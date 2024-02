L'entreprise de La Sarre obtient une aide financière de 800 000 $ de DEC.

LA SARRE, QC, le 26 févr. 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir les entreprises manufacturières contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution remboursable de 800 000 $ à Liqueurs La Sarre inc. Cet appui de DEC lui a permis d'améliorer sa productivité et sa capacité de production grâce à l'acquisition d'équipements numériques.

Liqueurs La Sarre exploite une usine d'embouteillage d'eau provenant d'un esker situé dans le canton Laberge, sur le territoire de la Jamésie. Son produit est commercialisé sous la marque Onibi, « O » signifie eau et « Nibi » signifie eau en langage autochtone Anicinape. L'usine embouteille de grands formats d'eau de source naturelle et ses premiers produits en formats individuels, embouteillés en canette d'aluminium consignée et recyclable, ont fait leur apparition en novembre 2021. Pour ses 20 ans, l'entreprise a lancé de nouveaux produits d'eau de source gazéifiée à saveur de fruits, qui font rimer saveur avec souci pour l'environnement. L'aide de DEC a permis à cette PME de faire l'acquisition d'équipements numériques pour l'atelier de transformation pour l'embouteillage, tels que des équipements d'embouteillage et d'emballage automatisés et des équipements spécialisés utilisés pour le nettoyage automatique pour la ligne de production de boissons.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale. Elles contribuent de façon importante à la croissance et constituent des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

Citations

« L'industrie manufacturière est un pilier de notre économie et c'est pourquoi notre gouvernement s'est engagé à investir pour que nos PME demeurent compétitives et innovantes. Grâce à l'appui de DEC, Liqueurs La Sarre a pu augmenter sa capacité de production d'embouteillage d'eau. Toute l'équipe peut être fière de ce projet d'acquisition d'équipements numériques qui contribue à bâtir un avenir meilleur pour les prochaines générations. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Pour nous, l'appui de DEC est important dans le support de la croissance rapide de l'entreprise. Le permis de captation d'eau de source naturelle est détenu par des intérêts 100 % québécois et canadiens. Notre fierté est d'embouteiller nos produits à partir de contenants qui respectent les cibles de développement durable en démontrant tous nos efforts pour en arriver à minimiser l'impact sur l'environnement. Le savoir-faire de nos employés et la qualité de notre eau de source nous amènent plus loin chaque jour. »

Francis Provencher, président, Liqueurs La Sarre

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

