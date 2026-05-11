Cette visite aura pour objectif de renforcer le sport communautaire du terrain de jeu au podium

KITCHENER, ON, le 11 mai 2026 /CNW/ - Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), sera à Kitchener‑Waterloo mardi afin de mettre en lumière les investissements générationnels du gouvernement du Canada dans le domaine du sport, lesquels sont annoncés dans la Mise à jour économique du printemps de 2026. Il sera accompagné de Tim Louis, député de Kitchener-Conestoga.

La visite mettra l'accent sur le renforcement des possibilités sportives communautaires du terrain de jeu au podium, ainsi que le soutien octroyé pour bâtir des communautés plus sécuritaires, plus fortes et plus connectées grâce au sport.

Les médias sont invités à assister à la séance de photos qui aura lieu après l'annonce.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le mardi 12 mai 2026

HEURE :

À 10 h 30

Les journalistes qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 9 h, le mardi 12 mai. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Alyson Chambers, Directrice des communications, Cabinet du secrétaire d'État (Sports), [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]