Le gouvernement du Canada annoncera un investissement dans la culture et l'histoire sino-canadiennes à Vancouver

VANCOUVER, BC, le 11 mai 2026 /CNW/ - Wade Grant, député de Vancouver Quadra, fera une annonce mardi concernant un appui à la culture sino-canadienne dans le cadre du Mois du patrimoine asiatique. Il fera cette annonce au nom de l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le mardi 12 mai 2026

HEURE :

14 h 30

Les journalistes qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 12 h, le mardi 12 mai. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]