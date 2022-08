La lutte contre les facteurs de risque communs des maladies chroniques contribuera à améliorer la santé et la qualité de vie

DARTMOUTH, NS, le 8 août 2022 /CNW/ - L'activité physique contribue à améliorer votre santé, votre bien-être et votre qualité de vie. Être actif est un comportement sain qui permet de réduire le risque de développer des maladies chroniques, comme les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, le cancer et le diabète. Il est important que tous les habitants du Canada, en particulier ceux qui sont confrontés à des difficultés sociales et économiques, bénéficient d'un soutien pour adopter et maintenir des comportements sains afin de lutter contre les facteurs de risque des maladies chroniques.

Aujourd'hui, Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé, a annoncé, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, accompagné du secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés et député de Dartmouth-Cole Harbour, Darren Fisher, un investissement de plus de 1,7 million de dollars dans trois organismes pour soutenir des projets visant à promouvoir l'activité physique et la saine alimentation chez les aînés, ainsi que dans les quartiers à faible revenu et les communautés scolaires dans tout le Canada. Cet investissement sera réparti comme suit :

La Société canadienne de la Croix-Rouge recevra 1 million de dollars pour son projet d'Institut canadien de prescription sociale, qui visera à offrir aux personnes âgées vulnérables, qui sont en situation d'isolement social ou qui risquent de l'être, des mesures de soutien et des services communautaires. L'objectif du projet est de créer un réseau national pour la mise en commun des connaissances, la formation et la collaboration en ce qui concerne les facteurs de risque des maladies chroniques, en particulier la mauvaise alimentation et la sédentarité.

ParticipACTION avec plus de 434 000 $ pour son projet ParticiPARKs axé sur l'inactivité physique. Le projet vise à faire participer les collectivités des quartiers à faible revenu du Manitoba , du Nouveau-Brunswick, de l' Ontario et de la Saskatchewan à la conception de zones d'activité physique désignées, gratuites et accessibles, afin d'encourager l'activité physique dans la nature.

, du Nouveau-Brunswick, de l' et de la à la conception de zones d'activité physique désignées, gratuites et accessibles, afin d'encourager l'activité physique dans la nature. Éducation physique et santé Canada avec plus de 296 000 $ pour engager les enfants et les jeunes et utiliser l'infrastructure existante et les actifs communautaires pour déterminer et éliminer les facteurs qui contribuent aux inégalités en matière de santé ainsi que pour aider les communautés scolaires. Ces activités se dérouleront en Colombie-Britannique, au Manitoba , en Nouvelle-Écosse et au Québec et favoriseront l'activité physique des élèves grâce à un programme scolaire ReLANCER remanié, conçu pour inciter les participants à pratiquer et à aimer l'activité physique.

Citations

« Le gouvernement du Canada continue de prendre des mesures importantes pour améliorer la santé et la qualité de vie de tous ceux qui vivent au Canada. Grâce à ces projets, les aînés, les étudiants et les personnes vivant dans des quartiers économiquement défavorisés, où qu'ils soient au Canada, auront accès à des renseignements, à des outils et à des ressources qui seront bénéfiques pour leur santé et leur bien-être en général et qui réduiront leur risque de développer des maladies chroniques. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« L'annonce de financement d'aujourd'hui démontre que le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir les initiatives communautaires qui visent à améliorer la santé et la qualité de vie de tous ceux qui vivent au Canada. Les bénéficiaires de cette aide pour devenir plus actif et manger mieux, en particulier ceux qui sont confrontés à plus d'obstacles que d'autres, pourront ainsi améliorer leur santé. »

Adam van Koeverden

Secrétaire parlementaire du ministre de la Santé

« Notre gouvernement comprend l'importance d'établir des partenariats avec des organismes communautaires qui travaillent assidument pour renforcer nos collectivités. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que tous les Canadiens et Canadiennes disposent des outils dont ils ont besoin pour mener une vie plus saine et plus active. »

Darren Fisher

Secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés et député de Dartmouth-Cole Harbour

Faits en bref

Les recherches montrent que 44 % des adultes au Canada vivent avec au moins une maladie chronique, comme une maladie cardiaque, l'hypertension, le cancer ou le diabète.

vivent avec au moins une maladie chronique, comme une maladie cardiaque, l'hypertension, le cancer ou le diabète. Les taux d'obésité ont augmenté lentement au cours des 20 dernières années, tant chez les jeunes hommes que chez les jeunes femmes, et l'activité physique et la consommation de fruits et légumes ont diminué.

Le financement annoncé aujourd'hui est distribué par le Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés (FSCC) de l'Agence de la santé publique du Canada , qui soutient des projets visant à réduire le risque de maladie chronique chez les Canadiens en s'attaquant aux facteurs de risque modifiables courants, à savoir la mauvaise alimentation, le tabagisme et l'inactivité physique.

Liens connexes

Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Marie-France Proulx, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos, Ministre de la Santé, 613-957-0200; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public : 613-957-2991, 1-866-225-0709