Le gouvernement du Canada soutient des festivals et des activités culturelles un peu partout au Nouveau-Brunswick

CAMPBELLTON, NB, le 13 mai 2026 /CNW/ - Les festivals et les activités communautaires jouent un rôle crucial : ils sont rassembleurs, renforcent les communautés, nous aident à célébrer la culture locale, et entrainent une importante activité économique pour les entreprises locales et les régions.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a annoncé que le gouvernement allait fournir une aide totalisant plus de 1,1 million de dollars en appui à toutes sortes de festivals et d'activités qui se tiendront un peu partout au Nouveau-Brunswick en 2026-2027.

Cet investissement permettra aux organisateurs d'offrir une programmation dynamique et inclusive mettant en valeur la riche diversité culturelle de la province, de soutenir les artistes et les entrepreneurs locaux, et d'attirer des visiteurs du Canada et d'ailleurs dans le monde. Qu'il s'agisse de festivals artistiques ou musicaux ou encore de célébrations culturelles ou de rassemblements, ces activités rehaussent la vitalité socioéconomique des communautés dans toute la province.

Les festivals et les activités culturelles sont plus que de simples célébrations : ils sont l'occasion toute désignée pour rencontrer des gens, raconter nos histoires et souligner la créativité et la résilience de la population canadienne. En appuyant de telles activités, le gouvernement du Canada renforce le sentiment d'appartenance et l'attrait pour le Nouveau-Brunswick en tant que destination de choix.

Citations

« Les festivals et les activités culturelles sont au cœur de nos communautés. Ils rassemblent les gens, célèbrent notre patrimoine commun et stimulent l'économie locale en soutenant les entreprises et en attirant des visiteurs. Grâce à l'aide annoncée, les organisateurs néo-brunswickois pourront continuer à faire vivre au public des expériences intéressantes, à l'image de la diversité et de la vigueur de notre pays. »



-- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Aux quatre coins du Nouveau-Brunswick, les festivals et les activités culturelles font rayonner des talents incroyables, ainsi que notre culture et la solidarité de nos communautés. Cet investissement aidera à soutenir l'économie locale, à resserrer les liens au sein de la population et à mettre en valeur, auprès des résidents et des visiteurs, les attraits de notre province. »



-- Guillaume Deschênes-Thériault, député de Madawaska-Restigouche

Les faits en bref

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts fournit une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels, ainsi qu'aux organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques.

Le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine permet d'offrir plus d'occasions aux artistes et artisans locaux, aux interprètes du patrimoine ou aux spécialistes locaux, et aux passeurs culturels des Premières Nations, Inuit et Métis de s'engager dans leur communauté dans le cadre de festivals, d'événements et de projets. Il permet aussi aux groupes locaux de célébrer l'histoire et le patrimoine de leur localité.

Le Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme appuie le mandat du ministère du Patrimoine canadien en mettant à profit la force du Canada en tant que société diversifiée et inclusive. L'Appel anti-haine finance des activités communautaires qui s'attaquent au racisme systémique, à la discrimination ou à la haine en apportant des changements durables pour promouvoir la valeur de la diversité et favoriser l'inclusion et le sentiment d'appartenance au Canada.

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Document d'information : Soutien fédéral pour la tenue de festivals et d'événements au Nouveau-Brunswick

Le gouvernement du Canada soutient une grande variété de festivals et d'activités culturelles qui se tiendront un peu partout au Nouveau-Brunswick en 2026-2027 afin de resserrer les liens au sein de la population, de célébrer la diversité culturelle et de stimuler l'économie locale. Cet investissement permettra aux organisateurs d'offrir des programmations inclusives et interactives mettant en valeur le riche patrimoine acadien, autochtone, anglophone et multiculturel de la province; de multiplier les occasions de prestation pour les artistes; d'appuyer les petites entreprises; et d'attirer des visiteurs. Les festivals et les activités culturelles jouent un rôle clé pour favoriser la fierté collective, les échanges culturels, et le dynamisme et la résilience du Canada.

Festivals et activités ayant obtenu des fonds en 2026-2027

Programm Organisme Montant approuvé Fonds du Canada pour la présentation des arts Centre des arts et de la culture à Sussex 15 000 $ Centre culturel Aberdeen 15 000 $ Centre des arts La petite église d'Edmundston 45 000 $ Festival international de musique baroque de Lamèque 8 000 $ Galerie Sans Nom 36 000 $ Société culturelle de la Baie des Chaleurs 7 700 $ Société culturelle de Kent-Sud 18 000 $ Radarts 277 200 $ Sappyfest 30 000 $ Carleton-Victoria Arts Council 30 000 $ Centre culturel de Caraquet 12 000 $ Centre des arts et de la culture de Dieppe 46 800 $ Coopérative la Nuée 10 000 $ Festival acadien de Caraquet 87 942 $ Festival acadien de poésie 7 200 $ Festival voir Miscou et mourir 39 240 $ Fundy Sea Shanty Festival 8 400 $ Les Productions DansEncorps 26 400 $ Musical Ventures 31 200 $ Musique Saint-Joachim 21 000 $ Paddlefest NB 9 600 $ Riverview Arts Centre 22 000 $ Développement des

communautés par le biais

des arts et du patrimoine -

Festivals locaux Asian Heritage Society of New Brunswick - section de Fredericton 7 500 $ Comité du Festival du saumon de Campbellton 46 500 $ Coopérative Air au cube - Cirque Nomade 18 100 $ Festival des arts visuels en Atlantique 18 300 $ Flourish Festival 21 700 $ Festival de la patate de Grand-Sault 10 700 $ Greater Moncton Scottish Association 34 000 $ Festival du homard de Shediac 61 000 $ Première Nation de St. Mary 52 700 $ Programme de

multiculturalisme et de

lutte contre le racisme Club de Culture Arabe Inc. - Arab Culture Club / Festival du patrimoine arabe de 2026 20 000 $ Asian Heritage Society of New Brunswick - section de Fredericton / Célébrations relatives au Mois du patrimoine asiatique de 2026 35 000 $ Asian Heritage Society of New Brunswick - section de Saint John / Célébrations relatives au Mois du patrimoine asiatique du Grand Saint John de 2026-2027 22 000 $ Greater Moncton Scottish Association Inc. / 20es Jeux et festival écossais du Grand Moncton (2026-2027) 15 000 $ Groupe de reconnaissance des Passamaquoddy / Enseignements culturels lors de la journée des peuples autochtones 8 000 $ Shediac Filipino Community Organization Inc. / Journée de l'indépendance des Philippines (en attente d'une approbation) 5 000 $

Liens connexes

Fonds du Canada pour la présentation des arts

Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine

Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]