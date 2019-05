Le gouvernement du Canada soutient la participation des Premières Nations à la planification du système de santé pour la région de Kenora

KENORA, ON, le 30 mai 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada honore son engagement à soutenir les initiatives de transformation de la santé pour les Premières Nations et à contribuer à améliorer les résultats en matière de santé et l'accès à des services de santé adaptés à la culture pour les Premières Nations de l'Ontario.

Aujourd'hui, l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones, a annoncé que le gouvernement du Canada octroyait 375 000 $ au Kenora Chiefs Advisory pour soutenir la participation des Premières Nations à la planification d'un système de soins de santé pour toutes les Nations de la région de Kenora.

Les fonds serviront à soutenir les efforts de planification en vue de l'élaboration d'un modèle intégré de prestation de services de santé qui comprendra :

le Kenora Chiefs Advisory;

les communautés des Premières Nations de la région de Kenora;

l'hôpital du district du lac des Bois;

la Ville de Kenora ;

; le canton de Sioux Narrows-Nester Falls;

le Kenora Metis Council;

le Grand Council Treaty #3;

le gouvernement provincial de l' Ontario .

En faisant participer les Premières Nations au processus de planification, on s'assure de tenir compte des besoins en matière de santé des communautés des Premières Nations dans la mise sur pied d'un système de soins de santé pour toutes les Nations. Il en découlera par ailleurs un continuum de services homogène pour ces communautés.

Le gouvernement du Canada est déterminé à réduire les inégalités en matière de santé entre les membres des Premières Nations et les autres Canadiens et à s'assurer que les systèmes de santé répondent aux priorités en matière de santé propres aux populations qui les utilisent.

Citations

« L'octroi de 375 000 $ annoncé aujourd'hui constitue une autre étape vers un système de prestation de soins de santé transformé qui tiendra compte des besoins particuliers des communautés des Premières Nations. Je suis heureux de faire cette annonce; un continuum de services de santé homogène pour les communautés des Premières Nations de la région de Kenora ne peut qu'entraîner des améliorations significatives et à long terme de leur santé et de leur bien-être. »

L'honorable Seamus O'Regan, C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

« Améliorer la prestation des soins de santé dans le Nord est une priorité pour notre gouvernement. Veiller à ce que tous les résidents du Nord aient accès à des soins adaptés à leur culture améliorera non seulement leur état de santé, mais aura aussi un effet positif sur de nombreux autres aspects de notre vie quotidienne. Comme toujours, il y a encore du travail à faire, mais l'annonce d'aujourd'hui est un pas important dans la bonne direction. »

Robert « Bob » Nault, C.P.

Député pour la circonscription de Kenora

« Il s'agit d'une occasion de changer en profondeur la façon dont les services de santé sont offerts aux Anishinaabe du territoire visé par le Traité no 3. Avec l'appui et les conseils de nos aînés, nous pouvons intégrer nos connaissances sur les médecines traditionnelles, les cérémonies et notre culture à d'autres technologies pour répondre aux besoins en santé de nos communautés. À chaque étape, nous continuerons de travailler en partenariat avec tous les chefs qui ont milité et qui continueront de militer en faveur de l'amélioration à long terme des résultats et des services de santé pour nos communautés des Premières Nations. »

Chef Lorraine Cobiness

Présidente du Kenora Chiefs Advisory

Faits en bref

Le 6 septembre 2018, le gouvernement du Canada s'est engagé à investir 68 millions de dollars sur trois ans pour soutenir des initiatives de transformation de la santé en Ontario , au Manitoba et en Saskatchewan . Combiné à l'appui financier du gouvernement du Canada pour des initiatives au Québec, l'investissement total sur trois ans dépasse 71 millions de dollars. Ces investissements s'inscrivent dans la foulée des engagements pris dans les budgets de 2017 et de 2018.

Le budget de 2018 prévoyait 235 millions de dollars pour travailler avec les partenaires des Premières Nations afin de transformer leurs systèmes de santé en y appliquant des modèles d'autodétermination éprouvés.

Le 30 avril 2018, Services aux Autochtones Canada, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et le Grand Council Treaty #3 ont signé une entente de relation définissant un partenariat en matière d'initiatives pour soutenir l'élaboration d'un système de soins de santé autodéterminé pour la région du Grand Council Treaty #3.

Le gouvernement du Canada a par ailleurs octroyé des fonds aux Services de santé de la région tribale de Fort Frances pour soutenir des initiatives de transfert des responsabilités et d'intégration des systèmes qui font progresser la transformation de la santé dans la région du Grand Council Treaty #3.

Les investissements fédéraux dans les initiatives de transformation de la santé visent à combler les lacunes dans le système de soins de santé canadien, de manière à rapprocher la prestation de services indispensables des communautés qui les utilisent et à améliorer les résultats en matière de santé dans les communautés autochtones.

Le Kenora Chiefs Advisory est une alliance de neuf Premières Nations indépendantes du nord-ouest de l' Ontario dont le mandat est de fournir des programmes et des services aux communautés membres dans les secteurs de la santé, de l'éducation et des services sociaux.

