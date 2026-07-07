PrairiesCan annonce un financement fédéral de plus de 10,2 millions de dollars pour soutenir six entreprises innovantes du Manitoba qui accroissent leur utilisation de l'IA et des technologies numériques

WINNIPEG, MB, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Dans une économie mondiale en pleine mutation et de plus en plus concurrentielle, l'intelligence artificielle (IA) transforme les secteurs d'activité et redéfinit le mode de fonctionnement des entreprises, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives en matière d'innovation, de productivité et de croissance économique. Partout au Manitoba, les entreprises s'adaptent à cette nouvelle réalité et trouvent des moyens pratiques d'utiliser l'intelligence artificielle et la technologie numérique pour résoudre des problèmes, améliorer leur productivité et être concurrentielles sur de nouveaux marchés.

Le gouvernement du Canada soutient des entreprises du Manitoba qui utilisent l’IA pour croître, être concurrentielles et jouer un rôle de premier plan

Dans le cadre de la stratégie canadienne de l'IA pour tous, le gouvernement du Canada aide les petites et moyennes entreprises à adopter ces outils, à étendre leurs activités, à créer de bons emplois et à conserver plus de talents, d'innovation et de valeur économique ici au pays.

Aujourd'hui, l'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, s'est joint à la Chambre de commerce de Winnipeg (CCW) pour discuter de ce que signifie la nouvelle stratégie canadienne en matière d'IA pour les entreprises locales.

Lors de l'événement organisé par la CCW, le ministre Solomon, au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), a annoncé un financement de plus de 10,2 millions de dollars pour soutenir six organismes du Manitoba qui développent et utilisent l'IA dans la province.

Le financement annoncé aujourd'hui permettra de créer plus de 170 emplois au Manitoba et d'aider 35 PME de divers secteurs, notamment l'agriculture, la construction, la fabrication, la publicité et les services de soutien.

Citations

« L'IA pour tous signifie s'assurer que les entreprises, les travailleurs et les collectivités de tout le pays peuvent utiliser ces technologies pour résoudre des problèmes réels et en partager les avantages. Les entreprises manitobaines trouvent déjà des moyens pratiques d'utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer leur productivité et être concurrentielles dans une économie en évolution. Notre gouvernement investit dans cet élan en aidant les entreprises locales à adopter de nouvelles technologies, à étendre leurs activités, à créer de bons emplois et à renforcer la force économique du Canada ici au pays ».

-L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan)

« Les entreprises et les innovateurs sont les piliers de notre économie, et bon nombre d'entre eux souhaitent utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer la productivité. Notre gouvernement est donc déterminé à favoriser l'essor de l'industrie de l'IA, à faciliter l'adoption des technologies connexes et à mettre en place une infrastructure numérique souveraine. En exploitant l'IA et en renforçant la confiance dans la façon dont elle est développée et déployée, nous stimulons la croissance et la prospérité partagée au Manitoba et dans tout le pays. »

-L'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

« Je me réjouis de collaborer avec PrairiesCan et de voir ce ministère continuer à soutenir la technologie et l'innovation dans la province. Depuis sa création, Taiv s'est engagée à créer des emplois au Manitoba et nous avons tenu cette promesse : nous avons créé plus de 75 emplois depuis 2025. Ce financement nous permettra de continuer à soutenir l'économie locale tout en faisant de Taiv un élément clé de l'écosystème technologique du Manitoba. Nous sommes reconnaissants de ce soutien et nous nous réjouissons de ce que l'avenir nous réserve. »

-Noah Palansky, PDG et cofondateur, Taiv Inc.

Faits en bref

Le 4 juin 2026, le gouvernement du Canada a lancé la Stratégie nationale en matière d'intelligence artificielle du Canada : L'IA pour tous. La stratégie contribuera à faire en sorte que le Canada soit un chef de file de l'innovation en matière d'IA tout en ancrant le développement et l'utilisation de l'IA dans la confiance, la responsabilité et la souveraineté nationale. L'IA pour tous aidera à positionner le Canada comme un chef de file mondial en matière d'IA responsable tout en veillant à ce que les avantages de cette transformation soient largement partagés. Il s'agit de s'assurer que l'IA fonctionne pour les Canadiens, en renforçant notre économie, en améliorant les services publics, en soutenant les entreprises canadiennes et en donnant au Canada un plus grand contrôle sur son avenir numérique.

Les demandes de financement pour le volet Croissance et productivité des entreprises (CPE) et Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR) sont acceptées de façon continue sans date limite.

Les demandes de financement de l'Initiative régionale en matière d'intelligence artificielle (IRIA) seront acceptées jusqu'au 31 décembre 2028, ou jusqu'à ce que le financement ait été entièrement engagé ou annoncé d'une autre manière.

Document d'information

Le Canada est un chef de file dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA). Il est essentiel, pour notre compétitivité dans une économie mondiale en évolution, de veiller à ce que les Canadiennes et les Canadiens, y compris les petites et moyennes entreprises, tirent parti des possibilités offertes par l'IA.

Les projets annoncés aujourd'hui aident les entreprises du Manitoba à adopter de nouvelles technologies, à créer des emplois et à se positionner sur de nouveaux marchés, tout en conservant l'innovation et la valeur économique canadiennes ici au pays.

PrairiesCan a annoncé des investissements pour un projet non remboursable dans le cadre du programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR) :

Conseil du secteur de la construction du Manitoba Inc. 1 140 000 $

Le Manitoba Construction Sector Council créera une bibliothèque de drones et de capteurs à l'intention des petites et moyennes entreprises du secteur de la construction. Les entreprises auront accès à de l'équipement de pointe, à des formations pratiques et à un soutien technique afin d'améliorer la productivité dans les secteurs de la construction et du logement.

PrairiesCan a annoncé des investissements pour cinq projets remboursables dans le cadre du programme Croissance et productivité des entreprises (CPE) :

Aryval Ltd. 500 000 $

Aryval Ltd. étendra ses plateformes de gestion d'événements et d'inscriptions destinées aux écoles privées et indépendantes au Canada et aux États-Unis. L'entreprise embauchera du personnel, renforcera sa cybersécurité et explorera de nouveaux marchés.





Aryval Ltd. étendra ses plateformes de gestion d'événements et d'inscriptions destinées aux écoles privées et indépendantes au Canada et aux États-Unis. L'entreprise embauchera du personnel, renforcera sa cybersécurité et explorera de nouveaux marchés. ConstructionClock Inc. 471 352 $

ConstructionClock permettra l'adoption de technologies d'IA qui amélioreront les processus internes et renforceront les produits et services de l'entreprise, y compris SuperClock, une version améliorée par l'IA de sa plateforme AutoClock.





ConstructionClock permettra l'adoption de technologies d'IA qui amélioreront les processus internes et renforceront les produits et services de l'entreprise, y compris SuperClock, une version améliorée par l'IA de sa plateforme AutoClock. ExpensePoint 2 319 784 $

ExpensePoint modernisera sa plateforme de gestion des dépenses grâce à des services de cartes intégrés et une automatisation fondée sur l'IA. L'entreprise ajoutera également de nouveaux postes et renforcera les compétences de ses employés en matière d'IA, de données et de sécurité numérique.





ExpensePoint modernisera sa plateforme de gestion des dépenses grâce à des services de cartes intégrés et une automatisation fondée sur l'IA. L'entreprise ajoutera également de nouveaux postes et renforcera les compétences de ses employés en matière d'IA, de données et de sécurité numérique. mode40 ltd. 800 000 $

mode40 ltd. proposera son logiciel de gestion d'usine fondé sur l'IA à un plus grand nombre de fabricants en renforçant ses équipes des ventes, de déploiement, de réussite client et de soutien technique.





mode40 ltd. proposera son logiciel de gestion d'usine fondé sur l'IA à un plus grand nombre de fabricants en renforçant ses équipes des ventes, de déploiement, de réussite client et de soutien technique. Taiv Inc. 5 000 000 $

Taiv Inc. étendra sa technologie de remplacement publicitaire basée sur l'IA à l'ensemble de l'Amérique du Nord. L'entreprise fabriquera et déploiera davantage de son matériel propriétaire, renforcera ses effectifs et attirera une nouvelle clientèle au Canada et aux États-Unis.

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SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources : Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781; Leela Polushin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, [email protected], 343-543-5391; Jess Borys (elle/she/her), Conseillère en communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 431-336-9097