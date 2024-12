WHITEHORSE, YT, le 8 déc. 2024 /CNW/ - Les femmes vivant dans les communautés nordiques et éloignées sont confrontées à des défis complexes qui s'entrecroisent avec la race, le genre, la géographie et l'orientation sexuelle. Un accès limité aux soins de santé, aux mesures de soutien social et à des endroits sécuritaires ne fait qu'accroître les vulnérabilités des personnes racisées et 2ELGBTQI+, plus particulièrement celles qui sont victimes de violence fondée sur le sexe.

Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse et Brendan Hanley, député du Yukon, ont annoncé l'octroi d'un montant pouvant atteindre 11,77 millions de dollars pour 16 projets qui soutiennent les femmes dans les communautés nordiques au Canada.

Reconnaissant les défis uniques auxquels sont confrontées les communautés nordiques, ce financement va autonomiser les organismes locaux et leur permettre de développer des services culturellement adaptés, inclusifs et accessibles. Cela va leur permettre de mieux répondre aux obstacles systémiques et aux inégalités qui touchent disproportionnellement les femmes marginalisées et les personnes de diverses identités de genre.

Cet investissement va soutenir les initiatives qui favorisent la participation et la réussite des femmes, notamment en facilitant l'accès au mentorat, au réseautage, et à des possibilités de formation. Il vise également à renforcer la capacité des organismes afin de les aider à atteindre leurs objectifs.

L'un des projets financés est le projet de la Fondation canadienne des femmes, « Renforcer la résilience dans les communautés nordiques : approches systémiques de l'égalité des genres », qui va recevoir jusqu'à 5,4 millions de dollars pour contrer les inégalités entre les genres. Le projet va permettre d'améliorer l'égalité des genres et la résilience communautaire en conjuguant la recherche, l'élaboration de politiques, l'apprentissage, le partage de connaissances et les activités menées par la communauté.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de l'investissement de 100 millions de dollars destiné à améliorer les possibilités économiques et de leadership pour les femmes à travers le Canada, et favorise une économie plus résiliente pour tout le monde.

« Financer les organismes de femmes et de femmes autochtones dans les communautés nordiques du Canada n'est pas seulement essentiel, c'est transformateur. Même s'il y a du progrès de réalisé, des lacunes importantes subsistent, représentant les défis uniques qui existent dans le Nord. Ces défis nécessitent des solutions uniques et innovatrices. Le gouvernement du Canada s'est engagé à investir dans des changements systémiques qui permettent aux femmes de prospérer économiquement et socialement. Lorsque les femmes dans le Nord ont les possibilités et les ressources nécessaires pour réussir, les familles ressentent les bienfaits et les communautés en ressortent plus fortes. Ensemble, nous travaillons pour créer un avenir où chaque femme a la possibilité d'atteindre tout son potentiel, peu importe où qu'elle vive. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Les femmes vivant dans les communautés nordiques du Canada sont confrontées à des défis uniques et souvent déconcertés - que ce soit l'accès limité aux emplois, aux postes de responsabilités, ou aux services essentiels. En investissant dans des initiatives qui autonomisent les femmes et qui renforcent les organismes, nous bâtissons un avenir où chaque femme peut prospérer. Chaque action que nous entreprenons pour soutenir les femmes dans le Nord, c'est un pas de plus vers un Canada plus prospère et inclusif. Ensemble, nous pouvons créer un avenir où chaque femme, peu importe où elle vit, peut prospérer. »

Brendan Hanley, député du Yukon

Femmes et Égalité des genres Canada soutient des projets qui visent à éliminer les obstacles systémiques à l'égalité des femmes au Canada .

soutient des projets qui visent à éliminer les obstacles systémiques à l'égalité des femmes au . En 2023, les femmes occupaient 38 % des postes élus au Yukon .

. Depuis les années 1990, les salaires des femmes ont augmenté de façon constante, mais des disparités subsistent. En 2023, les femmes au Canada gagnaient 0,88 $ pour chaque dollar gagné par les hommes, soit un écart de 12 %. Cet écart est encore plus marqué chez les femmes racisées, autochtones et immigrantes.

