposer des expériences autochtones authentiques qui sensibilisent le public et offrent des possibilités économiques aux peuples autochtones.

Une somme de plus de 860 000 dollars, annoncée précédemment par PrairiesCan, a permis de financer la création d'un nouvel espace de rassemblement pour les aînés, d'améliorer l'accessibilité des installations, d'améliorer les expositions et les espaces destinés aux visiteurs, et de mener une étude de faisabilité initiale visant à trouver des solutions en matière d'énergies renouvelables permettant de répondre aux besoins en énergie de Blackfoot Crossing.

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SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources: Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781; Brennan Bunko, Conseiller en communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 587-338-3690