Le gouvernement du Canada investit 5,6 millions de dollars afin de soutenir des entrepreurs noirs en Alberta

Le soutien offert par PrairiesCan, par l'entremise du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, aidera des entrepreneurs de l'Alberta à démarrer, à faire croître et à élargir leurs entreprises

EDMONTON, AB, le 26 juin 2026 /CNW/ - Pour bâtir une économie canadienne forte, il faut s'assurer que nous avons tous la possibilité de réussir. Les entrepreneurs noirs des Prairies, et du reste du Canada, sont confrontés à des obstacles systémiques au chapitre de l'accès au financement, au mentorat et au réseautage, qui peuvent limiter leurs capacités à démarrer et à faire croître des entreprises, tout en créant des emplois et en renforçant l'économie de l'Alberta.

Un financement de 5,6 millions de dollars afin de soutenir des services de formation, de mentorat et de développement des entreprises destinés aux entrepreneurs noirs en Alberta (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Aujourd'hui, au sommet Black to the Future à Edmonton, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), a annoncé un financement de 5,6 millions de dollars destiné à trois projets menés en Alberta. Cet investissement permettra d'offrir des services de formation, de mentorat et de développement des entreprises afin d'aider les entrepreneurs noirs à démarrer et à faire croître leurs entreprises.

Le Council for Advancement of African Canadians in Alberta (Africa Centre) et les co-bénéficiaires, Canadian Imperial Advantage et Nod Foundation, réaliseront un projet intitulé « ACT », une initiative provinciale visant à éliminer les obstacles structurels persistants qui touchent les entreprises appartenant à des personnes noires en Alberta. Ce projet permettra d'offrir aux entrepreneurs en herbe, en début de croissance et prêts à l'expansion à travers l'Alberta des services consultatifs d'affaires adaptés à la culture, des évaluations de l'état de préparation aux immobilisations, une incubation personnalisée, un encadrement individuel, une formation sur l'adoption des technologies numériques, la préparation à l'accès aux marchés et des activités de commercialisation. Un investissement de 2,6 millions de dollars sera octroyé pour soutenir ce travail.

La fondation BIPOC améliorera la préparation des entreprises, soutiendra la croissance et accroîtra la participation des entrepreneurs noirs en Alberta grâce à un centre des fondateurs élargi. Ce centre héberge des programmes à l'échelle de la province, y compris la planification d'entreprise, les prévisions financières, le mentorat, la préparation des investisseurs et la formation sur l'accès aux marchés, conçus pour accélérer la croissance et l'évolutivité des entreprises dirigées par des personnes noires. Un investissement de 1,5 millions de dollars sera octroyé pour soutenir ce travail.

La société Femmes noires canadiennes en action élargira son soutien aux femmes entrepreneures noires de l'Alberta au moyen d'initiatives coordonnées qui renforcent le développement des entreprises, améliorent les capacités et favorisent une croissance économique inclusive en fournissant aux participantes les ressources nécessaires, les compétences et les services consultatifs nécessaires au démarrage, à l'expansion et au maintien d'entreprises prospères. Un investissement de 1,5 millions de dollars sera octroyé pour soutenir ce travail.

Investir dans des organismes dirigés par des Noirs permet de libérer le potentiel économique, de créer des emplois, de renforcer les économies locales et de soutenir la croissance économique à long terme dans le pays.

Citations

« Les entrepreneurs noirs et les entreprises dirigées par des Noirs sont des chefs de file de l'économie de l'Alberta. Leur esprit d'innovation et leur détermination créent des emplois, stimulent la croissance et renforcent les communautés de la province. C'est avec fierté que le gouvernement du Canada travaille avec les organismes qui reçoivent du financement aujourd'hui pour les aider à éliminer les obstacles à la réussite et à faire en sorte qu'un plus grand nombre d'entrepreneurs noirs disposent des outils, des réseaux et des possibilités dont ils ont besoin pour démarrer, développer et faire croître leur entreprise. Lorsque les entrepreneurs noirs réussissent, l'économie de l'Alberta devient plus forte, plus compétitive et plus résiliente. »

-L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan)

« Les entreprises dirigées par des Noirs et les entrepreneurs noirs jouent un rôle essentiel dans l'édification d'un Canada fort et inclusif. Le Canada et l'Alberta sont plus forts lorsque les entrepreneurs disposent des outils dont ils ont besoin pour réussir. Le gouvernement du Canada s'est engagé à faire en sorte que les entrepreneurs noirs, y compris les femmes entrepreneures noires, reçoivent le soutien dont ils ont besoin pour croître, réussir et créer de bons emplois ici en Alberta. »

-L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites entreprises et Tourisme)

Faits en bref

Le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires (PECN) fournit un soutien ciblé aux propriétaires d'entreprise et aux entrepreneurs noirs afin d'améliorer leur accès au capital et aux services de soutien aux entreprises (comme la formation, les services consultatifs, le mentorat et le réseautage).

L'écosystème du PECN est l'un des trois éléments du programme. Mis en œuvre par les agences de développement régional, le Fonds pour l'écosystème appuie les organismes sans but lucratif du milieu des affaires, dirigées par des personnes noires, de tout le pays, afin d'améliorer leur capacité à fournir des services de soutien aux entrepreneurs noirs comme le mentorat, la planification financière et la formation en affaire. En Saskatchewan, en Alberta et au Manitoba, le Fonds pour l'écosystème du PECN est mis en œuvre par PrairiesCan.

La période de réception des demandes, dans le cadre du Fonds pour l'écosystème du PECN, est maintenant terminée. Tous les projets doivent être achevés d'ici le 31 mars 2030.

Le soutien de PrairiesCan envers ces trois organismes permettra la création de 280 emplois, 950 entreprises desservies, 720 participants formés et 302 entreprises créées, maintenues ou agrandies.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez PrairiesCan sur Facebook, Instagram et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources: Soraya Lemur, Attachée de presse, Bureau de l'hon. Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781; David Lauer, Gestionnaire des communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-549-1816