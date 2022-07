Le fait de s'attaquer aux facteurs de risque communs des maladies chroniques contribuera à améliorer la santé et la qualité de vie.

EDMONTON, AB, le 13 juill. 2022 /CNW/ - L'activité physique et une alimentation saine contribuent à améliorer la santé, le bien-être et la qualité de vie. Ces comportements sains peuvent réduire le risque de développer des maladies chroniques, comme les maladies du cœur, les accidents vasculaires cérébraux, le cancer et le diabète. Il est important que toutes les personnes vivant au Canada, en particulier celles qui sont marginalisées sur les plans social et économique, bénéficient du soutien dont elles ont besoin pour adopter et maintenir des comportements sains.

Aujourd'hui, l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances et Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, a annoncé un investissement de plus de 948 000 $ à deux organisations pour soutenir des projets axés sur la conception d'interventions destinées aux communautés autochtones de la Saskatchewan et aux personnes vivant avec le VIH en Alberta, afin de favoriser une alimentation saine et l'activité physique. Cet investissement soutiendra les organisations suivantes :

L'Université de la Saskatchewan recevra 849 753 $ pour concevoir des programmes d'alimentation en milieu scolaire complets et adaptés à la culture qui sont intégrés aux programmes scolaires. Ces programmes alimentaires favoriseront une alimentation saine et pourront être mis en œuvre dans les communautés autochtones de la province.

Le HIV Network of Edmonton Society recevra 99 136 $ pour faire participer les personnes vivant avec le VIH à la conception et à la modélisation d'interventions en matière de maladies chroniques qui seront axées sur une alimentation saine, l'activité physique et l'abandon du tabac.

Citations

« Le gouvernement du Canada continue de prendre des mesures importantes pour améliorer la santé et la qualité de vie de toutes les personnes vivant au Canada. Grâce à ces projets, les peuples autochtones de la Saskatchewan et les personnes vivant en Alberta auront accès à des renseignements, à des outils et à des ressources qui seront bénéfiques pour leur santé et leur bien-être en général et qui réduiront leur risque de développer une maladie chronique. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Toute personne au Canada mérite de vivre une vie authentique et saine, qui comporte moins de risques de développer des maladies chroniques ou autres. Ces projets contribueront à la promotion de l'activité physique et d'une saine alimentation, à l'accroissement des mesures préventives et à la promotion d'un mode de vie sain pour les personnes qui résident en Alberta et en Saskatchewan. »

L'honorable Randy Boissonnault

Ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« L'annonce de financement d'aujourd'hui montre l'engagement du gouvernement du Canada à améliorer la santé et la qualité de vie de toutes les personnes vivant au Canada. Encourager les gens, surtout ceux qui doivent faire face à des défis supplémentaires, à devenir plus actifs et à adopter de saines habitudes alimentaires peut les aider à mener une vie plus saine. Avec nos partenaires et au moyen de ces initiatives communautaires, nous visons l'obtention de meilleurs résultats en matière de santé pour les personnes vivant au Canada. »

Adam van Koeverden

Secrétaire parlementaire du ministre de la Santé

« À HIV Edmonton, nous avons hâte de collaborer avec des membres de la communauté pour éliminer les obstacles à une vie saine et active auxquelles doivent faire face les personnes vivant avec les VIH. Ce financement nous aidera à mettre au point de l'intervention en matière de promotion de la santé à l'intention des personnes qui vivent avec la maladie chronique du VIH, et à encourager un plus grand nombre de personnes à adopter de petits changements pour maintenir des comportements sains tout au long de leur vie. »

Catherine Broomfield

Directrice générale, HIV Network of Edmonton Society

« Ce projet s'adresse aux communautés autochtones et, au moment où le Canada élabore un programme de saine alimentation en milieu scolaire d'envergure nationale, il servira d'étape majeure pour dresser le portrait de l'alimentation dans les écoles partout au pays. »

Dre Rachel Engler-Stringer

Professeure, Université de la Saskatchewan

Faits en bref

La recherche montre que 44 % des adultes au Canada vivent avec au moins une maladie chronique, comme une maladie du cœur, l'hypertension, le cancer ou le diabète. Cette mesure est particulièrement élevée chez les populations prioritaires qui subissent des désavantages sociaux et économiques (p. ex. 65 % chez les adultes n'ayant pas terminé leurs études secondaires, 53 % chez les Premières Nations hors réserve et 52 % chez les Métis).

vivent avec au moins une maladie chronique, comme une maladie du cœur, l'hypertension, le cancer ou le diabète. Cette mesure est particulièrement élevée chez les populations prioritaires qui subissent des désavantages sociaux et économiques (p. ex. 65 % chez les adultes n'ayant pas terminé leurs études secondaires, 53 % chez les Premières Nations hors réserve et 52 % chez les Métis). Chez les jeunes, les taux d'obésité ont lentement augmenté au cours des 20 dernières années, et l'activité physique et la consommation de fruits et de légumes ont diminué.

En 2020, il y a eu plus de 1 600 nouveaux cas diagnostiqués de VIH (diminution de 21 % depuis 2019). La pandémie de COVID-19 a entraîné une baisse de la demande de services liés aux infections transmissibles sexuellement et par le sang, y compris le dépistage du VIH, ce qui peut avoir eu une incidence sur les taux de nouveaux cas de VIH observés en 2020.

Le financement annoncé aujourd'hui est distribué par l'intermédiaire du Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés de l'Agence de la santé publique du Canada , qui appuie des projets visant à réduire le risque de maladies chroniques en s'attaquant aux facteurs de risque modifiables communs, à savoir la mauvaise alimentation, le tabagisme et l'inactivité physique.

Liens connexes

