Le gouvernement du Canada renouvelle la Stratégie d'exportation créative afin de promouvoir les industries créatives canadiennes à l'échelle mondiale

MONTRÉAL, le 11 mai 2026 /CNW/ - Les industries créatives du Canada sont reconnues dans le monde entier pour leur talent, leur savoir-faire et leur créativité. Elles créent des emplois ici, stimulent la croissance économique et rayonnent à l'international. En soutenant leur succès, nous renforçons notre économie et attirons davantage d'investissements étrangers.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a annoncé le renouvellement permanent de la Stratégie d'exportation créative du Canada, qui continuera d'aider les industries créatives du pays à étendre leur rayonnement à l'international. Il a fait cette annonce à PHI, à Montréal, en compagnie de l'honorable Steven Guilbeault, député de Laurier-Sainte-Marie.

À partir de 2026-2027, le gouvernement du Canada consacrera 95 millions de dollars sur 5 ans à la Stratégie, puis 19 millions de dollars chaque année par la suite, pour continuer à offrir aux entreprises et aux organisations du secteur créatif un soutien adapté pour accroître leur potentiel d'exportation, notamment par des financements directs, des missions commerciales, des programmes destinés aux entreprises et des services de conseil. Ce financement prévoit aussi un appui accru au programme Exportation créative Canada, afin d'aider davantage d'entreprises à atteindre leurs objectifs à l'international.

Depuis son lancement en 2018, la Stratégie d'exportation créative a aidé plus de 3 200 entreprises et organisations à travers le Canada à accéder à plus de 120 marchés internationaux. Elle a généré 167,7 millions de dollars en accords commerciaux grâce à des missions commerciales et a permis de signer ou de faire progresser la négociation de 485 ententes commerciales dans le cadre d'activités internationales tenues au pays et à l'étranger pour les entreprises.

En marge de ce renouvellement, le gouvernement du Canada lance la période de soumission des demandes au volet Prêt à l'exportation du programme Exportation créative Canada. Ce volet a pour but d'aider les projets canadiens prêts à l'exportation à atteindre un public plus large à travers le monde. La date limite pour présenter une demande de financement est le 10 juin 2026. La période de soumission des demandes 2026-2027 au volet Développement à l'exportation sera lancée dans les semaines à venir.

Dans un monde en constante évolution, nous investissons dans nos atouts, diversifions nos échanges commerciaux et établissons de nouvelles relations stratégiques partout dans le monde afin de bâtir un Canada fort.

Citations

« Les professionnels et entrepreneurs du secteur créatif canadien ont beaucoup à offrir sur la scène mondiale. Au cours des huit dernières années, la Stratégie d'exportation créative a permis à des milliers d'entreprises et d'organisations de faire rayonner leur talent à l'international. Cet investissement garantira que nos industries créatives continuent à tisser des liens économiques, à attirer des investissements et à assurer leur croissance à long terme, tout en faisant rayonner les histoires d'ici, à l'étranger. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« La culture canadienne est bien plus qu'un moteur économique : c'est une façon de raconter qui nous sommes au monde. En donnant à nos créateurs, entrepreneurs et artistes les moyens d'atteindre de nouveaux publics à l'international, nous investissons dans des idées, des récits et un savoir-faire qui distinguent le Canada sur la scène mondiale. Le renouvellement de la Stratégie d'exportation créative du Canada permettra à davantage de talents d'ici de grandir, d'innover et de faire rayonner notre créativité dans les années à venir. »

- L'honorable Steven Guilbeault, député de Laurier-Sainte-Marie

« Au cours des dernières années, le soutien de la Stratégie d'exportation créative a joué un rôle concret dans le rayonnement international des projets développés par les différentes entités de PHI. Dans un contexte où les industries créatives canadiennes occupent une place de plus en plus importante sur la scène mondiale, ce type d'initiative est essentiel pour permettre aux créateurs et aux entreprises d'ici de rejoindre de nouveaux publics et de développer des collaborations à l'international. »

- Eric Albert, président-directeur général, PHI

Les faits en bref

En 2024, les industries créatives du Canada ont généré 668 367 emplois et ont contribué à hauteur de 65,3 milliards de dollars au PIB du Canada. Au cours de cette période, la valeur des exportations des industries créatives s'est chiffrée à environ 26,07 milliards de dollars.

Depuis le lancement de la Stratégie d'exportation créative en 2018, les exportations créatives ont connu une croissance régulière, augmentant en moyenne de 8,2 % par an, ce qui dépasse le taux de croissance annuel précédent de 5,5 % enregistré de 2010 à 2018.

La Stratégie d'exportation créative soutient les entreprises canadiennes à but lucratif et les organismes à but non lucratif œuvrant dans les domaines suivants : artisanat, audiovisuel, médias numériques interactifs, musique, édition, arts de la scène, arts visuels et design. La Stratégie accorde la priorité au soutien des peuples autochtones, des femmes, des communautés racisées, des communautés 2SLGBTQI+, des communautés de langue officielle en situation minoritaire et des personnes ayant un handicap.

Exportation créative Canada a financé 388 projets d'exportation qui ont généré plus de 466 millions de dollars en recettes d'exportation, et créé plus de 720 emplois grâce à près de 77 millions de dollars en subventions et contributions.

Le volet Prêt à l'exportation du programme Exportation créative Canada finance des projets prêts à l'exportation qui génèrent des revenus d'exportation et aident les industries créatives canadiennes à joindre un public plus large à travers le monde. Depuis son lancement en 2018, plus de 64,6 millions de dollars ont été investis dans 166 projets émanant de plus de 134 entreprises et organisations du secteur créatif.

En février dernier, Patrimoine canadien s'est associé à Affaires mondiales Canada pour organiser la mission commerciale d'Équipe Canada au Mexique. Elle a donné lieu à 400 rencontres d'affaires personnalisées, qui ont débouché sur 33 accords commerciaux - signés ou en phase avancée de négociation - représentant une valeur estimée à au moins 6,5 millions de dollars.

En juin 2025, Patrimoine canadien, en collaboration avec le Service des délégués commerciaux d'Affaires mondiales Canada, a mené avec succès une mission commerciale des industries créatives en Corée du Sud et au Japon. La mission a donné lieu à 417 rencontres d'affaires personnalisées, qui ont abouti à des accords commerciaux signés ou en phase avancée de négociation, dont la valeur totale estimée se chiffre entre 3,2 et 4,15 millions de dollars.

Liens connexes

Stratégie d'exportation créative

Exportation créative Canada

Volet Prêt à l'exportation - Exportation créative Canada

Missions et activités commerciales

Énoncé des priorités et des responsabilités d'Exportation et développement Canada - Affaires mondiales Canada

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]