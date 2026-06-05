La ministre Olszewski et le ministre Robertson soulignent que les Canadiens commenceront dès aujourd'hui à recevoir l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels bonifiée

EDMONTON, AB, le 5 juin 2026 /CNW/ - Le paysage économique et commercial mondial change rapidement, ce qui plonge les pays, les entreprises et les travailleurs dans une période d'incertitude. Le nouveau gouvernement du Canada prend des mesures adéquates et se concentre sur ce qu'il peut contrôler : bâtir une économie plus forte au pays, protéger les emplois et les secteurs canadiens et rendre la vie plus abordable.

Image de deux personnes faisant leurs courses dans un rayon de fruits et légumes aux couleurs vives, accompagnée du texte : « Les Canadiens commenceront à recevoir l’Allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels bonifiée ».

Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan) et l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan) ont souligné que l'Agence du revenu du Canada a commencé à verser le supplément unique prévu dans le cadre de la nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels. Ce supplément unique correspond à une hausse de 50 % de la valeur annuelle du Crédit pour la taxe sur les produits et services (TPS) en 2025-2026.

Cette mesure permettra d'offrir une aide immédiate de 3,1 milliards de dollars à 12 millions de Canadiens qui reçoivent le Crédit pour la TPS, dont environ 1 252 000 personnes en Alberta. À compter du 5 juin, toute personne qui a reçu le Crédit pour la TPS en janvier 2026 obtiendra automatiquement ce supplément unique.

De plus, la nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels représentera une augmentation de 25 % par rapport au Crédit pour la TPS sur lequel elle se fonde. Elle offrira une aide supplémentaire de 8,6 milliards de dollars de 2026-2027 à 2030-2031, y compris pour 500 000 nouveaux particuliers et nouvelles familles. Les versements trimestriels bonifiés commenceront à être effectués en juillet. En tenant compte du supplément unique, cela signifie qu'une famille de quatre personnes recevra jusqu'à 1 890 $ cette année, et environ 1 400 $ par an pendant les quatre années suivantes. Une personne seule recevra pour sa part jusqu'à 950 $ cette année, et environ 700 $ par an pendant les quatre années suivantes.

Citations

« Grâce aux versements entamés aujourd'hui, les Canadiens et les Canadiennes reçoivent une aide concrète et ciblée pour faire face à l'augmentation du coût de la vie au quotidien. La nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels, qui se fonde sur le Crédit pour la TPS, profitera à la population dès aujourd'hui et servira également de tremplin vers l'avenir, alors que nous continuons de mettre en œuvre notre plan pour bâtir un Canada plus fort, plus indépendant et plus résilient pour tous. »

- L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan)

« Les versements d'aujourd'hui apportent une aide concrète et ciblée aux Canadiens confrontés à une hausse du coût de la vie. Ayant moi-même travaillé comme agriculteur et connaissant le coût réel de l'achat de la nourriture, à mes yeux, l'Allocation pour l'épicerie et les besoins essentiels constitue une mesure importante pour rendre la vie plus abordable pour les Canadiens et renforcer nos communautés. »

- L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan)

Faits en bref

Dans le cadre de l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels : une personne âgée vivant seule avec un revenu net de 25 000 $ recevra un supplément unique de 267 $ en plus d'une bonification à long terme de 136 $ pour l'année de prestations 2026-2027 (une augmentation totale de 402 $). Au total, elle recevra 950 $ pour l'année de prestations 2026-2027 (avec le supplément) ; un couple ayant deux enfants dont le revenu net est de 40 000 $ recevra un supplément unique de 533 $ en plus d'une bonification de 272 $ pour l'année de prestations 2026-2027 (une augmentation totale de 805 $). Au total, il recevra 1 890 $ pour l'année de prestations 2026-2027 (avec le supplément).

Après le versement du supplément unique, les familles et les particuliers admissibles au Canada recevront des paiements réguliers trimestriels dès juillet 2026, ce qui permettra aux personnes admissibles d'accéder rapidement aux fonds dont elles ont besoin pour couvrir leurs dépenses quotidiennes. Ces montants s'ajoutent aux prestations existantes telles que l'Allocation canadienne pour enfants, la Prestation canadienne pour les personnes handicapées et le Supplément de revenu garanti.

Le supplément unique figurera sous forme de Crédit pour la TPS/TVH sur l'avis de détermination de l'Agence du revenu du Canada, de même que sur le relevé bancaire des bénéficiaires admissibles s'ils sont inscrits aux dépôts directs.

Environ 2 055 000 personnes recevront cette allocation dans les provinces des Prairies, dont 1 252 000 en Alberta, 343 000 en Saskatchewan et 460 000 au Manitoba.

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SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources : Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'Hon. Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781