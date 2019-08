Le gouvernement du Canada soutient l'augmentation de la capacité de transformation du lait à La Vache à Maillotte

LA SARRE, QC, le 26 août 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marie-Claude Bibeau a annoncé un investissement pouvant atteindre 160 115 $ pour appuyer le transformateur laitier, La Vache à Maillotte.

Cet investissement, effectué par le biais du Fonds d'investissement dans la transformation des produits laitiers (FITPL), aidera à améliorer l'efficacité de la production de fromage fin et du système d'emballage de l'entreprise grâce à l'achat d'équipement de production, et augmentera la demande de production laitière canadienne. Le projet devrait permettre à La Vache à Maillotte d'augmenter sa capacité de transformation du lait et de réduire ses coûts de transformation.

Le FITPL a été conçu pour aider le secteur à améliorer sa productivité et sa compétitivité, ainsi qu'à se préparer aux changements du marché découlant de l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne. Le programme fournit des contributions non remboursables pour appuyer les projets par l'entremise d'investissements en capital ou de l'accès à l'expertise.

« Les transformateurs laitiers comme La Vache à Maillotte sont dévoués et passionnés. Cet investissement les aidera à répondre à la demande des consommateurs pour leurs produits de haute qualité et à créer de bons emplois pour les familles de l'Abitibi.»

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Depuis plus de 20 ans, la Fromagerie La Vache à Maillotte se distingue dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, et de plus en plus à l'échelle de la province. Depuis nos débuts, nous misons sur une fabrication artisanale, ce qui ne nous a pas permis de bien répondre à la concurrence et a ralenti l'expansion de l'entreprise. Ce projet nous permettra d'améliorer la productivité et de stabiliser notre production, tout en conservant un procédé artisanal. Nous serons mieux outillés pour faire face à l'arrivée sur le marché de fromages découlant des divers accords commerciaux. »

- Marco Hachey, vice-président, directeur exécutif, Fromagerie La Vache à Maillotte

En activité depuis 1996, La Vache à Maillotte - qui se spécialise dans les fromages au lait de vache et de brebis - produit plus d'une douzaine de variétés. Elle emploie plus de 35 personnes.

Le Fonds d'investissement dans la transformation des produits laitiers (FITPL), d'une valeur de 100 millions de dollars, vise à aider les transformateurs laitiers à moderniser leurs activités ainsi qu'à améliorer leur productivité et leur compétitivité. Le FITPL augmentera l'utilisation du lait canadien dans la transformation alimentaire, ce qui entraînera une hausse de la demande de production laitière canadienne.

Le secteur laitier du Canada reçoit aussi l'aide du Programme d'investissement pour fermes laitières, un programme dont bénéficient déjà plus de 3 300 producteurs laitiers à l'échelle du pays. Cette somme s'ajoute aux 1,75 milliard de dollars sur huit ans mis à la disposition des quelque 11 000 producteurs laitiers du Canada pour la perte de parts de marché découlant de l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne et de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP).

