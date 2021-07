PREMIÈRE NATION DE MILLBROOK, TERRITOIRE TRADITIONNEL MI'KMAQ NON CÉDÉ, le 15 juill. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue d'investir dans les systèmes de gestion durable des déchets en misant sur des opérations et des infrastructures modernes, de la formation et des partenariats.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, a annoncé la somme de 1,1 million de dollars pour soutenir le Mi'kmawey Green Communities Program (MGCP) de la Confederacy of Mainland Mi'kmaq (CMM). Les fonds annoncés aideront les huit communautés membres de la Confédération à améliorer leur gestion des déchets grâce à un certain nombre d'initiatives visant à :

concevoir des systèmes de gestion durable des déchets;

réaliser les travaux préparatoires, comme la conception technique et les évaluations environnementales pour les infrastructures projetées;

déployer des campagnes de sensibilisation communautaire;

soutenir l'innovation en matière de compostage et de réacheminement des déchets;

renforcer les partenariats avec les municipalités voisines;

améliorer la collecte des déchets ménagers dangereux.

Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance d'investir dans la gestion des déchets. En tant que population dont la croissance est la plus rapide au Canada, il est essentiel que les partenaires autochtones disposent des ressources nécessaires pour protéger l'environnement et la santé humaine d'une manière qui reflète leur vision d'un avenir plus vert, tout en améliorant la qualité de vie dans les communautés des Premières Nations.

Le financement annoncé aujourd'hui est accordé dans le cadre de l'Initiative de gestion des matières résiduelles des Premières Nations. Au cours des cinq dernières années, le gouvernement du Canada a investi plus de 409 millions de dollars pour des projets de gestion des déchets solides réalisés dans des Premières Nations partout au Canada.

Citations

« Alors que le gouvernement du Canada continue de prendre des mesures pour protéger l'environnement, il est essentiel que nous soyons prêts à appuyer les communautés autochtones dans ces mêmes efforts. C'est pourquoi nous sommes heureux de soutenir l'important travail du Mi'kmawey Green Communities Program de la Confederacy of Mainland Mi'kmaq. Non seulement cet investissement aide les Premières Nations à devenir plus vertes, plus propres et plus durables, mais il aide aussi les communautés à concevoir et à offrir des services de grande qualité aux membres de leurs communautés. »

L'honorable Marc Miller

Ministres des Services aux Autochtones

« Au cours des dernières années, le MGCP de la CMM et nos communautés membres participantes ont travaillé sans relâche pour rendre nos communautés plus vertes, plus propres et plus durables en mettant l'accent sur le recyclage, la réduction des déchets et le réacheminement des déchets. Cet investissement de 1,1 million de dollars servira à assurer le maintien des programmes de base, à permettre de répondre rapidement aux demandes des communautés et à continuer de renforcer les capacités. Et toutes nos communautés en retireront des bienfaits des années durant. »

Angie Gillis

Directrice exécutive associée

Confederacy of Mainland Mi'kmaq

Faits en bref

La CMM est un conseil tribal constitué en 1986 en tant qu'organisation sans but lucratif en vertu de la Societies Act de la Nouvelle-Écosse.

de la Nouvelle-Écosse. Les huit Premières Nations membres de la CMM sont Acadia, Annapolis Valley, Bear River , Glooscap, Indian Brook (bande de Sipekne'katik), Millbrook , Paqtnkek et Pictou Landing .

, Glooscap, (bande de Sipekne'katik), , Paqtnkek et . Le conseil consultatif du MCGP établit les priorités des projets, qui sont ensuite approuvées par le conseil d'administration de la CMM, qui est composé des chefs de la CMM.

