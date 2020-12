PREMIÈRE NATION DE METEPENAGIAG, TERRITOIRE TRADITIONNEL MI'KMAQ NON CÉDÉ, NB, le 14 déc. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est fier de soutenir les occasions de développement économique et la croissance dans les communautés autochtones.

Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, députée de Moncton--Riverview--Dieppe, a annoncé, au nom de l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, un financement de 2,4 millions de dollars pour soutenir le développement commercial à venir des terres de la Première Nation de Metepenagiag, situées à Moncton, au Nouveau-Brunswick.

Ce financement permettra de soutenir la construction de l'infrastructure d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, l'installation d'égouts pluviaux et la préparation du terrain pour la construction, l'alimentation électrique et l'asphaltage. Ces travaux permettront le développement commercial des terres, la création d'emplois pour les travailleurs autochtones et la revitalisation des économies de la Première Nation de Metepenagiag et de Moncton. Les travaux ont commencé en septembre 2020 et devraient être achevés d'ici mars 2021.

« Ce projet est une étape importante et il favorisera la croissance économique de la Première Nation de Metepenagiag. Il ouvre la voie au développement commercial et aux avantages économiques pour la communauté et la région. Il permettra aussi de créer des emplois, ce qui n'a jamais été aussi important. Le gouvernement du Canada est fier d'investir dans des projets comme celui-ci, dans le cadre de son engagement à soutenir le développement commercial et économique dans les réserves. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Députée de Moncton--Riverview--Dieppe

« C'est avec une grande fierté que je reconnais le soutien généreux et les efforts de collaboration des différents intervenants qui permettront le développement commercial futur de ce site. Ce projet est une priorité de longue date de notre communauté et sera le premier de nombreux succès économiques. Ces succès viendront non seulement assurer la prospérité future de la Nation mi'kmaq de Metepenagiag, mais ils favoriseront aussi grandement notre partenariat avec la ville de Moncton. J'anticipe avec enthousiasme l'achèvement de ce projet, la poursuite des partenariats et les futures occasions économiques qui feront progresser les priorités de nos communautés. »

Bill Ward

Chef de la Première Nation de Metepenagiag

« La ville de Moncton est fière de collaborer au développement de ces terres avec des partenaires des autres ordres de gouvernement ainsi qu'avec la Nation mi'kmaq de Metepenagiag. Ce terrain se trouve dans une zone de croissance de la ville. Voilà pourquoi nous sommes ravis d'être un partenaire au projet afin d'encourager la croissance économique dans la région tout en donnant suite aux priorités de notre plan stratégique qui comprennent la collaboration avec les Premières Nations et l'incitation au développement dans les zones à fort potentiel de croissance future. »

Dawn Arnold

Maire de Moncton

« Je tiens à féliciter la Première Nation de Metepenagiag et ses dirigeants, le chef Bill Ward et son conseil. Il s'agit d'un développement commercial important qui offrira de nombreuses occasions à la région, en plus de favoriser la croissance économique de la communauté. »

Arlene Dunn

Ministre des Affaires autochtones du Nouveau-Brunswick

Faits en bref

La Première Nation de Metepenagiag est située à la limite de la rivière Miramichi au Nouveau-Brunswick et la communauté compte un total de 694 membres.

au Nouveau-Brunswick et la communauté compte un total de 694 membres. La création de la réserve urbaine n o 3 de Metepenagiag à Moncton, Nouveau-Brunswick, a été finalisée en mars 2019.

3 de Metepenagiag à Moncton, Nouveau-Brunswick, a été finalisée en mars 2019. Le financement de ce projet a été assuré par le Programme de préparation des collectivités aux possibilités économiques (PPCPE).

Le financement provenant du PPCPE aide les communautés inuites et des Premières Nations à élaborer des plans d'affaires, à élargir les entreprises dirigées par les Autochtones et à en lancer de nouvelles.

