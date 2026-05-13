La table ronde réunira des organismes communautaires voués au sport et au parasport

MISSISSAUGA,ON, le 12 mai 2026 /CNW/ - Ce mercredi, l'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), participera à une table ronde sur le sport communautaire, aux côtés d'Iqwinder Gaheer, député de Mississauga-Malton.

Cette table ronde réunira divers organismes communautaires voués au sport et au parasport. Les discussions porteront sur les pratiques efficaces dans le sport communautaire, les obstacles qui subsistent, et la manière dont les investissements annoncés dans Mise à jour économique du printemps 2026 peuvent contribuer à élargir l'accès aux activités sportives et récréatives pour la population canadienne.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le mercredi 13 mai 2026

HEURE :

11 h

Les journalistes qui souhaitent assister à cette activité sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 9 h, le mercredi 13 mai. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Alyson Chambers, Directrice des communications, Cabinet du secrétaire d'État (Sports), [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]