/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Olszewski et le ministre Robertson souligneront l'amélioration de l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels/English
Nouvelles fournies parDéveloppement économique Canada pour les Prairies
05 juin, 2026, 09:00 ET
EDMONTON, AB, le 4 juin 2026 /CNW/ - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), et l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, souligneront l'importance de l'amélioration de l'allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels.
Date :
5 juin 2026
Heure :
9 h 30 (HR)
Endroit :
The Little Potato Company
915 av. 36
Nisku (Alberta)
Carte
Cet événement est ouvert aux médias et les conférenciers seront disponibles pour répondre aux questions après l'annonce.
Veuillez prendre en note que les participants doivent porter des chaussures fermées et des pantalons longs.
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SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies
Personnes-ressources : Narmin Hassam-Clark, Gestionnaire des communications par intérim, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 587-532-7170; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'Hon. Eleanor Olszewski a été assermentée au poste de ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781
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