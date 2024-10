HALIFAX, NS, le 4 oct. 2024 /CNW/ - Le Canada demeure confronté à d'importantes pénuries de main-d'œuvre dans le secteur de la santé, alors que la demande de professionnels qualifiés ne cesse de croître. Le gouvernement du Canada reste déterminé à investir dans des projets qui appuient l'intégration des professionnels de la santé formés à l'étranger au marché du travail canadien, en veillant à ce que les nouveaux arrivants qualifiés puissent apporter leur contribution dans les secteurs où les besoins des Canadiens sont les plus importants.

Aujourd'hui, le ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Sean Fraser, au nom du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, l'honorable Randy Boissonnault, s'est joint à la députée d'Halifax-Ouest, Lena Metlege Diab, à Halifax, en Nouvelle-Écosse, pour souligner les progrès réalisés dans le cadre du projet Expanding NICHE : Scale and Spread of Streamlined Pathways to Licensure and Employment in NS, qui a reçu jusqu'à 10 millions de dollars dans le cadre du Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers.

Le projet NICHE renforcera le Nova Scotia's International Community of Healthcare Workers Engagement Program. Sur une période de 48 mois, il sera offert à environ 370 professionnels de la santé formés à l'étranger. Il leur permettra d'acquérir une expérience professionnelle précieuse et réduira les obstacles à la reconnaissance des titres de compétences étrangers dans cinq professions prioritaires : infirmiers auxiliaires autorisés, technologues de laboratoire médical, technologues en radiologie médicale et autres professions de l'imagerie diagnostique, pharmaciens et techniciens en pharmacie, et inhalothérapeutes.

Le 15 janvier 2024, un financement a été annoncé dans le cadre du Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers pour 16 organisations qui contribuent à accroître la capacité de reconnaissance des titres de compétences étrangers pour environ 6 600 professionnels de la santé formés à l'étranger. NICHE figure parmi les projets de reconnaissance des titres de compétences étrangers approuvés. Ce financement fait suite à l'engagement pris par le gouvernement du Canada envers les provinces et les territoires lors de la réunion des ministres de la Santé en octobre 2023, soit prendre des mesures concrètes pour éliminer les difficultés auxquelles est confronté le personnel du secteur de la santé au Canada, ce qui comprend la réduction du temps que doivent attendre les professionnels de la santé formés à l'étranger avant de faire partie de la main‑d'œuvre du secteur de la santé.

« Dans tout le Canada, il existe un incroyable réservoir de talents qui ne demande qu'à être exploité. Il incombe à tous les échelons gouvernementaux de créer les conditions adéquates pour que les nouveaux arrivants qualifiés, qui détiennent l'expérience professionnelle et la formation nécessaires, puissent contribuer de manière productive à l'économie en croissance du Canada. En investissant dans des initiatives comme NICHE, nous renforçons la main-d'œuvre en Nouvelle-Écosse tout en veillant à ce que les professionnels formés à l'étranger puissent utiliser leurs compétences pour apporter une contribution utile à l'économie du Canada. Ensemble, nous bâtissons un secteur de la santé plus inclusif et plus résilient pour tous les Canadiens. »

- Le ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Sean Fraser

« Le réseau de soins de santé du Canada a besoin de médecins, d'infirmiers et de techniciens qualifiés, et ce, rapidement. C'est pourquoi nous investissons aujourd'hui 10 millions de dollars dans le Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers afin d'aider nos nouveaux arrivants à entrer sur le marché du travail, à renforcer nos hôpitaux et à poursuivre la carrière qu'ils ont choisie. Nous aidons ainsi les Néo-Écossais à recevoir les soins dont ils ont besoin quand ils en ont besoin. »

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, l'honorable Randy Boissonnault

« De nombreux professionnels de la santé brillants et dévoués ont élu domicile à Halifax-Ouest. Ils souhaitent mettre leurs talents au service des patients néo-écossais, mais ils se heurtent trop souvent à des obstacles très importants s'ils ont suivi leur formation médicale à l'étranger. L'annonce d'aujourd'hui vise à éliminer ces obstacles et à permettre aux travailleurs du secteur de la santé de travailler. C'est une bonne nouvelle pour leurs familles et pour tous les Néo-Écossais.

- La députée d'Halifax‑Ouest, Lena Metlege Diab

Le secteur canadien de la santé comptait 92 300 postes non pourvus au premier trimestre de 2024, et il y avait de graves pénuries dans des professions clés, par exemple les infirmiers, les médecins, les techniciens de laboratoire médical et les inhalothérapeutes. Cette pénurie souligne le besoin urgent d'attirer et d'intégrer des professionnels qualifiés pour maintenir la qualité et l'accessibilité des soins de santé dans tout le pays.

il y avait de graves pénuries dans des professions clés, par exemple les infirmiers, les médecins, les techniciens de laboratoire médical et les inhalothérapeutes. Cette pénurie souligne le besoin urgent d'attirer et d'intégrer des professionnels qualifiés pour maintenir la qualité et l'accessibilité des soins de santé dans tout le pays. Dans le budget de 2024, le gouvernement a annoncé qu'il investira 50 millions de dollars sur deux ans dans le Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers et mettra l'accent sur les secteurs de la construction résidentielle et des soins de santé. Cette mesure s'appuie sur les investissements annoncés dans le budget de 2022, soit 115 millions de dollars sur cinq ans à partir de 2022- 2023 et 30 millions de dollars par la suite pour le Programme, en favorisant en priorité le soutien à l'intégration au marché du travail des professionnels de la santé formés à l'étranger.

30 millions de dollars par la suite pour le Programme, en favorisant en priorité le soutien à l'intégration au marché du travail des professionnels de la santé formés à l'étranger. Le Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers collabore avec les provinces, les territoires, les organismes de réglementation et d'autres organisations en finançant des projets visant à rendre les systèmes de reconnaissance des titres de compétences plus rapides et plus efficaces dans le but de faire croître l'économie canadienne, de créer des emplois de qualité et de favoriser un effectif plus durable dans le domaine de la santé.

Puisque 500 000 personnes pourraient immigrer au Canada d'ici 2025, il est essentiel d'offrir du soutien aux nouveaux arrivants qualifiés pour qu'ils puissent exploiter pleinement leur potentiel au sein de la main-d'œuvre canadienne. Le financement du Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers devrait permettre de soutenir de nombreux autres participants grâce aux engagements annoncés dans le budget de 2024 en ce qui concerne les processus de reconnaissance des titres de compétences. Le processus de réception et d'examen des demandes relatives à l'engagement annoncé dans le budget de 2024 pour le Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers est en cours et les projets approuvés devraient être annoncés plus tard cette année.

