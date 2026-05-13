Le gouvernement du Canada soutient des festivals et des activités culturelles au Nouveau-Brunswick English
Nouvelles fournies parPatrimoine canadien
13 mai, 2026, 16:05 ET
Le gouvernement du Canada soutient des festivals et des activités culturelles un peu partout au Nouveau-Brunswick
CAMPBELLTON, NB, le 13 mai 2026 /CNW/ - Les festivals et les activités communautaires jouent un rôle crucial : ils sont rassembleurs, renforcent les communautés, nous aident à célébrer la culture locale, et entrainent une importante activité économique pour les entreprises locales et les régions.
Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a annoncé que le gouvernement allait fournir une aide totalisant plus de 1,1 million de dollars en appui à toutes sortes de festivals et d'activités qui se tiendront un peu partout au Nouveau-Brunswick en 2026-2027.
Cet investissement permettra aux organisateurs d'offrir une programmation dynamique et inclusive mettant en valeur la riche diversité culturelle de la province, de soutenir les artistes et les entrepreneurs locaux, et d'attirer des visiteurs du Canada et d'ailleurs dans le monde. Qu'il s'agisse de festivals artistiques ou musicaux ou encore de célébrations culturelles ou de rassemblements, ces activités rehaussent la vitalité socioéconomique des communautés dans toute la province.
Les festivals et les activités culturelles sont plus que de simples célébrations : ils sont l'occasion toute désignée pour rencontrer des gens, raconter nos histoires et souligner la créativité et la résilience de la population canadienne. En appuyant de telles activités, le gouvernement du Canada renforce le sentiment d'appartenance et l'attrait pour le Nouveau-Brunswick en tant que destination de choix.
Citations
« Les festivals et les activités culturelles sont au cœur de nos communautés. Ils rassemblent les gens, célèbrent notre patrimoine commun et stimulent l'économie locale en soutenant les entreprises et en attirant des visiteurs. Grâce à l'aide annoncée, les organisateurs néo-brunswickois pourront continuer à faire vivre au public des expériences intéressantes, à l'image de la diversité et de la vigueur de notre pays. »
-- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles
« Aux quatre coins du Nouveau-Brunswick, les festivals et les activités culturelles font rayonner des talents incroyables, ainsi que notre culture et la solidarité de nos communautés. Cet investissement aidera à soutenir l'économie locale, à resserrer les liens au sein de la population et à mettre en valeur, auprès des résidents et des visiteurs, les attraits de notre province. »
-- Guillaume Deschênes-Thériault, député de Madawaska-Restigouche
Les faits en bref
Le Fonds du Canada pour la présentation des arts fournit une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels, ainsi qu'aux organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques.
Le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine permet d'offrir plus d'occasions aux artistes et artisans locaux, aux interprètes du patrimoine ou aux spécialistes locaux, et aux passeurs culturels des Premières Nations, Inuit et Métis de s'engager dans leur communauté dans le cadre de festivals, d'événements et de projets. Il permet aussi aux groupes locaux de célébrer l'histoire et le patrimoine de leur localité.
Le Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme appuie le mandat du ministère du Patrimoine canadien en mettant à profit la force du Canada en tant que société diversifiée et inclusive. L'Appel anti-haine finance des activités communautaires qui s'attaquent au racisme systémique, à la discrimination ou à la haine en apportant des changements durables pour promouvoir la valeur de la diversité et favoriser l'inclusion et le sentiment d'appartenance au Canada.
Produit connexe
Document d'information : Soutien fédéral pour la tenue de festivals et d'événements au Nouveau-Brunswick
Le gouvernement du Canada soutient une grande variété de festivals et d'activités culturelles qui se tiendront un peu partout au Nouveau-Brunswick en 2026-2027 afin de resserrer les liens au sein de la population, de célébrer la diversité culturelle et de stimuler l'économie locale. Cet investissement permettra aux organisateurs d'offrir des programmations inclusives et interactives mettant en valeur le riche patrimoine acadien, autochtone, anglophone et multiculturel de la province; de multiplier les occasions de prestation pour les artistes; d'appuyer les petites entreprises; et d'attirer des visiteurs. Les festivals et les activités culturelles jouent un rôle clé pour favoriser la fierté collective, les échanges culturels, et le dynamisme et la résilience du Canada.
Festivals et activités ayant obtenu des fonds en 2026-2027
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Programm
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Organisme
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Montant approuvé
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Fonds du Canada pour la présentation des arts
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Centre des arts et de la culture à Sussex
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15 000 $
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Centre culturel Aberdeen
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15 000 $
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Centre des arts La petite église d'Edmundston
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45 000 $
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Festival international de musique baroque de Lamèque
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8 000 $
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Galerie Sans Nom
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36 000 $
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Société culturelle de la Baie des Chaleurs
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7 700 $
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Société culturelle de Kent-Sud
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18 000 $
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Radarts
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277 200 $
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Sappyfest
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30 000 $
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Carleton-Victoria Arts Council
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30 000 $
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Centre culturel de Caraquet
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12 000 $
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Centre des arts et de la culture de Dieppe
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46 800 $
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Coopérative la Nuée
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10 000 $
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Festival acadien de Caraquet
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87 942 $
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Festival acadien de poésie
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7 200 $
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Festival voir Miscou et mourir
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39 240 $
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Fundy Sea Shanty Festival
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8 400 $
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Les Productions DansEncorps
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26 400 $
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Musical Ventures
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31 200 $
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Musique Saint-Joachim
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21 000 $
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Paddlefest NB
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9 600 $
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Riverview Arts Centre
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22 000 $
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Développement des
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Asian Heritage Society of New Brunswick - section de Fredericton
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7 500 $
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Comité du Festival du saumon de Campbellton
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46 500 $
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Coopérative Air au cube - Cirque Nomade
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18 100 $
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Festival des arts visuels en Atlantique
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18 300 $
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Flourish Festival
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21 700 $
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Festival de la patate de Grand-Sault
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10 700 $
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Greater Moncton Scottish Association
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34 000 $
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Festival du homard de Shediac
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61 000 $
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Première Nation de St. Mary
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52 700 $
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Programme de
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Club de Culture Arabe Inc. - Arab Culture Club / Festival du patrimoine arabe de 2026
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20 000 $
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Asian Heritage Society of New Brunswick - section de Fredericton / Célébrations relatives au Mois du patrimoine asiatique de 2026
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35 000 $
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Asian Heritage Society of New Brunswick - section de Saint John / Célébrations relatives au Mois du patrimoine asiatique du Grand Saint John de 2026-2027
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22 000 $
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Greater Moncton Scottish Association Inc. / 20es Jeux et festival écossais du Grand Moncton (2026-2027)
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15 000 $
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Groupe de reconnaissance des Passamaquoddy / Enseignements culturels lors de la journée des peuples autochtones
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8 000 $
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Shediac Filipino Community Organization Inc. / Journée de l'indépendance des Philippines (en attente d'une approbation)
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5 000 $
Liens connexes
Fonds du Canada pour la présentation des arts
Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine
Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme
SOURCE Patrimoine canadien
Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]
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