Le gouvernement du Canada soutient l'augmentation de la capacité de transformation du lait à la Maison d'affinage Maurice Dufour

BAIE-SAINT-PAUL, QC, le 5 sept. 2019 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé aujourd'hui un investissement de 264 000 $ pour appuyer le transformateur laitier La Maison d'affinage Maurice Dufour.

Financé par l'entremise du Fonds d'investissement dans la transformation des produits laitiers (FITPL), cet investissement aidera le transformateur laitier à accroître sa capacité de pasteurisation, à améliorer le processus de filtration du lactosérum et à acquérir un système d'emballage sous vide. Le projet consiste en l'achat et l'installation d'équipement afin d'augmenter la capacité de production, tout en améliorant l'efficacité globale et en augmentant la demande de lait canadien.

Le FITPL a pour but d'aider l'industrie à améliorer sa productivité et sa compétitivité ainsi qu'à préparer les transformateurs laitiers aux changements commerciaux découlant de l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne. Le programme accorde des fonds aux projets d'investissement en immobilisations, comme l'installation de nouvel équipement, ou l'accès à l'expertise technique, commerciale ou de gestion de l'entreprise.

Citations

« Les transformateurs laitiers dévoués et passionnés comme Maurice Dufour et son entreprise familiale de deuxième génération se réinventent continuellement pour offrir aux consommateurs des fromages fins de première qualité. Il est un bel exemple des nombreux transformateurs qui contribuent énormément à l'économie rurale dans les régions partout au Canada, comme celle de Baie-Saint-Paul. Notre gouvernement tient à les aider à innover et à devenir encore plus productifs et compétitifs. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Dans le contexte actuel d'ouverture des marchés d'importation de fromages, cette participation financière d'Agriculture et Agroalimentaire Canada nous a permis de concrétiser un projet innovateur et structurant. La modernisation de certains de nos équipements nous permet de réduire nos coûts de production, d'augmenter les rendements fromagers et d'améliorer le conditionnement de nos fromages. Nous pouvons également revaloriser les résidus issus du lactosérum grâce à la mise en place de deux nouveaux procédés de traitement des laits (l'Ultrafiltration et l'osmose inversée), réduisant ainsi l'impact négatif de ce déchet sur l'environnement. »

- Maurice Dufour, agronome et propriétaire de la Maison d'Affinage Maurice Dufour inc.

Les faits en bref

Fondée en 1994, la Maison d'affinage Maurice Dufour est une entreprise familiale de deux générations qui emploie 15 personnes uniquement dans sa fromagerie. La Maison compte également un élevage de chèvres, une distillerie, un vignoble et une boutique. Cette entreprise innovante s'engage à protéger l'environnement en appliquant les concepts de l'économie circulaire.

Le Canada compte plus de 478 transformateurs laitiers qui génèrent des ventes de 14,3 milliards de dollars et créent plus de 42 000 emplois.

compte plus de 478 transformateurs laitiers qui génèrent des ventes de 14,3 milliards de dollars et créent plus de 42 000 emplois. Le Fonds d'investissement dans la transformation des produits laitiers, d'une valeur de 100 millions de dollars, vise à aider les transformateurs laitiers à moderniser leurs activités ainsi qu'à améliorer leur productivité et leur compétitivité. Le FITPL augmentera l'utilisation du lait canadien dans la transformation alimentaire, ce qui entraînera une hausse de la demande de production laitière canadienne.

L'industrie laitière canadienne reçoit également un soutien dans le cadre du Programme d'investissement pour fermes laitières de 250 millions de dollars qui lui est associé, programme dont profitent déjà plus de 3 300 producteurs laitiers à l'échelle du pays. Cette somme s'ajoute aux 1,75 milliard de dollars sur huit ans mis à la disposition des quelque 11 000 producteurs laitiers du Canada pour la perte de parts de marché découlant de l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne et de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP).

Liens connexes

Renseignements: Justine Lesage, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, justine.lesage@canada.ca, 613-404-1168 (cellulaire); Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, aafc.mediarelations-relationsmedias.aac@canada.ca; La Maison d'affinage Maurice Dufour, 1339, boulevard Monseigneur de Laval, Baie-Saint-Paul (Québec), 418-435-5692, info@famillemigneron.com

