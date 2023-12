HALIFAX, NS, le 14 déc. 2023 /CNW/ - Pour bâtir une société qui respecte l'égalité des genres, nous devons veiller à ce que tout le monde puisse participer à la vie économique, sociale et politique du Canada. L'élimination des obstacles systémiques qui limitent les progrès et l'avancement des femmes et des personnes 2ELGBTQI+ assurera un avenir meilleur pour l'ensemble des Canadiennes et Canadiens. L'égalité des genres dépend également de l'élimination de la violence fondée sur le sexe (VFS). Cela est réalisable seulement si l'on reconnaît la diversité du vécu en ce qui concerne l'inégalité de genre dans l'ensemble du pays et qu'on en tient compte.

Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, et des députés de la Nouvelle-Écosse, ont annoncé l'octroi de près de 5,4 millions de dollars à 14 organismes, dont 13 organismes régionaux de la Nouvelle-Écosse et 1 organisme national*. Cet investissement permettra aux organismes énumérés ci-dessous de continuer à améliorer la vie des Canadiennes et Canadiens :

Immigrant Migrant Women's Association of Halifax

Elizabeth Fry Society of Mainland Nova Scotia

Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse

Access to Justice & Law Reform Institute of Nova Scotia

Avalon Sexual Assault Centre Society

Nova Scotia Native Women's Association

Mi'kmaq Circle of Hope Society

The Youth Project

Momentum*

AIDS Coalition of Nova Scotia

Intersecting Futures Lab

Rainbow Refugee Association of Nova Scotia

Wabanaki Two Spirit Alliance

Immigrant Services Association of Nova Scotia

Ce financement aidera ces organismes à faire progresser l'égalité des genres et à lutter contre la VFS, en renforçant leurs communautés, en développant leurs capacités, en offrant un meilleur soutien et de meilleures ressources, ou en menant des recherches. L'esprit de collaboration qui sous-tend ces initiatives incarne l'essence même des progrès réalisés vers l'égalité des genres et un Canada plus fort et plus inclusif.

L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur les progrès réalisés dans le cadre du Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+ et de l'accord bilatéral conclu entre le gouvernement du Canada et la province de la Nouvelle--Écosse pour appuyer la mise en œuvre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

« L'égalité des genres dépend de la possibilité pour tout le monde de participer pleinement à la vie économique, sociale et politique du Canada. L'élimination des obstacles systémiques liés à l'orientation sexuelle, à l'identité ou à l'expression de genre, grâce à l'inclusion des personnes de tous les genres, assurera un meilleur avenir à toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, ainsi qu'à toute la population de la Nouvelle-Écosse. Je suis heureux que le gouvernement du Canada investisse dans des organismes communautaires locaux, comme la Society of Queer Momentum (Momentum), ici à Kentville, en Nouvelle-Écosse. Cet investissement vise à soutenir la capacité des organisations et leur aptitude à défendre les droits des communautés 2ELGBTQI+ tout en contrant la violence fondée sur le sexe. »

Kody Blois, député de Kings-Hants

« Ces organismes et projets traceront la voie vers l'établissement de communautés plus sûres dans l'ensemble du Canada et de la Nouvelle-Écosse-, et l'élimination des obstacles systémiques qui limitent les femmes et les personnes 2ELGBTQI+. Il s'agit notamment de s'attaquer aux causes profondes de la violence fondée sur le sexe et de soutenir les communautés diversifiées - parce que tout le monde au Canada mérite de vivre une vie sans obstacle. »

Jaime Battiste, député de Sydney‒Victoria

« Les organismes communautaires de base jouent un rôle clé dans la création d'espaces sûrs pour les personnes 2ELGBTQI+ et pour contrer la violence fondée sur le sexe, ici à Dartmouth-Cole Harbour et dans tout le pays. Ce financement témoigne du soutien du gouvernement du Canada à leur travail et de notre engagement à bâtir un Canada plus équitable pour tout le monde. »

Darren Fisher, député de Dartmouth-Cole Harbour

« Une véritable égalité des genres implique l'élimination des obstacles pour toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, quelle que soit leur identité de genre. Cet investissement soutient spécifiquement les communautés 2ELGBTQI+, s'attaque à la violence fondée sur le sexe et aide à démanteler les défis systémiques auxquels sont confrontées les femmes. Ensemble, nous ouvrons la voie vers un Canada où tout le monde a des chances égales. »

Andy Fillmore, député d'Halifax

Les faits en bref

Le budget de 2023 prévoyait l'affectation de 160 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2023-2024, pour le Programme de promotion de la femme, afin de financer des organismes au service des femmes au Canada .

. Le budget de 2022 prévoyait 100 millions de dollars sur cinq ans pour appuyer l'élaboration et la mise en œuvre du Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+ au profit des personnes 2ELGBTQI+.

Le budget de 2022 prévoyait également 539,3 millions de dollars sur cinq ans pour aider les provinces et les territoires à mettre en œuvre le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada s'est engagé à consacrer un montant triennal de 15 millions de dollars à l'appui d'initiatives communautaires visant à surmonter les problèmes auxquels se heurtent les groupes de la communauté 2ELGBTQI+.

s'est engagé à consacrer un montant triennal de 15 millions de dollars à l'appui d'initiatives communautaires visant à surmonter les problèmes auxquels se heurtent les groupes de la communauté 2ELGBTQI+. De plus, le budget de 2021 prévoyait 601,3 millions de dollars pour accroître les efforts visant à mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Ces fonds comprennent le financement de l'appel de propositions visant à lutter contre la violence fondée sur le sexe grâce aux pratiques prometteuses et à la recherche communautaire, ainsi que le financement de l'appel de propositions destiné aux femmes autochtones et aux organismes 2ELGBTQQIA+ pour mieux contrer la violence fondée sur le sexe.



