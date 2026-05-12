Le gouvernement du Canada investit plus de 1,4 million de dollars dans le Chinese Canadian Museum

VANCOUVER, BC, le 12 mai 2026 /CNW/ - Les arts et le patrimoine du Canada préservent et relatent les récits qui définissent notre histoire et façonnent notre avenir. Ils renforcent les communautés au-delà des générations et des cultures, et contribuent à une économie dynamique et résiliente.

Aujourd'hui, Wade Grant, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et député de Vancouver Quadra, a annoncé l'octroi d'un appui de 1,429 million de dollars au Chinese Canadian Museum. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Le Chinese Canadian Museum est un lieu important pour célébrer la riche histoire, le patrimoine culturel et l'apport durable des Canadiennes et Canadiens d'origine chinoise et des communautés asiatiques aux quatre coins du Canada.

Le musée recevra 1 316 900 $ par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels afin de procéder à la dernière étape des rénovations de ses locaux situés dans l'édifice historique Wing Sang, au sein du quartier chinois de Vancouver. Cet investissement permettra l'achat et l'installation d'équipement spécialisé, notamment de systèmes de climatisation et d'éclairage ainsi que de vitrines et d'infrastructures de sécurité. Dans le cadre des travaux, on aménagera également un entrepôt pour conserver des collections de classe mondiale. Le musée pourra ainsi présenter une programmation de grande qualité tout en préservant en toute sécurité des artefacts fragiles.

Le musée recevra également 95 000 $ sur 2 ans dans le cadre du Programme d'aide aux musées afin de transformer son exposition « The Paper Trail to the 1923 Chinese Exclusion Act » en une exposition itinérante. Grâce à ces fonds, l'exposition pourra être présentée dans plusieurs lieux et on organisera des activités de sensibilisation. Dans le cadre de sa tournée nationale, l'exposition sera à l'affiche au Musée du Manitoba de mai 2026 à avril 2027, puis au Musée de l'Holocauste Montréal.

Le Chinese Canadian Museum recevra également 12 000 $ dans le cadre du Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme afin de présenter son exposition intitulée « MOMENTUM: Power and Identity in Sports » qui comprendra une série d'activités publiques et de programmes visant à susciter des discussions sur le racisme, la représentation et l'identité dans les milieux sportifs et culturels. Cette exposition mettra en lumière la contribution souvent méconnue des athlètes sino-canadiens et des artistes asiatiques alors que l'attention du monde entier se tourne vers Vancouver en tant que ville d'accueil de la Coupe du monde de la FIFA 2026™.

De plus, le musée recevra 6 000 $ dans le cadre du programme Jeunesse Canada au travail dans les établissements du patrimoine afin de financer un poste d'adjoint à la conservation, offrant ainsi une expérience concrète dans le domaine du patrimoine.

Ces investissements soutiennent le rôle essentiel du musée dans la promotion de la compréhension interculturelle, la préservation du patrimoine et le renforcement des liens communautaires partout au pays.

Mai est le Mois du patrimoine asiatique au Canada. C'est l'occasion d'en apprendre davantage sur la diversité culturelle et l'histoire des communautés asiatiques. C'est également le moment de reconnaître les nombreuses réalisations et la contribution des personnes d'origine asiatique au pays que nous avons bâti et que nous aimons.

Citations

« Alors que nous célébrons le Mois du patrimoine asiatique, nous reconnaissons que les récits des Canadiennes et Canadiens d'origine chinoise constituent un élément fondamental de l'identité du Canada. Nos investissements aideront à préserver ces récits et à les partager avec les communautés partout au pays, pour les générations à venir. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Le Chinese Canadian Museum est un endroit dynamique d'apprentissage et de réflexion. Ces investissements aideront à mettre en lumière des récits qui ont trop souvent été négligés. En renforçant sa capacité à accueillir des visiteurs et à présenter des expositions partout au pays, le musée continuera de créer des expériences enrichissantes qui reflètent l'histoire et l'identité des personnes d'origine chinoise au pays, tout en contribuant à bâtir un Canada plus inclusif. »

- Wade Grant, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et député de Vancouver Quadra

« Ces investissements du ministère du Patrimoine canadien confirment que les récits des Canadiennes et Canadiens d'origine chinoise font partie intégrante de l'histoire du Canada, en particulier durant le Mois du patrimoine asiatique. Ils renforcent notre capacité à améliorer la recherche, les infrastructures, l'éducation et la programmation publique qui permettent de faire connaître ces récits à toute la population du pays. »

- Melissa Karmen Lee, directrice générale, Chinese Canadian Museum

« Au moment de son ouverture en 2023, le Chinese Canadian Museum est devenu le premier établissement du genre au Canada à mettre en valeur la riche histoire, la culture et la contribution des Canadiennes et Canadiens d'origine chinoise. Nous remercions le ministère du Patrimoine canadien de son soutien continu qui nous permet de mener à bien notre transformation d'un bâtiment patrimonial restauré en une institution culturelle nationale tout équipée qui respecte les normes muséales. Dans le cadre du thème du Mois du patrimoine asiatique de cette année « Hommage aux Canadiens et Canadiennes d'origine asiatique : les récits qui ont façonné le Canada », ce nouvel appui financier nous aidera à continuer de colliger et de diffuser largement ces histoires. »

- Grace Wong, présidente du conseil d'administration, Chinese Canadian Museum

Les faits en bref

Le Chinese Canadian Museum rassemble des artefacts, des collections, des cartes, des films, des photographies, des archives, des témoignages oraux et d'autre contenu lié à l'histoire des Canadiennes et Canadiens d'origine chinoise.

La Chinese Canadian Museum Society of British Columbia, qui supervise le fonctionnement et la gestion du musée, a été fondée en mars 2020 en tant qu'organisme indépendant sans but lucratif ayant pour mandat provincial de créer un musée sino-canadien.

Le thème du Mois du patrimoine asiatique de 2026 est « Hommage aux Canadiens et Canadiennes d'origine asiatique : les récits qui ont façonné le Canada ». Il souligne la grande contribution des Canadiennes et Canadiens d'origine asiatique à la vie sociale, culturelle et économique du Canada au fil des générations.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à l'amélioration des conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds soutient des projets de rénovation et l'acquisition d'équipement spécialisé lié aux espaces culturels, artistiques et patrimoniaux.

Le Programme d'aide aux musées soutient les institutions patrimoniales, les travailleurs du secteur de la préservation et la mise en valeur des collections patrimoniales. Par l'entremise de ce programme, le gouvernement du Canada encourage la préservation de la culture autochtone et favorise un meilleur accès aux collections patrimoniales pour l'ensemble de la population canadienne. Il promeut également les connaissances, les compétences et les pratiques professionnelles liées aux responsabilités clés des musées.

Le volet Événements du Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme permet de financer des activités communautaires qui favorisent la compréhension interculturelle ou interconfessionnelle et les discussions sur le multiculturalisme, la diversité, le racisme et la discrimination religieuse. Il contribue également aux célébrations de l'histoire et de la culture d'une communauté.

Jeunesse Canada au travail dans les établissements du patrimoine est un programme d'emploi destiné à la population étudiante. Il offre aux jeunes la possibilité d'améliorer leurs compétences tout en acquérant de l'expérience dans le secteur du patrimoine.

Produits connexes

Le gouvernement du Canada soutient le Chinese Canadian Museum

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Liens connexes

Mois du patrimoine asiatique

Fonds du Canada pour les espaces culturels

Chinese Canadian Museum (en anglais seulement)

Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme

Programme d'aide aux musées

Jeunesse Canada au travail dans les établissements du patrimoine

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]