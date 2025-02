Le député Brendan Hanley visite le Centre de la francophonie de Whitehorse

WHITEHORSE, YT, le 24 févr. 2025 /CNW/ - Soutenir les communautés de langue officielle en situation minoritaire est crucial pour promouvoir la diversité linguistique et leur vitalité culturelle ainsi que veiller à ce que les gens aient accès à des services importants dans leur langue.

Aujourd'hui, Brendan Hanley, député du Yukon, a annoncé l'octroi d'une aide de 185 735 $ à la Société des immeubles franco-yukonnais. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Rachel Bendayan, ministre des Langues officielles et ministre associée de la Sécurité publique.

Accordé par l'entremise du Fonds pour les espaces communautaires des Programmes d'appui aux langues officielles, le financement permettra à la Société de rénover le Centre de la francophonie à Whitehorse, où la communauté francophone du Yukon reçoit des services et se rassemble.

Les rénovations comprennent l'insonorisation des bureaux, l'amélioration des revêtements de sol, la réparation de la toiture et la modernisation des zones d'accueil. Elles permettront de créer un espace moderne, fonctionnel et accueillant pour le personnel et les membres de la communauté.

Chaque année, plus de 3 500 personnes reçoivent des services et de l'aide au Centre de la francophonie. Ce dernier abrite les installations d'un certain nombre d'organismes importants, dont l'Association franco-yukonnaise, l'organisme porte-parole de la communauté francophone du Yukon; le Partenariat communauté en santé, le réseau pour la santé en français au Yukon; et l'Aurore boréale, le journal francophone du territoire.

Citations

« Cette aide témoigne de l'engagement de notre gouvernement envers l'épanouissement de la communauté franco-yukonnaise et la vitalité du français au Yukon. Ce financement essentiel permettra non seulement de soutenir la transmission et l'usage du français, mais aussi d'appuyer les personnes qui choisissent de l'apprendre, de le parler et de vivre en français au quotidien. Nous sommes fiers d'appuyer ce centre communautaire important. »

- L'honorable Rachel Bendayan, ministre des Langues officielles et ministre associée de la Sécurité publique

« Depuis qu'il a ouvert ses portes il y a près de 25 ans, le Centre de la francophonie est un point d'ancrage pour les francophones, les francophiles et les groupes de services communautaires au Yukon. Les améliorations apportées aux infrastructures grâce à ce financement permettront à la Société des immeubles franco-yukonnais de continuer à servir les résidents et à leur offrir un accès continu à des services essentiels et à des salles de réunion dans un environnement moderne et dynamique. »

- Brendan Hanley, député du Yukon

« Nous sommes très heureux d'avoir obtenu ce financement pour la SIFY dans le cadre de la rénovation du Centre de la francophonie. Grâce à cette contribution importante de Patrimoine canadien, l'Association franco-yukonnaise, le Partenariat communauté en santé et le journal l'Aurore boréale pourront offrir leurs services dans un meilleur environnement accueillant et dynamique à l'image de notre communauté franco-yukonnaise. »

- Edwine Veniat, présidente de la Société des immeubles franco-yukonnais et de l'Association franco-yukonnaise

Les faits en bref

Fondée en 1991, la Société des immeubles franco-yukonnais est un organisme sans but lucratif qui supervise et gère un centre communautaire intégré par l'intermédiaire du Centre de la francophonie à Whitehorse. En partenariat et en collaboration avec ses organismes locataires, elle appuie des activités artistiques et culturelles francophones; favorise le développement économique de la communauté francophone; soutient les nouveaux arrivants et les chercheurs d'emploi francophones; et facilite l'accès aux soins médicaux en français.

Selon le dernier recensement, plus de 14 % de la population du Yukon parle les deux langues officielles, ce qui en fait la troisième région la plus bilingue au Canada, après le Québec et le Nouveau-Brunswick.

Le Fonds pour les espaces communautaires offre du financement aux communautés de langue officielle en situation minoritaire pour des projets de construction de nouveaux espaces communautaires et culturels, de rénovation et de modernisation d'infrastructures et d'espaces polyvalents dans davantage de centres communautaires non rattachés à des institutions d'enseignement.

Le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 prévoit l'injection de 47 millions de dollars supplémentaires sur 5 ans pour soutenir la construction, la rénovation et le développement des espaces éducatifs et communautaires qui servent les communautés de langue officielle en situation minoritaire. Ces fonds s'ajoutent aux 14,8 millions par année prévus dans le Plan d'action précédent (2018-2023), et aux 80 millions de dollars annoncés dans le budget de 2021 destinés aux infrastructures communautaires éducatives de ces communautés.

