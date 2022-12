Le gouvernement du Canada souligne les 16 jours d'activisme et son engagement continu à protéger les droits de la personne

OTTAWA, ON, le 10 déc. 2022 /CNW/ - La violence fondée sur le sexe est un obstacle important à la liberté personnelle, l'éducation et l'avancement des femmes et des personnes de diverses identités de genre, qui a une incidence sur toutes les Canadiennes et tous les Canadiens et sur l'économie du pays. Le fait de s'attaquer aux causes profondes de la violence fondée sur le sexe aidera le Canada à se rapprocher de son but de parvenir à l'égalité des genres.

Aujourd'hui, Journée des droits de la personne, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a réfléchi aux nombreuses collectivités de personnes à qui l'on nie les droits fondamentaux en raison de stéréotypes et de discriminations. Elle a aussi souligné que la violence fondée sur le sexe est la violation des droits de la personne la plus répandue, la plus mortelle et la plus profondément enracinée qui touche de manière disproportionnée les Autochtones, les personnes racisées, les personnes 2ELGBTQI+, et les femmes et les filles en situation de handicap. Alors que la campagne des 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe de cette année touche à sa fin, le travail des nombreux organismes locaux qui se consacrent à cette cause se poursuit.

Les 16 derniers jours ont mis en évidence l'engagement continu du gouvernement du Canada à protéger les droits de la personne et à rendre le Canada plus sûr pour tout le monde. Grâce à la campagne, le travail de prévention et de lutte contre la violence fondée sur le sexe s'est poursuivi de la manière suivante :

En outre, le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe historique a été approuvé en novembre par les ministres fédérale, provinciales et territoriales responsables de la condition féminine. Le cadre décennal traduit l'engagement pris par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux de travailler ensemble pour soutenir les personnes victimes et survivantes et mettre fin à la violence fondée sur le sexe au Canada.

« Alors que la campagne des 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe de 2022 touche à sa fin, mon message aujourd'hui est clair : vivre sans violence fondée sur le sexe est un droit de la personne. Tout simplement. Le gouvernement du Canada continuera de prendre des mesures concrètes pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe sous toutes ses formes et nous rapprocher toutes et tous de l'égalité des genres. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

