Un nouvel investissement fédéral contribuera à l'accueil, à la rétention et au développement de la main-d'œuvre issue de l'immigration francophone au pays.

OTTAWA, ON, le 13 janv. 2026 /CNW/ - L'immigration francophone est essentielle à la vitalité et à la pérennité des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Il est important que les nouveaux arrivants s'enracinent au niveau linguistique, économique et social pour leur donner accès à l'emploi, aux services en français et à un véritable sentiment d'appartenance.

Hier, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a annoncé un investissement de 640 000 $ sur 3 ans afin de soutenir le projet Culture d'entreprise, mené conjointement par la Fédération culturelle canadienne-française et l'organisme Culture pour tous, avec l'appui financier du Conseil des ministres de la francophonie canadienne.

Cet investissement permettra d'appuyer la mise en place d'outils et de ressources destinés aux actrices et acteurs du milieu des affaires et de la culture pour favoriser l'intégration et renforcer les liens interculturels au sein de la francophonie canadienne. Le projet vise à offrir aux nouveaux arrivants francophones des moyens concrets pour tisser des liens solides avec leur communauté d'accueil, participer activement à la vie culturelle et, ultimement, contribuer à la vitalité et à la réussite de la francophonie en situation minoritaire.

Ce soutien est rendu possible grâce aux investissements des programmes d'appui aux langues officielles et s'inscrit dans l'engagement du gouvernement du Canada à promouvoir la vitalité des communautés francophones et acadiennes partout au pays.

Citations

« L'immigration francophone est un pilier de la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Les nouveaux arrivants enrichissent notre francophonie, notre culture et notre économie. En soutenant le projet Culture d'entreprise, notre gouvernement reconnaît l'importance d'outiller adéquatement nos communautés afin de favoriser l'intégration, la rétention et le développement d'une main-d'œuvre francophone qualifiée partout au pays. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« La Fédération culturelle canadienne-française est très heureuse de pouvoir compter sur l'appui de Patrimoine canadien dans le cadre de ce projet novateur. Culture d'entreprise ouvre une nouvelle voie de collaboration entre le milieu des arts et de la culture, le monde des affaires et les organismes d'accueil des nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes. Ce soutien précieux nous permettra de documenter et de réaliser le plein potentiel de ce projet pancanadien qui met le secteur artistique et culturel au service de l'économie et des communautés. »

- Nancy Juneau, présidente, Fédération culturelle canadienne-française

Les faits en bref

D'ici 2028, 16 projets seront réalisés dans les 12 provinces et territoires du pays où le français est en situation minoritaire afin de créer des environnements propices à l'épanouissement culturel, social et professionnel des nouveaux arrivants.

La Fédération culturelle canadienne-française valorise et défend depuis plus de 40 ans la place des arts et de la culture dans l'espace francophone canadien et acadien.

Culture pour tous a pour mission de déployer des stratégies et des actions accessibles, inspirantes et inclusives visant à faire connaître et aimer la culture, facteur essentiel d'épanouissement et de santé des communautés. Elle suscite l'engagement des organisations et des citoyens envers et avec la culture pour façonner ensemble notre culture collective.

Le Conseil des ministres sur la francophonie canadienne (CMFC), créé en 1994, est un forum intergouvernemental qui regroupe les ministres responsables de la francophonie canadienne. Le CMFC œuvre pour une francophonie inclusive et dynamique qui contribue et participe pleinement à l'essor de la société canadienne.

Le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : protection-promotion-collaboration reconnaît l'importante valeur sociale, économique et culturelle des langues officielles. Il tient également compte de la situation actuelle et future des communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada, soit celle des minorités francophones à l'extérieur du Québec et celle des minorités d'expression anglaise au Québec.

Culture d'entreprise : un projet pancanadien en médiation culturelle pour dynamiser l'économie et les communautés francophones

