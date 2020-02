Le gouvernement du Canada soutient des initiatives visant à mettre fin à la violence et à appuyer les survivants

Les projets misent sur les pratiques parentales positives et le sport pour prévenir la maltraitance des enfants et aider les jeunes survivants de la violence familiale

ST. CATHARINES, ON, le 12 févr. 2020 /CNW/ - La violence envers les femmes et les filles constitue un grave problème de santé publique et est l'une des violations des droits de la personne les plus fréquentes, les plus persistantes et les plus dévastatrices dans le monde aujourd'hui. La violence familiale et la violence fondée sur le genre ont des effets immédiats et à long terme sur la santé physique et mentale des survivants, ainsi que des conséquences durables pour les familles, les collectivités et la société dans son ensemble.

Aujourd'hui, de la part de l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, le député Chris Bittle a annoncé l'octroi de plus de 1,3 million de dollars pour deux initiatives visant à prévenir la violence envers les enfants et à appuyer les jeunes survivants de la violence familiale.

Le projet Shape Your Life de l'Université Brock est un programme de boxe sans contact, tenant compte des traumatismes subis, qui a pour but d'aider les survivantes de la violence à se rétablir et à guérir. La deuxième phase du projet, axée sur les jeunes, sera menée à bien avec la collaboration de trois organismes communautaires, situés dans la région du Niagara, en Ontario et à Edmonton, en Alberta. Le but est d'atteindre 200 jeunes survivantes et de former 20 entraîneurs et dirigeants de programmes. Le projet s'appuie sur les expériences et les nouvelles données probantes issues d'une ancienne version de Shape Your Life (en anglais seulement), financée de 2016 à 2019. Les résultats de la première phase ont montré que le programme avait considérablement amélioré la santé physique et mentale de femmes cisgenres et transgenres ayant subi des violences fondées sur le genre.

L'organisme sans but lucratif Positive Discipline in Everyday Life améliorera, exécutera et évaluera Positive Discipline in Everyday Parenting (en anglais seulement), un programme de prévention de la maltraitance des enfants élaboré au Canada et mis en œuvre partout dans le monde. Pour ce faire, l'organisme intégrera au programme des connaissances actuelles sur les traumatismes et la violence ainsi que sur leurs répercussions sur les survivants et les familles. Positive Discipline in Everyday Life s'associera à des organismes nationaux et provinciaux pour offrir le programme à plus de 1 260 parents et gardiens dans six provinces et former 180 animateurs afin qu'ils offrent le programme et vérifient son efficacité.

Citations

« La violence fondée sur le genre et la violence familiale peuvent avoir une incidence sur tous les aspects de la vie d'un survivant, que ce soit la santé physique et mentale, le logement ou la sécurité financière. Je suis fière d'annoncer l'appui du gouvernement du Canada à ces deux projets, qui misent sur des approches novatrices afin de mieux sensibiliser les gens à la maltraitance des enfants et à la façon de la prévenir et de soutenir les survivants de la violence familiale. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

« Je me réjouis de la prochaine initiative de collaboration de l'Université Brock, qui aidera les jeunes de Niagara et d'Edmonton en leur donnant la possibilité d'améliorer leur état de santé grâce à Shape Your Life. L'initiative augmentera la capacité des entraîneurs de mieux servir les jeunes ayant subi des traumatismes et des violences. Nous espérons qu'il y aura toujours des personnes formées pour poursuivre ce travail essentiel bien après que ce projet aura pris fin. »

Cathy van Ingen, Ph. D.

Professeure, Faculté de kinésiologie, Université Brock

« Nous sommes ravis d'avoir l'occasion de renforcer le programme Positive Discipline in Everyday Parenting. Élaboré au Canada et mis en œuvre partout au pays et dans le monde, ce programme interrompt la transmission intergénérationnelle de la violence en aidant les parents à apprendre des façons non violentes de résoudre les conflits avec leurs enfants et, par la même occasion, en aidant ces derniers à acquérir les mêmes compétences. Nous améliorerons le programme pour qu'il réponde mieux aux besoins des parents ayant subi des traumatismes et des violences, ce qui représente une bonne partie de la population canadienne, ainsi que leurs enfants. »

Joan Durrant, Ph. D.

Directrice générale, Positive Discipline in Everyday Life

Faits en bref

Le financement de ces projets est fourni par l'Agence de la santé publique du Canada dans le cadre de son investissement pour la prévention de la violence familiale et de la Stratégie du Canada pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe. Le projet Positive Discipline in Everyday Parenting: A Trauma- and Violence-Informed Approach to Ending Child Maltreatment recevra un million de dollars sur cinq ans, et le projet Exploring the Health Impacts of the Shape Your Life Project de l'Université Brock recevra 320 000 $ sur deux ans.

Une femme sur trois dans le monde aurait été victime de violence de la part d'un partenaire intime à un moment donné.



Les lois qui criminalisent les personnes LGBTQ2 dans plus de 70 pays perpétuent la violence fondée sur le genre à l'égard des membres de ces communautés.



Au Canada , près de la moitié des personnes de 15 ans et plus qui se disent gaies, lesbiennes ou bisexuelles déclarent avoir été victimes d'abus physiques ou sexuels pendant leur enfance, comparativement à 30 % chez les personnes hétérosexuelles.

