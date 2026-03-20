Les investissements du Programme des langues autochtones du gouvernement du Canada contribuent aux efforts des peuples autochtones qui souhaitent se réapproprier, revitaliser, préserver et renforcer leurs langues

YELLOWKNIFE, NT, le 20 mars 2026 /CNW/ - Les langues nous révèlent, nous aident à comprendre notre histoire et façonnent notre identité. Lorsqu'elles sont parlées, écrites et transmises de génération en génération, elles renforcent les collectivités et perpétuent leur héritage, leur culture et leurs connaissances. C'est pourquoi le gouvernement du Canada tient à soutenir les Premières Nations, les Inuit et les Métis dans leurs efforts pour se réapproprier, revitaliser, maintenir et renforcer leurs langues.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, était à Yellowknife pour rencontrer des personnes représentant des organismes communautaires et des administrations locales et en apprendre davantage sur l'important travail accompli pour revitaliser les langues autochtones dans l'ensemble du territoire. Il a souligné l'affectation de 4,8 millions de dollars du gouvernement du Canada à 5 nouveaux projets dans les Territoires du Nord-Ouest. Ces projets ont été choisis dans le cadre de l'appel de candidatures des Premières Nations pour 2025-2026 du Programme des langues autochtones.

Ces projets créatifs et variés permettront d'améliorer considérablement l'accès aux activités linguistiques et aux rassemblements sociaux autochtones, d'accroître le nombre de programmes d'immersion destinés à la petite enfance et aux adultes, d'élargir l'offre de contenus multimédias en langues autochtones et d'augmenter le nombre de personnes qui parlent une langue autochtone dans l'ensemble du territoire.

Alors que la Décennie internationale des langues autochtones (2022-2032) bat son plein, ces projets reflètent la détermination du gouvernement du Canada à soutenir les peuples autochtones dans la réappropriation, la revitalisation, le maintien et le renforcement de leurs langues, tout en respectant leurs traditions et leur histoire. Le gouvernement du Canada a affecté des sommes sans précédent de plus de 1,4 milliard de dollars entre 2019-2020 et 2028-2029 pour soutenir la mise en œuvre de la Loi sur les langues autochtones, des projets de revitalisation linguistique menés par les Autochtones et la création du Bureau du commissaire aux langues autochtones, un organisme indépendant.

Citations

« Les langues sont au cœur de notre identité. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir les organismes des Territoires du Nord-Ouest qui s'associent aux collectivités de tout le territoire pour se réapproprier, protéger et transmettre leurs langues aux générations futures. En investissant dans ces cinq projets menés par des Autochtones, nous soutenons non seulement la revitalisation des langues autochtones, mais nous rendons également hommage aux cultures et aux identités autochtones, le tout dans l'esprit de la réconciliation et de la Loi sur les langues autochtones. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Le soutien aux langues autochtones est un élément essentiel à la réconciliation. Grâce à ce financement, les gouvernements et les organismes autochtones auront un accès direct aux fonds nécessaires au travail de revitalisation de leurs langues et pourront faire ce travail à leur façon. Lorsque les langues sont dynamiques, les cultures sont dynamiques, et elles génèrent des collectivités plus dynamiques partout dans les Territoires du Nord-Ouest. »

- L'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones

Bénéficiaires

Organisme Titre du projet Contribution K'ahsho Development Foundation Dene Xǝdǝ: The path forward for

K'asho Got'ine 2 217 990 $ sur 5 ans (2025-2030) Native Communication Society of

the N.W.T. Maintaining Indigenous Languages 1 280 000 $ sur 4 ans (2026-2030) Délı̨nę Got'ı̨nę Government Délı̨nę Dene Kǝdǝ́ Department

Strategic Planning and

Implementation 1 052 345 $ sur 1 an (2025-2026) Tłı̨chǫ Government Tłı̨chǫ Intergenerational Digital

Storytelling Project 202 896 $ sur 1 an (2025-2026) Sahtu Dene Council Part-time Language Coordinator 68 900 $ sur 1 an (2025-2026)

Les faits en bref

La Loi sur les langues autochtones a reçu la sanction royale le 21 juin 2019. Le ministère du Patrimoine canadien continue de collaborer avec ses partenaires et les organismes autochtones pour mettre cette loi en œuvre.

Les Nations Unies ont décrété que la décennie de 2022 à 2032 serait la Décennie internationale des langues autochtones. Tout au long de cette décennie, le Canada reconnaît, fait connaître et célèbre toute la diversité des langues autochtones. Les principaux objectifs de la Décennie sont d'attirer l'attention sur la perte critique des langues autochtones et sur le besoin urgent de les préserver, de les revitaliser et de les promouvoir à l'échelle nationale et internationale.

Liens connexes

Loi sur les langues autochtones

Langues autochtones

Programme des langues autochtones

Décennie internationale des langues autochtones

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias: Patrimoine canadien, [email protected]