Le gouvernement du Canada investit dans le secteur manitobain de la diffusion des arts au sein des communautés francophones rurales

WINNIPEG, MB, le 18 mai 2021 /CNW/ - Le secteur des arts et de la culture est une source d'inspiration et de fierté, tout spécialement en ces temps d'incertitude et d'isolement. Le rôle des diffuseurs d'arts en milieu rural est encore plus important en ce moment, car ils rassemblent les gens pour qu'ils puissent vivre des expériences culturelles enrichissantes dans leur propre communauté ou en sécurité dans le confort de leur foyer.

Afin d'appuyer ces efforts visant la communauté francophone du Manitoba, l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 174 000 dollars à l'Association culturelle de la Francophonie manitobaine. L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et député de Saint-Boniface, s'est joint au ministre pour cette annonce.

Ce financement est accordé dans le cadre du Fonds du Canada pour la présentation des arts, lequel sert à fournir une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels. Le Fonds appuie également les organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques.

L'Association culturelle de la Francophonie manitobaine donnera un appui aux diffuseurs d'arts en français dans les milieux ruraux en leur proposant plusieurs activités, dont la diffusion de La Tournée d'humour au Manitoba ainsi que des possibilités de formation et de perfectionnement professionnel dans les domaines de la radiodiffusion et du marketing. En outre, l'Association veille à ce que les communautés rurales aient accès à un vaste éventail de possibilités et de manifestations artistiques et culturelles, à l'instar des communautés urbaines.

Citations

« Les arts et la culture sont essentiels pour une société inclusive et progressiste, et contribuent à l'économie créative du Canada. Le gouvernement du Canada est heureux de travailler en partenariat avec les organismes qui appuient les diffuseurs d'arts en français au sein de leur communauté et qui les aident à prospérer dans le but de faire briller notre diversité culturelle, linguistique et régionale, partout au pays. »

-- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« La communauté francophone du Manitoba est dynamique et riche sur le plan culturel, mais est dispersée dans nombre de petites municipalités rurales. L'Association culturelle de la Francophonie manitobaine répond à un besoin essentiel de ces communautés en les reliant entre elles pour leur permettre d'entretenir des liens et d'accéder à des manifestations artistiques ainsi qu'à des outils et à des possibilités qui sont nécessaires au maintien de leur identité et de leur potentiel d'épanouissement. »

-- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et député de Saint-Boniface

« La vision derrière le virage numérique est d'une importance capitale. Nous appuyons sans réserve les actions du gouvernement du Canada pour accorder un investissement sur le plan du développement de capacités nécessaires pour assurer l'accès non seulement à la connectivité de l'internet, mais aussi à l'apprentissage des nouvelles pratiques virtuelles afin de renforcer la circulation des arts et d'approfondir les connaissances pratiques liées à la diffusion artistique dans un contexte virtuel. »

-- Janine Grift, présidente, l'Association culturelle de la Francophonie manitobaine

Faits en bref

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts fournit de l'aide financière aux organismes diffuseurs de festivals artistiques ou de saisons de spectacles professionnels ainsi qu'à leurs organismes d'appui.

Le 2 mars 2021, le ministre Guilbeault a dévoilé les détails d'un nouveau financement de 181,5 millions accordé aux secteurs de la musique et des spectacles devant public pour 2021-2022, dont 20 millions provenant du Fonds du Canada pour la présentation des arts.

Le Fonds d'appui aux travailleurs du secteur des arts et de la musique devant public vise à soutenir les secteurs de la culture et des arts en proposant des emplois et des contrats aux artistes et aux travailleurs culturels, le tout s'inscrivant dans les efforts globaux menés par le gouvernement fédéral afin d'aider la population et les entreprises canadiennes à atténuer les répercussions de la pandémie de COVID-19, et d'offrir au grand public des expériences artistiques et culturelles, en direct et sous forme numérique, bien que les restrictions sur les rassemblements et les voyages soient toujours en vigueur dans le pays.

Liens connexes

Fonds du Canada pour la présentation des arts

Appui aux travailleurs du secteur des arts et des événements devant public, en réaction à la COVID-19

Association culturelle de la Francophonie manitobaine

