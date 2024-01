VANCOUVER, BC, le 18 janv. 2024 /CNW/ - L'égalité des genres dépend de la possibilité pour tout le monde de participer pleinement à la vie économique, sociale et politique du Canada. L'élimination des obstacles systémiques et l'inclusion de toute la population canadienne dans les conversations et le parcours pour faire progresser l'égalité des genres garantiront un meilleur avenir pour les femmes, les filles et les communautés 2ELGBTQI+, mais aussi pour tout le monde au pays.

Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a annoncé jusqu'à 12,4 millions de dollars à 34 organismes en Colombie-Britannique (26 organismes régionaux et 8 organismes nationaux). Cet investissement permettra à des organismes, tels que ceux énumérés ci-dessous, de continuer à changer la vie des Canadiennes et des Canadiens.

Le Centre Mothers Matter utilisera la recherche et la consultation pour éclairer les programmes destinés aux hommes réfugiés et immigrants afin de contrer et prévenir la violence fondée sur le sexe.

Next Gen Men créera des espaces en ligne sûrs et sains permettant aux garçons d'explorer les questions de bien-être mental, d'identité et d'appartenance, et de se mobiliser en tant qu'alliés pour prévenir la violence fondée sur le sexe.

La Société pour les femmes canadiennes en science et technologie préviendra la violence fondée sur le sexe dans le secteur des STIM en comblant les lacunes dans les processus et les politiques sur les lieux de travail qui permettent à la violence fondée sur le sexe de persister dans le secteur des STIM.

La Société de développement de la campagne Moose Hide travaillera à contrer et prévenir la violence fondée sur le sexe en partageant les bienfaits de la médecine traditionnelle et les enseignements culturels avec les hommes et les garçons afin de changer les attitudes et les comportements qui permettent à la violence fondée sur le sexe de persister.

Ce financement aidera les 34 organismes à contrer la violence fondée sur le sexe ou à surmonter d'autres obstacles à l'égalité des genres en renforçant leurs communautés, en développant leurs capacités, en fournissant un meilleur soutien et de meilleures ressources, ou en menant des recherches. L'esprit de collaboration qui anime ces initiatives représente l'essence même du progrès vers l'égalité des genres et un Canada plus fort et plus inclusif.

L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur les progrès du Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+ et sur l'accord bilatéral conclu entre le gouvernement du Canada et la province de la Colombie-Britannique pour soutenir la mise en œuvre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

Citations

« Chaque jour, ces organismes et initiatives nous rapprochent de la possibilité de vivre dans des communautés plus sûres et plus inclusives au Canada et en Colombie-Britannique, y compris pour les personnes 2ELGBTQI+, les femmes et les filles autochtones. Ces investissements visent à comprendre et à traiter les causes profondes de l'inégalité. Nous continuerons à travailler avec les organismes locaux pour fournir un soutien culturellement adapté, tout en créant un Canada plus inclusif. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

Faits en bref

Le budget de 2023 a alloué 160 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2023-2024, au Programme de promotion de la femme afin de fournir du financement aux organismes canadiens au service des femmes.

Le budget de 2022 prévoit 100 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir le développement et la mise en œuvre du Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+ au profit des personnes 2ELGBTQI+.

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada s'est engagé à consacrer un montant triennal de 15 millions de dollars à l'appui d'initiatives communautaires visant à surmonter les problèmes auxquels se heurtent les groupes de la communauté 2ELGBTQI+.

s'est engagé à consacrer un montant triennal de 15 millions de dollars à l'appui d'initiatives communautaires visant à surmonter les problèmes auxquels se heurtent les groupes de la communauté 2ELGBTQI+. Le budget 2021 prévoit 601,3 millions de dollars pour intensifier les efforts visant à mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Ces fonds comprennent le financement de l'appel de propositions visant à lutter contre la violence fondée sur le sexe grâce aux pratiques prometteuses et à la recherche communautaire, ainsi que le financement de l'appel de propositions destiné aux femmes autochtones et aux organismes 2ELGBTQQIA+ pour mieux contrer la violence fondée sur le sexe.

S'appuyant sur ces investissements, le budget de 2022 prévoit 539,3 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir les provinces et les territoires dans leurs efforts de mise en œuvre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

Renseignements: Nanki Singh, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, 819-665-2632, [email protected]; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]