OTTAWA, ON, le 8 mars 2023 /CNW/ - La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a profité de sa participation au tout premier Symposium national sur la santé mentale en milieu agricole pour annoncer un appui financier du gouvernement fédéral au Centre canadien pour le bien-être en milieu agricole.

L'investissement, pouvant atteindre 168 440 $, aidera le Centre à faire connaître et à multiplier les ressources en santé mentale destinées à la communauté agricole. La mission de ce nouvel organisme national à but non lucratif est de mener des recherches et de déployer des initiatives en collaboration avec des organisations communautaires dans tout le pays pour relever les défis liés au bien-être des agricultrices et agriculteurs.

Le financement a, entre autres, contribué à la réalisation de ce premier Symposium national annuel sur la santé mentale en milieu agricole, organisé par le Centre, en collaboration avec The Guardian Network. Réunissant des groupes impliqués en santé mentale, des chercheurs, des décideurs, des associations agricoles et des agriculteurs, cette conférence permet d'aborder les défis et les opportunités du mouvement pour la santé mentale à travers le pays.

Le gouvernement du Canada continue d'explorer avec ses partenaires territoriaux et provinciaux comment les politiques, les programmes et les services peuvent soutenir davantage les projets consacrés aux enjeux particuliers des travailleuses et travailleurs du secteur agricole en matière de santé mentale.

Citations

« Nos productrices et producteurs agricoles exercent un métier exigeant et sont soumis à beaucoup de stress. Les enjeux de santé mentale sont trop souvent tabous dans le milieu et les initiatives déployées par les organismes comme le Centre canadien pour le bien-être en milieu agricole sont essentielles pour ouvrir le dialogue et, ultimement, sauver des vies. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le Centre canadien pour le bien-être en milieu agricole est très heureux de travailler en partenariat avec Agriculture et Agroalimentaire Canada afin d'élaborer des mesures de soutien et des programmes fondés sur des données probantes pour le bien-être des producteurs agricoles canadiens. Ensemble, Agriculture et Agroalimentaire Canada et le Centre canadien pour le bien-être en milieu agricole continueront d'éliminer les obstacles qui empêchent l'accès aux services de santé mentale au pays. »

- Dre Briana Hagen, présidente-directrice générale et scientifique en chef, le Centre canadien pour le bien-être en milieu agricole

Les faits en bref

Le programme Agri-compétitivité appuie les activités que mène le secteur pour identifier ses pratiques exemplaires et renforcer ses capacités, pour améliorer la gestion des entreprises agricoles ainsi que les outils et l'information sur la sécurité à la ferme, et pour promouvoir la sensibilisation à l'agriculture..

Le Canadian Centre for Agricultural Wellbeing (Centre canadien pour le bien-être en milieu agricole) rassemble virtuellement des leaders nationaux et mondiaux du domaine de la santé mentale en agriculture pour mener des recherches de pointe. Il vise à élaborer des programmes et des formations communautaires basés sur la science pour s'attaquer aux défis des agriculteurs canadiens liés au bien-être.

