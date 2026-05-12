Une visite axée sur le renforcement du sport communautaire du terrain de jeu jusqu'au podium

KITCHENER-WATERLOO, ON, le 12 mai 2026 /CNW/ - L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), était à Kitchener-Waterloo aujourd'hui, en compagnie de Tim Louis, député de Kitchener-Conestoga, afin de présenter les investissements générationnels du gouvernement du Canada dans le sport. Ces investissements ont été annoncés dans la Mise à jour économique du printemps 2026 - Un Canada fort pour tous.

Le gouvernement du Canada investit 755 millions de dollars afin d'améliorer l'accès au sport, de créer pour les Canadiens des occasions de tisser des liens significatifs au sein de leur communauté, de favoriser la pleine utilisation des infrastructures nouvelles et existantes, et de soutenir les athlètes canadiens de haut niveau qui, par leurs accomplissements que nous célébrons en tant que pays, font naître un sentiment de fierté et d'unité.

Durant une visite au K-W Badminton Club, le secrétaire d'État van Koeverden a souligné comment ces investissements dans le sport contribueront à bâtir des communautés plus fortes, plus sécuritaires et plus connectées, tout en offrant aux Canadiens et Canadiennes davantage d'occasions de faire du sport et de s'épanouir, du terrain de jeu jusqu'au podium.

Le sport joue un rôle important dans les communautés partout au Canada. Il rassemble les gens, favorise la santé physique et mentale, crée des espaces plus sûrs et plus inclusifs pour les jeunes, renforce l'économie locale et consolide les infrastructures communautaires.

Citations

« Le sport est un formidable outil d'édification nationale. Il rassemble les gens, renforce les communautés et offre aux Canadiens et Canadiennes de tous âges et de tous horizons l'occasion de s'épanouir, d'agir en leaders et de réussir. Ces investissements transgénérationnels visent à consolider le système sportif, du terrain de jeu au podium, tout en veillant à ce que toujours plus de Canadiens et Canadiennes puissent profiter des bienfaits du sport dans leur communauté. »



-- L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports)

« Les organismes et les espaces sportifs communautaires, comme le K-W Badminton Club et bien d'autres dans la région de Waterloo, jouent un important rôle rassembleur et aident les jeunes à rester actifs, en santé et connectés. Ces investissements contribueront à renforcer les possibilités offertes aux familles et aux communautés de Kitchener-Conestoga et d'ailleurs. »



-- Tim Louis, député de Kitchener-Conestoga

« Dans toute la région de Waterloo, nous constatons chaque jour combien le sport rassemble les gens, renforce la confiance en soi des jeunes et consolide le tissu social de nos communautés. Cet investissement transgénérationnel dans le sport communautaire offrira aux personnes de tous âges et de tous horizons des occasions de tisser des liens, de rester actives et de s'épanouir. Je suis fière d'appuyer des initiatives qui contribuent à ce qu'un nombre grandissant de Canadiens et Canadiennes puissent profiter des bienfaits du sport près de chez eux. »



-- L'honorable Bardish Chagger, députée de Waterloo

Les faits en bref

La Mise à jour économique du printemps de 2026 propose d'allouer un financement de 755 millions de dollars sur 5 ans, à compter de 2026-2027, et de 118 millions de dollars par année par la suite, à Patrimoine canadien pour appuyer le système sportif au pays afin de réaliser les objectifs suivants :

Accueillir des événements sportifs et rivaliser avec les meilleurs : 50 millions de dollars sur 5 ans pour organiser davantage de manifestations sportives de calibre mondial au Canada. Le financement portera sur des projets pour les générations futures qui auront des retombées durables, au-delà de l'événement lui-même. Les installations qui seront construites ou modernisées pour accueillir ces grandes manifestations sportives continueront à servir les communautés, renforceront la participation des populations qui habitent à proximité et stimuleront les systèmes sportifs locaux pendant bien des années.

Aider nos athlètes et la prochaine génération à exceller au plus haut niveau : 45 millions de dollars sur 5 ans et 8 millions de dollars par année par la suite, pour aider nos athlètes à s'entraîner, à participer aux compétitions, et à se distinguer. Ce financement portera notamment sur des services qui favorisent la santé mentale, et il sera lié à des mesures et des cadres robustes de sécurité dans le sport. Ces activités renforceront le système sportif et donneront suite à certaines des constatations soulevées dans le rapport final de la Commission sur l'avenir du sport au Canada, tandis que le gouvernement poursuit l'étude de toutes ses recommandations.

Encourager une participation accrue des Canadiens au sport : 660 millions de dollars sur 5 ans et 110 millions de dollars par année par la suite aux organismes de sport, ce qui augmentera un financement qui est resté pratiquement inchangé depuis 2005. Ils pourront ainsi investir dans un système sportif robuste et sécuritaire, et encourager la participation des enfants et des jeunes partout au pays. Nous demanderons aux organismes de sport de collaborer avec des partenaires du secteur privé qui partagent un but commun, celui d'accroître la participation des Canadiens au sport. Et nous attendons de ces organismes de sport qu'ils apportent des modifications à leurs programmes afin qu'ils investissent dans le sport à tous les niveaux.

Liens connexes

Mise à jour économique du printemps de 2026 - Un Canada fort pour tous

Mise à jour économique du printemps de 2026 : Principales mesures

Mise à jour économique du printemps de 2026 : Allocution du ministre des Finances et du Revenu national

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Alyson Chambers, Directrice des communications, Cabinet du secrétaire d'État (Sports), [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]